10 коварных слов и словосочетаний, над которыми задумается даже отличник

Русский язык суров и беспощаден. Вот как начнешь «описывать пейзаж», так обязательно где-нибудь ошибешься. И в «рассказах про красивое граффити» тоже есть подвохи. И даже «чай выпить» спокойно не получится.

Тем, у кого не начал дергаться глаз от предыдущего абзаца, AdMe.ru объясняет, что же не так с этими и другими коварными выражениями. А в бонусе — разбор ошибки из популярной песни Григория Лепса.

1.

Существительные, которые обозначают что-то сыпучее или, например, жидкости, называются вещественными. И во фразах с вещественными существительными действует следующее правило. Если вы имеете в виду часть целого, то лучше сказать «насыпь сахару» (одну ложку), «выпей чаю» (чашку-другую). Если имеется в виду все имеющееся количество, то «насыпь сахар» и «выпей чай» — вообще все, что есть. Однако сейчас постепенно происходит так называемое выравнивание форм и становятся допустимы оба варианта употребления.

2.

Есть такие слова, которые не имеют единственного числа, вроде ножниц, штанов и каникул. Так вот, граффити тоже из этого списка. Поэтому не «красивое граффити», а «красивые граффити», даже если рисунок один. И не забывайте об ударении: граффИти.

3.

Если в компании образовалась вакантная должность, она называется «вакансия». Так что никакой другой, кроме как свободной, вакансия не бывает.

4.

Полностью — это на 100 %, так что сделать что-то «чуть более, чем полностью» просто невозможно. А вот фраза «чуть менее, чем полностью» хоть и кажется громоздкой, но совершенно корректна.

5.

У Зевса — верховного божества в Древней Греции — была накидка из козьей шкуры, которая обладала магическими защитными свойствами. И называлась она как раз «эгида». Так что «под эгидой» — это не «под видом чего-то», а под защитой, под покровительством чего-то могущественного. Например, фонд может существовать под эгидой какой-нибудь международной организации.

6.

Предлог «про» использовать, конечно, можно, это не будет считаться ошибкой. Однако это считается маркером разговорной речи. Так что в деловой переписке или при выступлении на семинаре лучше рассказывать о чем-то, а не про что-то.

7.

Корень «авто» имеет значение «сам», так что автобиография — это описание жизни человека им самим и никакой иной, кроме как своей, она быть не может.

8.

Пейзаж — это описание природы. Так что фраза «описывать пейзаж» — избыточное повторение, достаточно просто сказать «пейзаж» или «описание природы». В русском языке такие сочетания называются «плеоназм».

9.

Прейскурант — это и есть перечень цен, так что нет необходимости добавлять «цен» еще раз. Достаточно просто «прейскурант».

10.

Указательное местоимение «то» в данном случае совершенно не нужно. Глагол «думать» не нуждается в нем для согласования с союзом, поэтому грамотно говорить: «Я думаю, что...»

Бонус: ошибки встречаются и у популярных исполнителей

Есть у Григория Лепса такая песня — «Самый лучший день». И с «самым лучшим» история немного запутанная. С одной стороны, мы знаем, что нельзя соединять вместе составную и простую сравнительную степень прилагательных (или самый хороший, или лучший). С другой, язык — это не учебник прошлого века, а живая система. Так что недопустимая раньше форма «самый лучший» сейчас вполне приемлема в значении «лучший среди лучших», но только в разговорной речи. Так что все же лучше и грамотнее говорить «лучший» или «самый хороший».