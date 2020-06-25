10+ известных символов, об истинном значении которых мы и не подозревали

Символы встречаются нам повсюду: на деньгах, в украшениях и даже в переписке. Мы видим их настолько часто и даже не представляем, что у них прежде было (а у некоторых есть до сих пор) другое значение, иногда прямо противоположное общеизвестному.

AdMe.ru окунулся в исторические хроники, чтобы вывести популярные знаки на чистую воду. В бонусе — «символические» находки пользователей сети, которые стали для них полной неожиданностью.

1. Лилия

Мы привыкли считать лилию символом французских королей, но ее первоначальное значение было иным. Лилию использовали в религии и искусстве как символ непорочности и духовной чистоты. Цветок часто изображали как атрибут Девы Марии. В геральдике этот символ обозначал Троицу. Геральдическая лилия имеет давнюю историю, она встречалась еще в Месопотамии. Любопытно, что одну из героинь «Собора Парижской Богоматери» Виктор Гюго назвал Флёр-де-лис.

2. Крест с петлей

Его также называют египетским крестом или анкхом. Его история берет начало в Древнем Египте. Там анкх обозначал бессмертие и мудрость, а также был защитным символом. Сегодня анкх более известен как элемент субкультуры готов, возникшей в 80-е годы прошлого столетия.

3. Знак фунта

В схематичном обозначении фунта неспроста угадывается буква L. Символ называется либра и на латыни значит «весы, баланс». В Древнем Риме либра была мерой массы, и от нее пошли названия и обозначения многих денежных единиц, в том числе итальянской лиры или французского ливра, бывшего в обращении до 1795 года.

4. Якорь

Якорь уважают моряки, это один из популярных мотивов для татуировки. В иконографии это олицетворение надежды и безопасности. Ранние христиане угадывали крест в пересечениях элементов якоря.

5. Ом

Витиеватое обозначение встречается в фильмах, песнях и декоре. В индуизме ом — отсылка к божественной триаде, обозначение создания, поддержания чего-либо и разрушения. Также это мантра силы, ума и вечности, которую используют в медитации. Иногда ом отождествляют с божеством Ганешей.

6. Тильда

Тильду используют, когда хотят подчеркнуть неточность информации. Например, указывают примерное время ожидания или примерное же количество ингредиентов в блюде. Изначально волнистую линию использовали в скорописи. Она указывала на пропуск одной или нескольких букв, как правило m и n.

7. Мьёльнир

Этот скандинавский символ называют «молот Тора» и сегодня надевают на шею как оберег от неудач. Раньше в Скандинавии мьёльнир тоже носили на шее, но амулет имел несколько другое значение. Его использовали на свадьбах, а также клали под кровать жениху и невесте, чтобы в семье было много детей.

8. Знак натуральной кожи

Этот заковыристый значок то и дело встречается на кожаных вещах, но мало кто задумывался о том, что он значит. На самом деле это схематичное изображение шкуры животного, из которой сделана та или иная часть обуви, одежды или аксессуара.

9. Астериск (звездочка)

Сегодня за звездочками в тексте скрывают непечатные слова. Первые изображения символа встречаются в наскальной живописи. Позже греческий филолог Аристарх Самофракийский ставил этот символ при корректуре поэзии Гомера: так он отмечал повторные строки. Философ Ориген отмечал этим знаком недостающие строки. В Средневековье астериск стал использоваться в более привычном нам смысле: он обозначал, что к тексту есть комментарии.

10. Маска Анонимуса

Она же маска Гая Фокса. После фильма «V — значит вендетта» многие воспринимают ее как символический элемент протеста. Но если копнуть в историю, можно ближе познакомиться с образом Гая Фокса и выяснить, что этот человек не такой героический, каким его представляют. Он вовсе не был борцом за справедливость и равенство. В его планы входило свержение действующего монарха и возведение на трон нового, чтобы установить господство католичества. Более того, после ареста Гай Фокс выдал товарищей по заговору, в результате чего все они были казнены.

11. Рождественские чулки

Симпатичные красные носочки над камином напоминают о Рождестве и наступлении Нового года жителям всего мира. В основе появления этой символики лежит не столь радужная легенда. У отца было 3 дочери на выданье. Но по бедности приданого у девушек не было. И они не могли вступить в брак — девушки без приданого вынуждены были зарабатывать на жизнь в домах терпимости. Бывший монах (позже канонизированный и известный как Святой Николай) узнал о положении семьи и решил спасти девиц от постыдной участи. Он оставил у дымохода 3 мешка с золотом, и один из них упал в чулок, который сушился возле трубы.

12. Трилистник

Трехлистный клевер часто называют символом удачи. Это в корне неверно, поскольку трилистник — официально запатентованный символ Ирландии. Удачу символизирует клевер, у которого 4 листка. Кстати, листьев у растения может быть и больше.

Бонус № 1: алхимическое украшение

«Мой муж получил это в наследство от тети. Кто-нибудь знает, что это?» — такой вопрос задала пользовательница Reddit. В ответ ее спросили, была ли его тетя в Перу. Оказалось, что да, а на кулоне изображен один из символов философского камня.

Бонус № 2: эмблема на двери туалета в Базеле

Такой необычный символ (на двери слева) встречается на дверях общественных уборных в Швейцарии. Это один из персонажей местного карнавала, а его фигурка на двери клозета указывает на то, что в этой кабинке только писсуары. Благодаря этому очередь движется значительно быстрее.