Как на самом деле выглядели 10 героинь романов, которыми мы зачитывались в юности

Женщина с непростой судьбой — это всегда особенная история, вызывающая у нас неподдельный интерес и искреннее сочувствие. Мы зачитываемся книгами, в которых сильная героиня не боится идти против правил, обстоятельств или собственных чувств. А если представить, что некоторые персонажи не были выдуманы автором, а попали в книги прямиком из жизни?

Мы в AdMe.ru проштудировали книги и отыскали реальных людей, судьбы которых легли в основу знаменитых литературных историй. Посмотрите, как наши любимые героини выглядели в жизни.

Маргарита де Валуа («Королева Марго», Александр Дюма-отец)

Брак французской принцессы Маргариты Валуа, сестры короля Карла IX, и гугенота Генриха Наваррского был заключен из политических соображений. Он должен был примирить католиков и протестантов. Однако любовные перипетии, дворцовые интриги и кровавые заговоры внесли свою лепту в эти планы. Непростая судьба королевы Марго была описана Александром Дюма-старшим, а затем и неоднократно экранизирована. В одном из фильмов роль Марго блистательно исполнила Изабель Аджани.

Жоан Маду («Триумфальная арка», Эрих Мария Ремарк)

Прототипом своенравной и прекрасной певицы Жоан Маду из романа Ремарка «Триумфальная арка» является Марлен Дитрих. Писатель был страстно влюблен в Дитрих. Их яркий и драматичный роман лег в основу отношений немецкого хирурга Равика и певицы Жоан. Внешность главной героини поразительно напоминает внешность Марлен.

Хюррем Хасеки-султан («Роксолана. Полная история Великолепного века», Павел Загребельный)

Хюррем Хасеки-султан (известная как Роксолана) — наложница, а затем жена османского султана Сулеймана I Великолепного. По одной из легенд, Роксолана — женщина славянского происхождения, а ее настоящее имя — Александра Гавриловна Лисовская. Особое расположение султана к Хюррем современники не могли объяснить ничем другим, кроме как колдовством, которое она применяла по отношению к Сулейману. Возможно, поэтому европейская историография запечатлела Роксолану именно в образе коварной и властолюбивой женщины.

Роберта Олден («Американская трагедия», Теодор Драйзер)

Грейс Браун — молодая американка, гибель которой была организована ее молодым человеком на озере Биг-Муз, после того как он узнал о ее беременности. Суд над подозреваемым получил широкую огласку в прессе. А Теодор Драйзер в 1925 году написал роман, основанный на этом событии. В последующей экранизации «Место под солнцем» юную Роберту Олден (Грейс Браун) сыграла Элизабет Тейлор.

У Цзэтянь («Императрица», Шань Са)

В своем романе Шань Са приоткрыла завесу дворцовых тайн Востока. У Цзэтянь — единственная женщина, находившаяся у власти в Китае, причем на протяжении целых 40 лет. Тяжелый путь У Цзэтянь от наложницы к императрице сопровождался неоднозначными оценками современников: одни считали ее жестокой и греховной, другие — мудрой и справедливой.

Эмма Бовари («Госпожа Бовари», Гюстав Флобер)

Прототипом Эммы Бовари стала Дельфина Деламар (Кутюрье) — девушка, не смирившаяся со скучной мещанской жизнью рядом с мужем. Флобер тщательно изучил ее историю и кропотливо прописывал образ героини, порой затрачивая на отдельные эпизоды целые недели и даже месяцы.

«Ее черные волосы разделялись тонким пробором, спускавшимся к затылку, на два бандо, так гладко зачесанных, что они казались цельным куском; едва закрывая уши, они были собраны сзади в пышный шиньон и оттеняли виски волнистой линией; такую линию сельский врач видел впервые в жизни. Щеки у девушки были розовые». Гюстав Флобер, «Госпожа Бовари»

Анна Австрийская («Три мушкетера», Александр Дюма-отец)

Отношения Анны Австрийской и Людовика XIII стали одной из сюжетных линий знаменитого романа Александра Дюма-отца «Три мушкетера». Между тем эта женщина сыграла большую роль в событиях бурного ХVII века. Дворцовые интриги, отношения с кардиналами Ришелье и Мазарини, королем Франции и герцогом Бекингемом — все это Анна. Анна Австрийская была светловолосой и светлоглазой. Ее ослепительную красоту на своем полотне запечатлел Рубенс.

Анна Кирилловна («Морфий», Михаил Булгаков)

Татьяна Николаевна Лаппа, первая жена Михаила Булгакова, считается основным прототипом Анны Кирилловны в рассказе «Морфий». Лаппа была рядом с Булгаковым в самое непростое для него время. В Смоленской губернии она поддерживала его, во Владикавказе лечила, а в Москве разделила с Булгаковым первый, самый голодный год.

Грейс Маркс («Она же Грейс», Маргарет Этвуд)

Книга основана на реальных событиях. В 1843 году служанка Грейс Маркс была обвинена в том, что лишила жизни своего хозяина. В отличие от своего сообщника, Маркс избежала казни. Ее приговорили к пожизненному заключению, однако после 30 лет заточения помиловали и выпустили на свободу.

«Плечи закутаны в палантин; края чепчика образуют вокруг головы темный нимб. Прямой нос, прелестный ротик, выражение лица можно бы счесть томным — типичный образ задумчивой Магдалины, устремившей большие глаза в пустоту». Маргарет Этвуд, «Она же Грейс»

Кэтрин Баркли («Прощай, оружие!», Эрнест Хемингуэй)

Агнес фон Куровски работала медсестрой в госпитале Американского Красного Креста в Милане во время Первой мировой войны. Она выходила раненого Хемингуэя и обещала выйти за него замуж. Но затем полюбила другого и отказалась последовать за писателем в США. «Блондинка с золотистой кожей и серыми глазами» долго не покидала сердце Хемингуэя. В романе «Прощай, оружие!» Агнес появилась в образе Кэтрин Баркли.