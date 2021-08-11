10+ комиксов о вещах, от которых мы еще вчера бежали как от огня, а сегодня они на пике моды

Многие вещи и явления из советского прошлого казались нам смешными, непонятными или стыдными. И мы бы предпочли нести продукты в руках, лишь бы никто из сверстников не заметил нас с авоськой. Но оказалось, что всем этим вещам нужно было просто хорошенько отлежаться, чтобы сейчас оказаться на пике моды.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, над чем еще мы скептически смеялись раньше, а сейчас это внезапно стало считаться крутым и прогрессивным. И добавили бонус: комикс про то, что отношение к некоторым вещам не изменится никогда.

Раньше компактная сумка из сетки была «бабушкиным» аксессуаром, а теперь с авоськами ходят модники

Горшки с зеленью на подоконнике раньше означали проблемы с деньгами, а сейчас это крутой кулинарный тренд

Чайный гриб превратился в комбучу, хотя так и остался странной медузой в банке

Лоскутные коврики лежали у бабушки на даче, а пэчворком украшают дизайнерские квартиры

Носить старые перешитые платья никто не хотел. То ли дело винтажные

Воспоминания родителей о «прелестях» жизни в коммунальной квартире не помешали зумерам придумать коливинги

Что в коммуналке, что в коливинге проблемы одни и те же. Особенно по утрам

Ну кто не смеялся над женской одеждой с подплечниками в модных журналах?

Продукты из магазина в какой-то момент стали цениться меньше, чем домашние

Помните, как мы хихикали над одноклассниками в свитерах маминой вязки? А оказалось, они просто опередили моду

Варежки на резинке смотрелись умилительно и смешно, а сейчас выяснилось, что это еще и очень удобно

Бонус: сколько бы ни прошло времени, школьная форма всегда будет нравиться взрослым, потому что избавляет от массы проблем, и никогда не будет нравиться детям, потому что ну надоело же