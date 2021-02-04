Как на самом деле выглядели 10 героинь романов, которыми мы зачитывались в юности
Женщина с непростой судьбой — это всегда особенная история, вызывающая у нас неподдельный интерес и искреннее сочувствие. Мы зачитываемся книгами, в которых сильная героиня не боится идти против правил, обстоятельств или собственных чувств. А если представить, что некоторые персонажи не были выдуманы автором, а попали в книги прямиком из жизни?
Мы в AdMe.ru проштудировали книги и отыскали реальных людей, судьбы которых легли в основу знаменитых литературных историй. Посмотрите, как наши любимые героини выглядели в жизни.
Маргарита де Валуа («Королева Марго», Александр Дюма-отец)
Брак французской принцессы Маргариты Валуа, сестры короля Карла IX, и гугенота Генриха Наваррского был заключен из политических соображений. Он должен был примирить католиков и протестантов. Однако любовные перипетии, дворцовые интриги и кровавые заговоры внесли свою лепту в эти планы.
Непростая судьба королевы Марго была описана Александром Дюма-старшим, а затем и неоднократно экранизирована. В одном из фильмов роль Марго блистательно исполнила Изабель Аджани.
Жоан Маду («Триумфальная арка», Эрих Мария Ремарк)
Прототипом своенравной и прекрасной певицы Жоан Маду из романа Ремарка «Триумфальная арка» является Марлен Дитрих. Писатель был страстно влюблен в Дитрих. Их яркий и драматичный роман лег в основу отношений немецкого хирурга Равика и певицы Жоан. Внешность главной героини поразительно напоминает внешность Марлен.
Хюррем Хасеки-султан («Роксолана. Полная история Великолепного века», Павел Загребельный)
Хюррем Хасеки-султан (известная как Роксолана) — наложница, а затем жена османского султана Сулеймана I Великолепного. По одной из легенд, Роксолана — женщина славянского происхождения, а ее настоящее имя — Александра Гавриловна Лисовская. Особое расположение султана к Хюррем современники не могли объяснить ничем другим, кроме как колдовством, которое она применяла по отношению к Сулейману. Возможно, поэтому европейская историография запечатлела Роксолану именно в образе коварной и властолюбивой женщины.
Роберта Олден («Американская трагедия», Теодор Драйзер)
Грейс Браун — молодая американка, гибель которой была организована ее молодым человеком на озере Биг-Муз, после того как он узнал о ее беременности. Суд над подозреваемым получил широкую огласку в прессе. А Теодор Драйзер в 1925 году написал роман, основанный на этом событии. В последующей экранизации «Место под солнцем» юную Роберту Олден (Грейс Браун) сыграла Элизабет Тейлор.
У Цзэтянь («Императрица», Шань Са)
В своем романе Шань Са приоткрыла завесу дворцовых тайн Востока. У Цзэтянь — единственная женщина, находившаяся у власти в Китае, причем на протяжении целых 40 лет. Тяжелый путь У Цзэтянь от наложницы к императрице сопровождался неоднозначными оценками современников: одни считали ее жестокой и греховной, другие — мудрой и справедливой.
Эмма Бовари («Госпожа Бовари», Гюстав Флобер)
Прототипом Эммы Бовари стала Дельфина Деламар (Кутюрье) — девушка, не смирившаяся со скучной мещанской жизнью рядом с мужем. Флобер тщательно изучил ее историю и кропотливо прописывал образ героини, порой затрачивая на отдельные эпизоды целые недели и даже месяцы.
Анна Австрийская («Три мушкетера», Александр Дюма-отец)
Отношения Анны Австрийской и Людовика XIII стали одной из сюжетных линий знаменитого романа Александра Дюма-отца «Три мушкетера». Между тем эта женщина сыграла большую роль в событиях бурного ХVII века. Дворцовые интриги, отношения с кардиналами Ришелье и Мазарини, королем Франции и герцогом Бекингемом — все это Анна.
Анна Австрийская была светловолосой и светлоглазой. Ее ослепительную красоту на своем полотне запечатлел Рубенс.
Анна Кирилловна («Морфий», Михаил Булгаков)
Татьяна Николаевна Лаппа, первая жена Михаила Булгакова, считается основным прототипом Анны Кирилловны в рассказе «Морфий». Лаппа была рядом с Булгаковым в самое непростое для него время. В Смоленской губернии она поддерживала его, во Владикавказе лечила, а в Москве разделила с Булгаковым первый, самый голодный год.
Грейс Маркс («Она же Грейс», Маргарет Этвуд)
Книга основана на реальных событиях. В 1843 году служанка Грейс Маркс была обвинена в том, что лишила жизни своего хозяина. В отличие от своего сообщника, Маркс избежала казни. Ее приговорили к пожизненному заключению, однако после 30 лет заточения помиловали и выпустили на свободу.
Кэтрин Баркли («Прощай, оружие!», Эрнест Хемингуэй)
Агнес фон Куровски работала медсестрой в госпитале Американского Красного Креста в Милане во время Первой мировой войны. Она выходила раненого Хемингуэя и обещала выйти за него замуж. Но затем полюбила другого и отказалась последовать за писателем в США. «Блондинка с золотистой кожей и серыми глазами» долго не покидала сердце Хемингуэя. В романе «Прощай, оружие!» Агнес появилась в образе Кэтрин Баркли.
Какие героини кажутся вам наиболее приближенными к своим прототипам?