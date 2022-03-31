10+ известных персонажей, чьими прототипами стали вполне реальные люди

Нам отлично знакомы все эти герои мультфильмов, рекламные персонажи, изображения на логотипах или игральных картах. Но мы никогда не задумывались о том, что за ними стоят реальные люди.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить всевозможных харизматичных «человечков», которые являются неотъемлемой частью современной визуальной культуры, и рассказать о реальных личностях, ставших их прототипами. А из бонуса вы узнаете, как появился дизайн популярного пакета в черно-белую полосочку и силуэт какой дамы на нем изображен.

1. Дамы, короли и валеты

Все «картинки» во французской колоде карт, а именно валеты, дамы и короли, соответствуют мифологическим или историческим фигурам. Например, король бубен — это Гай Юлий Цезарь, король червей — Карл Великий, дама червей — Юдифь, валет треф — Ланселот.

2. Алиса

Широко известно, что прототипом героини сказок Льюиса Кэрролла стала реальная девочка, знакомая писателя — Алиса Лидделл. Однако мало кто знает, что героиню всем знакомого диснеевского мультфильма буквально срисовывали с Кэтрин Бомонт, которая ее озвучивала. Она служила живой моделью и помогала аниматорам отрисовать нужные сцены.

3. Эрик Картман

Прототипом самого харизматичного персонажа мультсериала «Южный Парк» Эрика Картмана стали сразу несколько человек. Имя он получил в честь одноклассника и друга Трея Паркера Мэтта Карпмана, а его характер во многом основан на персонаже ситкома «Все в семье» Арчи Банкере. Этот герой известен своим склочным характером, вспыльчивостью и нетерпимостью.

4. Милхаус Ван Хутен

Милхаус Ван Хутен — лучший друг Барта Симпсона. Его образ срисовали с одного из сценаристов, работающих над мультсериалом, — Роберта Коэна.

5. Тинтин

Комиксы о юном журналисте Тинтине принадлежат перу бельгийского художника Эрже. В нем можно узнать черты разных людей, которые окружали Эрже. Многие из них он позаимствовал у своего младшего брата Поля, например короткую стрижку. Но считается, что главным прототипом персонажа стал 15-летний датский бойскаут Палле Хулд, который в 1928 году совершил кругосветное путешествие, а на следующий год написал книгу о своих приключениях.

6. Мистер Пропер (Mr. Clean)

Создатели маскота Mr. Clean, который у нас известен как Мистер Пропер, уверяют, что их вдохновил неназванный матрос из Флориды. Но также нельзя не заметить сходство этого персонажа с Юлом Бриннером в роли короля Монгкута из фильма «Король и я». Картина вышла на экраны в 1956 году и была очень популярна в те времена, а дебют Mr. Clean в рекламе состоялся 2 года спустя.

7. Человечек из «Монополии»

«Монополию» придумали, чтобы обучить детей принципам ведения бизнеса. Поэтому прототипом маскота игры, который известен как Богатенький Дядюшка Пеннибагс, стал знаменитый предприниматель Джей Пи Морган.

8. Влюбленная пара на вкладышах жевательной резинки «Love is...»

Комиксы, знакомые многим по вкладышам из турецких жвачек «Love is...», рисовала новозеландская художница Ким Касали. Она начала в конце 1960-х с трогательных рисунков на салфетках, которые каждое утро вместе с завтраком отдавала своему будущему мужу. Прототипами были сама художница и ее супруг Роберто. Изначально человечки были без одежды и не имели каких-либо половых признаков. Комиксы о любовной парочке стали очень популярны, и вскоре художница разбогатела. У пары родилось 2 сына, но в 1975 году у Роберто диагностировали неизлечимое заболевание. Ким очень хотела еще одного ребенка от мужа и попросила его сдать биоматериал. Их третий сын родился через 1,5 года после того, как Роберто не стало.

Этот случай активно муссировался в СМИ. Многие осуждали Ким, но нашлись и те, кто ее поддержал. Для них молодая вдова стала героиней, которая не побоялась пойти против общественных устоев ради любви. Ким больше не могла рисовать счастливых человечков и наняла художника Билла Эспри, который делал это под ее псевдонимом. А сама женщина сосредоточилась на воспитании 3 сыновей.

9. Марио

В 1980-х Сигэру Миямото был дизайнером компьютерных игр в Nintendo. Именно он придумал персонажа очень популярной игры Donkey Kong, который впоследствии стал Марио. По его задумке, этим персонажем должен был стать Попай, но компании не удалось договориться об авторских правах, поэтому человечка звали то Mr. Video, то Jumpman. Марио Сегале был американским бизнесменом итальянского происхождения, он сдавал склады компании Nintendo. Однажды он явился в их офис за просроченной арендной платой и на глазах у сотрудников отчитал президента компании Минору Аракаву. По инициативе Аракавы персонажа переименовали в Марио. В 1993 году бизнесмен обмолвился, что еще ждет от компании гонораров за использование своего имени. В 2015 году компания Nintendo подтвердила, что их персонаж Марио действительно был назван в честь Сегале.

10. Ребенок с логотипа Gerber

Энн Тернер Кук родилась в конце 1926 года в семье художника Лесли Тернера. Его соседка, тоже художница, Дороти Хоуп Смит сделала несколько эскизов углем, когда Энн было 4 месяца. Летом 1928 года компания-производитель детского питания объявила конкурс, чтобы найти ребенка, чей портрет будет использован для логотипа, и Дороти отправила им свой набросок. И он победил, несмотря на огромное количество заявок. Девочка с логотипа выросла, стала писать детективы и преподавать английский язык в школе. Сейчас ей 95 лет. Энн старалась не афишировать то, что это ее портрет можно увидеть практически в любом магазине. Долгое время ходили слухи, что ребенок с логотипа Gerber — это кто-то известный. Среди популярных версий были Элизабет Тейлор, Хамфри Богарт, Боб Доул и Джейн Сеймур.

Бонус

Дизайн узнаваемого пакета появился в 1992 году, на пике популярности сериала «Богатые тоже плачут». Его придумала, а точнее позаимствовала, художница Наталья Першукова, взяв за основу фон от упаковки французских духов Marina de Bourbon и дополнив его силуэтом известной героини Марианны Вильяреаль в исполнении Вероники Кастро (в коллаже справа). Парфюм был назван в честь француженки Марины Гакри, которая вышла замуж за принца Андре Бурбона-Пармского и основала парфюмерную компанию.