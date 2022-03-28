10, казалось бы, женских штучек, которые пользовались популярностью у мужчин прошлого

Сегодня корсет на мужчине покажется нам по меньшей мере гротеском. А всего 200 лет назад это было обыденностью. Все потому, что представление о типично женском и мужском в культуре постоянно меняется. Это касается одежды, профессий, привычек. Чтобы в этом убедиться, далеко ходить не нужно: нас окружает множество вещей, сама история которых разрушает гендерные стереотипы.

Мы в AdMe.ru копнули глубже и выяснили, какие неожиданные факты скрывает брутальное прошлое женских штучек.

1. Застежки для бюстгальтера

Крючки, которыми сейчас застегивают бюстгальтеры, придумал Марк Твен. 19 декабря 1871 года он зарегистрировал патент на ремешок с такой застежкой. Эти ремешки предназначались для затягивания рубашек на талии, жилетов и брюк, но не прижились на рынке. Зато изобретение стало успешно использоваться для бюстгальтеров и применяется до сих пор.

2. Угги

История происхождения этой обуви остается спорной, но известно, что угги были популярной пляжной обувью в Австралии в 60-х годах. Учитывая, что серфингом занимались преимущественно мужчины, можно предположить, что поклонниками сапог из овчины были также в основном они. В Америку эта обувь попала в 70-х, когда австралийский серфер Брайан Смит переехал в Южную Калифорнию.

3. Макияж

На протяжении тысячелетий, начиная с 4000 года до н. э., мужчины использовали косметику. Так, древние египтяне подводили глаза черным пигментом, чтобы создать эффект «кошачьих» глаз. Позднее для этого стал применяться кайал, зеленые малахитовые тени для век, а также румяна для щек и губ из красной охры. Римляне применяли румяна, пудру и красили ногти натуральными красителями.

4. Корсеты

Хотя корсеты считаются одеждой для женщин, они имеют довольно богатую историю среди мужчин. Использование корсетов мужчинами началось в конце 1700-х годов. К началу 1800-х для самого популярного образа европейского модника, включавшего облегающие брюки и куртки, корсет был просто необходим. В XIX веке были распространены мужские корсеты для ежедневной носки.

5. Сережки

Мужчины прокалывали уши с незапамятных времен и носили серьги. Ранние свидетельства этого можно увидеть среди археологических находок из Персеполя в Древней Персии. Также этот вид украшения был известен среди моряков: проколотая мочка уха была знаком, что мореплаватель совершил кругосветное плавание или пересек экватор.

6. Бриджи

В наши дни бриджи — привычный элемент женского гардероба. Однако с XVI по XVIII век они были стандартной повседневной одеждой для европейских и американских мужчин. К 1820-м годам бриджи стали считаться либо слишком старомодными, либо женственными. Поэтому в XIX веке их продолжали носить только слуги, особенно лакеи.

7. Вязание

В наши дни вязанием в основном увлекаются жещины, но в Средние века это ремесло было мужским. Профессиональные вязальщики производили огромное количество одежды вплоть до XVI века. Но после того, как была изобретена вязальная машина, мужчинам больше не нужно было этим заниматься и вязание стало увлечением женщин.

8. Слитный купальник

Классической одеждой для мужчин на пляже считаются купальные шорты или плавки, но так было не всегда. Еще в конце XIX — начале XX века мужчинам нельзя было плавать, не закрывая грудь. Поэтому они часто носили слитные купальные костюмы. И только в 1907 году пловчиха Аннет Келлерман из Австралии появилась на публике в слитном облегающем купальнике, похожем на мужской. Так Аннет популяризовала привычный нам купальник.

9. Жабо

Жабо — модный аксессуар в Европе XVII–XVIII веков. Впервые он вошел в моду примерно в 1650 году и стал неотъемлемой частью мужского костюма. Женщины вслед за мужчинами стали использовать жабо позже и то не во всех европейских странах. Так, во Франции этим предметом гардероба пользовались исключительно мужчины, а в Испании — еще и молодые дворянки.

10. Джинсы скинни

История женственных скинни, как и джинсов в целом, также началась с мужчин. В 1850-х годах Леви Штраус разработал для шахтеров Калифорнии прочные рабочие брюки, которые могли выдерживать суровые условия добычи золота. Сначала они изготавливались из материала для палаток, позднее — из более привычной ткани деним, окрашенной индиго. Джинсы стали использоваться рабочими-женщинами только 20 лет спустя. И тогда они были, конечно, классического кроя. Интерес к узким джинсам возник в 50-х годах ХХ века и рос среди мужчин не меньше, чем среди женщин. Такие модели джинсов начали носить звезды кино и рок-н-ролла, например Элвис Пресли. А добавление в состав ткани эластана в 60-х годах сделало джинсы похожими на современные модели.