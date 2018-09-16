10 крутых вещей, за которые нам следует поблагодарить древних римлян
Древний Рим был, без всякого сомнения, величайшим государством Античности. Он оставил нам в наследство немало полезных изобретений, которые были усовершенствованы и продолжают использоваться до сих пор: например газеты, дорожные знаки, бетон и даже такси, оборудованные таксометром. А из бонуса в конце статьи вы узнаете, каким образом с древними римлянами связана детская считалочка «эни-бэни».
AdMe.ru составил небольшой список из привычных нам вещей, которые появились в нашей жизни в том числе и благодаря жителям Древнего Рима.
10. Фастфуд
Приготовлением пищи в Древнем Риме в домах состоятельных людей занимались слуги либо нанятые (и порой за весьма внушительную плату) повара. При этом даже в богатых домах кухни часто были маленькими и тесными. Но, оказывается, далеко не все древние римляне готовили пищу у себя дома: к примеру, при раскопках в Остии в большинстве домов кухни не были обнаружены вовсе.
У простого народа были популярны заведения быстрого питания: попины и термополии (на фотоколлаже слева вы видите термополий Аселлина в Помпеях). Термополии представляли собой небольшие помещения с выходившим на улицу прилавком, в который были встроены чаны с едой, подогревавшейся на огне. Блюда были довольно простыми: бобы, чечевица, горох, а также вино, смешанное с горячей водой. Посетители чаще всего ели стоя, хотя в некоторых закусочных имелись места для сидения.
9. Право вето
Как вы, вероятно, уже знаете, veto в переводе с латинского означает «запрещаю». Впервые право вето как общественный институт появилось в Древнем Риме, где каждый из двух консулов мог заблокировать решение другого консула , а каждый народный трибун имел право отклонить закон, принятый сенатом. В наше время этим правом пользуются главы государств, а также постоянные члены Совета Безопасности ООН.
Стоит упомянуть также и о том, что правовые системы большинства европейских государств основаны именно на Римском праве, которое и по сей день изучают студенты юридических вузов.
8. Такси
Древнеримские «такси» представляли собой повозку, к оси которой был прикреплен своего рода таксометр — ящик, в который после каждой пройденной стадии (отрезок пути длиной около 200 м) падал камешек. В конце поездки пассажир расплачивался с возницей по числу камешков, оказавшихся в ящике. Подробнее об устройстве древнеримского таксометра вы можете узнать из этого видео.
7. Бетон
Бетон известен не первое тысячелетие, и особенно широко он использовался в Древнем Риме. В этом регионе всегда были легко доступны компоненты для приготовления бетона, такие как пуццолан (смесь вулканического пепла, пемзы и туфа) и лавовый щебень. Римляне использовали бетон для возведения общественных зданий, включая Пантеон, чей купол (на фото) по сей день является крупнейшим в мире среди подобных сооружений, выполненных из неармированного бетона.
6. Канализация
Римляне не были самым первым народом, догадавшимся отводить сточные воды: старейшие в мире канализации были обнаружены во время раскопок на территории Индии и Вавилона. Но все же самым грандиозным сооружением подобного типа стала именно древнеримская Большая Клоака (Cloaca Maxima), построенная при 5-м царе Древнего Рима Луции Тарквинии Приске, который правил с 616 по 579 год до н. э.
Большая Клоака представляет собой перекрытый каменными сводами канал до 3 м шириной и более 4 м глубиной, по которому в античное время из города удалялись нечистоты. В отличие от прочих древних канализационных систем, она неплохо сохранилась и функционирует даже в наши дни: ее используют в качестве ливневой канализации.
5. Мощеные дороги
Римляне строили дороги в военных и торговых целях, причем уже в середине V века до н. э. у них существовали правовые нормы, регламентирующие строительство и обслуживание дорог, а еще составлялись своего рода дорожные атласы и даже существовали правила дорожного движения. Римские дороги проектировались инженерами, а строились рабами, которые укладывали каменные плиты настолько качественно, что некоторые из этих дорог прекрасно сохранились и продолжают использоваться в наши дни (на фото вы видите знаменитую Аппиеву дорогу).
4. Дистанционные столбы
Другой отличительной чертой древнеримских дорог были мильные камни или столбы (лат. colonna miliaria) — прообразы современных дистанционных столбов и дорожных знаков. На дорогах через каждую римскую милю (1 478 м) стояли столбы с обозначением расстояния и указанием имени правившего на тот момент императора. Интересно еще и то, что через каждые 10 миль на дорогах были обустроены места для отдыха.
3. Полы с подогревом
Кажется, будто такой вид отопления, как полы с подогревом, возник относительно недавно, но на самом деле подобному изобретению уже больше 2 000 лет. Античный теплый пол — гипокауст — представлял собой систему полостей под полом, в которую поступал горячий воздух из расположенной ниже уровня пола дровяной печи.
Предполагается, что впервые он появился в Древней Греции, а в I веке до н. э. его усовершенствовал известный римский гидроинженер Сергий Ората. Наибольшее распространение такой вид отопления получил в самых холодных провинциях Римской империи, а также в термах (на фотоколлаже внизу).
2. Газеты
Предшественниками газет считаются свитки с новостными сообщениями под названием Acta diurna populi Romani («Ежедневные дела римского народа»), которые переписывались от руки и вывешивались на площадях или же просто доставлялись политикам и знатным горожанам. Изначально эти новостные сводки имели неофициальный характер, но затем Юлий Цезарь распорядился распространять их в обязательном порядке.
Согласно сохранившейся информации, древнеримские газеты сообщали о событиях, происходивших в жизни выдающихся лиц, постановлениях сената и распоряжениях властей, судебных процессах, происшествиях, необычных природных явлениях и даже городских слухах. Словом, все было почти так же, как и в наши дни.
1. Граффити
Настенные рисунки и надписи известны с глубокой древности, но если говорить о граффити нового стиля, то и в этой области больше всего отличились жители Древнего Рима. Они оставляли на стенах сообщения рекламного характера, ругательства, признания в любви, жалобы и карикатуры. Одна из таких карикатур на некоего политического деятеля неплохо сохранилась в Помпеях.
Античные любители оставлять надписи на стенах не отличались грамотностью и нередко писали слова с ошибками (впрочем, как и многие их современные «коллеги»). Но не стоит их ругать: именно благодаря этим «вандалам» мы многое узнали о жизни древних римлян. К тому же некоторые виды граффити могут быть настоящими произведениями искусства.
Бонус: детская считалка
Сразу оговоримся, что эту считалку могут знать не все, поскольку в разных областях нашей страны имеются разные ее версии. Но самая распространенная звучит так:
«Эни-бэни, рики-факи,
Турбо-урбо-сентябряки,
Дэу-дэу-краснодэу,
Бац!»
Вы спросите, какая связь у этого странного набора слов и древних римлян? А вот какая: по версии некоторых интернет-пользователей, эта считалочка не что иное, как искаженная версия хвалебной песни в честь бога Бахуса (Вакха). Вот слова оригинала на латыни:
«Aeneas bene rem publicam facit,
In turba urbem sene Tiberi jacit.
Deus, deus, crassus deus,
Bacchus!»
Перевод:
«Эней удачно создал государство,
Под шумок основав город у старого Тибра.
Бог, бог, пузатый бог Вакх!»
Похоже, не правда ли? Конечно, мы не можем полностью поручиться за подлинность этой версии, но выглядит она довольно убедительно. А что по этому поводу думаете вы? С нетерпением ждем ваших ответов в комментариях.