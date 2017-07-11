10 крутых домов, которые надежно спрятаны от посторонних глаз

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Каждому из нас иногда необходимо уединение. И мы, закрывая глаза, переносимся в укромное место, где ничего, кроме морских волн или шелеста листьев, не нарушает тишину. Сегодня AdMe.ru предлагает вам уединиться и помечтать, не закрывая глаз. Мы нашли 10 домов, чья прелесть заключается в том, что они надежно спрятаны от чужих глаз. Смотрите и не забывайте — мечты становятся явью.

Дом-землянка Техас, США

Углубленный на 2 метра под землю, этот дом создает впечатление незамысловатой землянки. Но внутри есть все необходимое для жизни с комфортом, и даже небольшой бассейн на заднем дворе. Подробнее узнать об этом уникальном проекте можно тут.

Бунгало под соснами Британская Колумбия, Канада

Необычная геометрия и зеленый мох на крыше позволяют этому дому полностью слиться с окружающим ландшафтом. Рассмотреть внутреннее обустройство здания и узнать другие детали можно здесь.

Дома на крыше торгового комплекса Хунань, Китай

Торговый центр с домами на крыше находится в городе с населением в 4 млн человек, поэтому вопрос с землей под строительство решается иногда такими нестандартными методами. Больше информации об этом здании — тут.

Усадьба в каньоне Юта, США

Этот дом был построен еще в 1986 году супружеской парой, которая мечтала жить в тишине. Посмотреть фото уютных комнат и узнать больше об этом необычном жилище можно тут.

Вилла «Вальс» Вальс, Швейцария

Идея подземной виллы была обусловлена местным законом: власти не разрешили возводить высокое сооружение, так как это испортило бы ландшафт. Тогда архитектор решил построить дом в пещере, стоимость аренды которого и другие данные указаны тут.

Дом у обрыва Кокимбо, Чили

Этот похожий на подводное судно дом состоит из двух уровней, один из которых находится под землей. Полная информация и другие ракурсы этого объекта — здесь.

Шале на берегу озера Хордаланн, Норвегия

Главной задачей при строительстве этого дома была полная интеграция сооружения с ландшафтом, и архитекторы справились с ней на все 100. Фото интерьера, который позволяет размещать до 20 гостей, и другие подробности об этой постройке — здесь.

Оазис в пустыне Калифорния, США

Этот необычный, похожий издалека на груду листьев дом, находится в Калифорнийской пустыне. Больше изображений этого ансамбля монолитного бетона, стали, меди и стекла, а также другую информацию можно найти тут.

Отель «Зеркальный куб» Лапландия, Швеция

Внешние стены этого здания облицованы стеклом и отделаны инфракрасной пленкой, чтобы птицы могли его распознавать как препятствие.. Актуальные цены на проживание в отеле и другие детали — тут.

Пентхаус в скале Бейрут, Ливан

В идею дома на скале поначалу никто не верил, но после того, как фото появились в сети, проект привлек массу потенциальных инвесторов. В итоге заказчиком концепта стало агентство недвижимости в Ливане. Подробности этой истории — тут.