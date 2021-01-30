AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

10+ книг, которые за всю историю человечества сметали с полок чаще остальных

4361
454

Вопрос «Что почитать?» — один из наиболее распространенных в сети. И существует тысячи списков, в которых даже очень прихотливый читатель найдет книгу себе по душе.

Мы в AdMe.ru тоже решили не отставать и хотим продемонстрировать вам подборку книг, которым люди во всем мире обеспечили ошеломительный успех.

Великий Гэтсби

Роман, который Фрэнсис Скотт Фицджеральд считал своим главным достижением, не сразу заслужил звание классики. Издание 1925 года имело катастрофически низкие продажи и плохие отзывы критиков. И лишь в годы Второй мировой войны, уже после смерти Фицджеральда, книгу наконец оценили по достоинству.

Лолита

Откровенный роман Владимира Владимировича Набокова боялись печатать, считая, что за такую литературу вполне могут отправить за решетку. Лишь одно французское издательство осмелилось на этот шаг. И в результате книга вопреки серьезной критике стала самой узнаваемой работой Набокова.

Алхимик

Главный роман в творчестве бразильского автора Пауло Коэльо повествует о пастухе Сантьяго, которому однажды приснились несметные сокровища, спрятанные в египетских пирамидах. По пути к ним он попадает в удивительные приключения, которые помогают ему разобраться во многих вопросах: от недостижимости мечты до собственного предназначения. Коэльо создал произведение всего за 2 недели, объясняя это тем, что «оно уже было написано в его душе».

Книги о Гарри Поттере: «Гарри Поттер и Тайная комната», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и Кубок огня», «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Гарри Поттер и Дары смерти»

Не думаем, что есть смысл представлять эту серию. Мальчик, Который Выжил, оказался еще и мальчиком, который заработал. Серия романов о волшебниках помогла никому не известной Джоан Роулинг за довольно короткий для книжной индустрии срок выбиться в миллиардеры благодаря огромной армии фанатов.

Код да Винчи

Второй роман Дэна Брауна о приключениях профессора религиозной символогии Роберте Лэнгдоне. Сюжет здесь крутится вокруг легенды о святом Граале и личности Марии Магдалины. Книга признана бестселлером многими мировыми издательствами и получила сумасшедшую популярность, несмотря на исторические погрешности и отрицательную реакцию представителей церкви.

Забавно, что исполнитель роли Лэнгдона Том Хэнкс называл сценарий фильма по этому роману «полным веселой чепухи» и перед премьерой просил не относиться к нему слишком серьезно.

Приключения Пиноккио. История деревянной куклы

Книгу Карло Коллоди о приключениях «старшего брата» нашего Буратино перевели более чем на 300 языков мира. Ее называют самой читаемой итальянской книгой, а если бы довоенная статистика продаж не была утеряна, то Пиноккио точно вырвался бы в лидеры нашего топа.

Она: История приключения

Роман Генри Райдера Хаггарда о двух путешественниках, которые в поисках затерянного королевства встречают племя дикарей во главе с королевой Аэшей. Она обладает мистическими способностями и бессмертием. Книга вызвала в свое время бурные споры, поскольку поднимала вопросы власти женщин и женского поведения в целом. Но это не помешало ей стать культовой.

Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф

Самая известная из семи книг знаменитой серии «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса. Была издана первой, хотя считается второй по внутренней хронологии. Здесь рассказывается о четверых детях, которые через волшебный шкаф попадают в сказочный мир. Правит там Белая Колдунья, из-за которой в этом мире царит вечная зима. И когда один из ребят попадает в ее руки, остальные решают вернуть брата и расправиться с неугодной правительницей. Журнал Time включил этот роман в список «100 лучших книг для подростков».

Хоббит, или Туда и обратно

Именно популярность «Хоббита» сподвигла издателей запросить у Джона Р. Р. Толкина продолжение, которым стал легендарный роман «Властелин колец». Маленькая история о путешествии Бильбо Бэггинса и его друзей скорее была рассчитана на детскую аудиторию. Однако это не помешало ей стать почитаемой среди взрослых и обзавестись замечательной экранизацией.

Гарри Поттер и философский камень

Да, первая книга о мальчике со шрамом заинтересовала почти в 2 раза больше покупателей, чем каждая последующая. Забавно, что одна из самых продаваемых и читаемых историй современности больше года отвергалась различными издательствами.

Маленький принц

Книга о мальчике с астероида Б-612 обессмертила своего создателя — Антуана де Сент-Экзюпери. Ее перевели более чем на 300 языков и диалектов мира. Повесть была адаптирована для всех возможных форм искусства: от радиоспектакля до балета. А все из-за пугающе удивительной универсальности: история одинаково сильно отзывается в душах как взрослых, так и детей.

Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский

А вот и лидер нашего топа. Книга о странствующем рыцаре Мигеля де Сервантеса Сааведры стала самой популярной после Библии за всю историю. «Дон Кихот» возглавил список лучших литературных произведений, который был составлен по просьбе Норвежского книжного клуба в 2002 году на основе голосов ста великих авторов 54 национальностей.

А за какой книгой вы готовы бежать хоть на край света?

Фото на превью The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe / Disney, The Little Prince / Paramount Pictures
4361
454