10 крутых вещей, за которые нам следует поблагодарить древних римлян

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Древний Рим был, без всякого сомнения, величайшим государством Античности. Он оставил нам в наследство немало полезных изобретений, которые были усовершенствованы и продолжают использоваться до сих пор: например газеты, дорожные знаки, бетон и даже такси, оборудованные таксометром. А из бонуса в конце статьи вы узнаете, каким образом с древними римлянами связана детская считалочка «эни-бэни».

AdMe.ru составил небольшой список из привычных нам вещей, которые появились в нашей жизни в том числе и благодаря жителям Древнего Рима.

10. Фастфуд

Приготовлением пищи в Древнем Риме в домах состоятельных людей занимались слуги либо нанятые (и порой за весьма внушительную плату) повара. При этом даже в богатых домах кухни часто были маленькими и тесными. Но, оказывается, далеко не все древние римляне готовили пищу у себя дома: к примеру, при раскопках в Остии в большинстве домов кухни не были обнаружены вовсе. У простого народа были популярны заведения быстрого питания: попины и термополии (на фотоколлаже слева вы видите термополий Аселлина в Помпеях). Термополии представляли собой небольшие помещения с выходившим на улицу прилавком, в который были встроены чаны с едой, подогревавшейся на огне. Блюда были довольно простыми: бобы, чечевица, горох, а также вино, смешанное с горячей водой. Посетители чаще всего ели стоя, хотя в некоторых закусочных имелись места для сидения.

9. Право вето

Как вы, вероятно, уже знаете, veto в переводе с латинского означает «запрещаю». Впервые право вето как общественный институт появилось в Древнем Риме, где каждый из двух консулов мог заблокировать решение другого консула , а каждый народный трибун имел право отклонить закон, принятый сенатом. В наше время этим правом пользуются главы государств, а также постоянные члены Совета Безопасности ООН. Стоит упомянуть также и о том, что правовые системы большинства европейских государств основаны именно на Римском праве, которое и по сей день изучают студенты юридических вузов.

8. Такси

Древнеримские «такси» представляли собой повозку, к оси которой был прикреплен своего рода таксометр — ящик, в который после каждой пройденной стадии (отрезок пути длиной около 200 м) падал камешек. В конце поездки пассажир расплачивался с возницей по числу камешков, оказавшихся в ящике. Подробнее об устройстве древнеримского таксометра вы можете узнать из этого видео.

7. Бетон

Бетон известен не первое тысячелетие, и особенно широко он использовался в Древнем Риме. В этом регионе всегда были легко доступны компоненты для приготовления бетона, такие как пуццолан (смесь вулканического пепла, пемзы и туфа) и лавовый щебень. Римляне использовали бетон для возведения общественных зданий, включая Пантеон, чей купол (на фото) по сей день является крупнейшим в мире среди подобных сооружений, выполненных из неармированного бетона.

6. Канализация

Римляне не были самым первым народом, догадавшимся отводить сточные воды: старейшие в мире канализации были обнаружены во время раскопок на территории Индии и Вавилона. Но все же самым грандиозным сооружением подобного типа стала именно древнеримская Большая Клоака (Cloaca Maxima), построенная при 5-м царе Древнего Рима Луции Тарквинии Приске, который правил с 616 по 579 год до н. э. Большая Клоака представляет собой перекрытый каменными сводами канал до 3 м шириной и более 4 м глубиной, по которому в античное время из города удалялись нечистоты. В отличие от прочих древних канализационных систем, она неплохо сохранилась и функционирует даже в наши дни: ее используют в качестве ливневой канализации.

5. Мощеные дороги

Римляне строили дороги в военных и торговых целях, причем уже в середине V века до н. э. у них существовали правовые нормы, регламентирующие строительство и обслуживание дорог, а еще составлялись своего рода дорожные атласы и даже существовали правила дорожного движения. Римские дороги проектировались инженерами, а строились рабами, которые укладывали каменные плиты настолько качественно, что некоторые из этих дорог прекрасно сохранились и продолжают использоваться в наши дни (на фото вы видите знаменитую Аппиеву дорогу).

4. Дистанционные столбы

Другой отличительной чертой древнеримских дорог были мильные камни или столбы (лат. colonna miliaria) — прообразы современных дистанционных столбов и дорожных знаков. На дорогах через каждую римскую милю (1 478 м) стояли столбы с обозначением расстояния и указанием имени правившего на тот момент императора. Интересно еще и то, что через каждые 10 миль на дорогах были обустроены места для отдыха.

3. Полы с подогревом

Кажется, будто такой вид отопления, как полы с подогревом, возник относительно недавно, но на самом деле подобному изобретению уже больше 2 000 лет. Античный теплый пол — гипокауст — представлял собой систему полостей под полом, в которую поступал горячий воздух из расположенной ниже уровня пола дровяной печи. Предполагается, что впервые он появился в Древней Греции, а в I веке до н. э. его усовершенствовал известный римский гидроинженер Сергий Ората. Наибольшее распространение такой вид отопления получил в самых холодных провинциях Римской империи, а также в термах (на фотоколлаже внизу).

2. Газеты

Предшественниками газет считаются свитки с новостными сообщениями под названием Acta diurna populi Romani («Ежедневные дела римского народа»), которые переписывались от руки и вывешивались на площадях или же просто доставлялись политикам и знатным горожанам. Изначально эти новостные сводки имели неофициальный характер, но затем Юлий Цезарь распорядился распространять их в обязательном порядке. Согласно сохранившейся информации, древнеримские газеты сообщали о событиях, происходивших в жизни выдающихся лиц, постановлениях сената и распоряжениях властей, судебных процессах, происшествиях, необычных природных явлениях и даже городских слухах. Словом, все было почти так же, как и в наши дни.

1. Граффити

Настенные рисунки и надписи известны с глубокой древности, но если говорить о граффити нового стиля, то и в этой области больше всего отличились жители Древнего Рима. Они оставляли на стенах сообщения рекламного характера, ругательства, признания в любви, жалобы и карикатуры. Одна из таких карикатур на некоего политического деятеля неплохо сохранилась в Помпеях. Античные любители оставлять надписи на стенах не отличались грамотностью и нередко писали слова с ошибками (впрочем, как и многие их современные «коллеги»). Но не стоит их ругать: именно благодаря этим «вандалам» мы многое узнали о жизни древних римлян. К тому же некоторые виды граффити могут быть настоящими произведениями искусства.

Бонус: детская считалка