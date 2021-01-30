10+ книг, которые за всю историю человечества сметали с полок чаще остальных

Вопрос «Что почитать?» — один из наиболее распространенных в сети. И существует тысячи списков, в которых даже очень прихотливый читатель найдет книгу себе по душе.

Мы в AdMe.ru тоже решили не отставать и хотим продемонстрировать вам подборку книг, которым люди во всем мире обеспечили ошеломительный успех.

Великий Гэтсби

Продажи: почти 30 млн экземпляров

Роман, который Фрэнсис Скотт Фицджеральд считал своим главным достижением, не сразу заслужил звание классики. Издание 1925 года имело катастрофически низкие продажи и плохие отзывы критиков. И лишь в годы Второй мировой войны, уже после смерти Фицджеральда, книгу наконец оценили по достоинству.

Лолита

Продажи: более 50 млн экземпляров

Откровенный роман Владимира Владимировича Набокова боялись печатать, считая, что за такую литературу вполне могут отправить за решетку. Лишь одно французское издательство осмелилось на этот шаг. И в результате книга вопреки серьезной критике стала самой узнаваемой работой Набокова.

Алхимик

Продажи: более 65 млн экземпляров

Главный роман в творчестве бразильского автора Пауло Коэльо повествует о пастухе Сантьяго, которому однажды приснились несметные сокровища, спрятанные в египетских пирамидах. По пути к ним он попадает в удивительные приключения, которые помогают ему разобраться во многих вопросах: от недостижимости мечты до собственного предназначения. Коэльо создал произведение всего за 2 недели, объясняя это тем, что «оно уже было написано в его душе».

Книги о Гарри Поттере: «Гарри Поттер и Тайная комната», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и Кубок огня», «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Гарри Поттер и Дары смерти»

Продажи: от 65 до 77 млн экземпляров

Не думаем, что есть смысл представлять эту серию. Мальчик, Который Выжил, оказался еще и мальчиком, который заработал. Серия романов о волшебниках помогла никому не известной Джоан Роулинг за довольно короткий для книжной индустрии срок выбиться в миллиардеры благодаря огромной армии фанатов.

Код да Винчи

Продажи: 80 млн экземпляров

Второй роман Дэна Брауна о приключениях профессора религиозной символогии Роберте Лэнгдоне. Сюжет здесь крутится вокруг легенды о святом Граале и личности Марии Магдалины. Книга признана бестселлером многими мировыми издательствами и получила сумасшедшую популярность, несмотря на исторические погрешности и отрицательную реакцию представителей церкви. Забавно, что исполнитель роли Лэнгдона Том Хэнкс называл сценарий фильма по этому роману «полным веселой чепухи» и перед премьерой просил не относиться к нему слишком серьезно.

Приключения Пиноккио. История деревянной куклы

Продажи: более 80 млн экземпляров

Книгу Карло Коллоди о приключениях «старшего брата» нашего Буратино перевели более чем на 300 языков мира. Ее называют самой читаемой итальянской книгой, а если бы довоенная статистика продаж не была утеряна, то Пиноккио точно вырвался бы в лидеры нашего топа.

Она: История приключения

Продажи: 83 млн экземпляров

Роман Генри Райдера Хаггарда о двух путешественниках, которые в поисках затерянного королевства встречают племя дикарей во главе с королевой Аэшей. Она обладает мистическими способностями и бессмертием. Книга вызвала в свое время бурные споры, поскольку поднимала вопросы власти женщин и женского поведения в целом. Но это не помешало ей стать культовой.

Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф

Продажи: 85 млн экземпляров

Самая известная из семи книг знаменитой серии «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса. Была издана первой, хотя считается второй по внутренней хронологии. Здесь рассказывается о четверых детях, которые через волшебный шкаф попадают в сказочный мир. Правит там Белая Колдунья, из-за которой в этом мире царит вечная зима. И когда один из ребят попадает в ее руки, остальные решают вернуть брата и расправиться с неугодной правительницей. Журнал Time включил этот роман в список «100 лучших книг для подростков».

Хоббит, или Туда и обратно

Продажи: более 100 млн экземпляров

Именно популярность «Хоббита» сподвигла издателей запросить у Джона Р. Р. Толкина продолжение, которым стал легендарный роман «Властелин колец». Маленькая история о путешествии Бильбо Бэггинса и его друзей скорее была рассчитана на детскую аудиторию. Однако это не помешало ей стать почитаемой среди взрослых и обзавестись замечательной экранизацией.

Гарри Поттер и философский камень

Продажи: свыше 120 млн экземпляров

Да, первая книга о мальчике со шрамом заинтересовала почти в 2 раза больше покупателей, чем каждая последующая. Забавно, что одна из самых продаваемых и читаемых историй современности больше года отвергалась различными издательствами.

Маленький принц

Продажи: 200 млн экземпляров

Книга о мальчике с астероида Б-612 обессмертила своего создателя — Антуана де Сент-Экзюпери. Ее перевели более чем на 300 языков и диалектов мира. Повесть была адаптирована для всех возможных форм искусства: от радиоспектакля до балета. А все из-за пугающе удивительной универсальности: история одинаково сильно отзывается в душах как взрослых, так и детей.

Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский

Продажи: 500 млн экземпляров

А вот и лидер нашего топа. Книга о странствующем рыцаре Мигеля де Сервантеса Сааведры стала самой популярной после Библии за всю историю. «Дон Кихот» возглавил список лучших литературных произведений, который был составлен по просьбе Норвежского книжного клуба в 2002 году на основе голосов ста великих авторов 54 национальностей.