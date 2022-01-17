10+ известных пар, которые будто застыли во времени

Многое может измениться за годы, но не для этих звездных пар. Фаррелл Уильямс и его жена Хелен Ласичан, кажется, идут против законов биологии. Фаррелл рассказал о том, как ухаживает за кожей: он считает, что секрет его молодости в отшелушивающих средствах и обильном питье воды. Есть и более известные пары, которые, кажется, тоже нашли источник вечной молодости.

Мы в AdMe.ru очарованы звездными дуэтами, которые, кажется, отказались стареть. И сейчас вы тоже в этом убедитесь.

1. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Время Беннифер началось в 2002 году. Они расстались в 2004-м, но возобновили отношения в 2021 году, через 20 лет после первой встречи.

2. Бейонсе и Джей Зи

Пара тщательно охраняет свою частную жизнь, и на протяжении многих лет им удавалось держаться в тени. Певцы поженились в 2008 году, сейчас они воспитывают троих детей.

3. Пол Радд и Джули Ягер

Пол Радд женился на Джули в 2003 году. У пары двое детей.

4. Фаррелл Уильямс и Хелен Ласичан

Рэп-исполнитель Фаррелл Уильямс женился на модели и дизайнере одежды Хелен Ласичан в 2013 году. Сейчас у них четверо детей. В 2008 году родился их сын, а в 2017-м они стали родителями тройняшек.

5. Мила Кунис и Эштон Кутчер

Они познакомились в 1998 году на съемках «Шоу 70-х», но начали встречаться только в 2012-м. В 2015 году актеры поженились, и сейчас у них двое детей.

6. Джон Ледженд и Крисси Тайген

Певец и модель познакомились в 2006 году, обручились в 2011-м и поженились в 2013-м. Сейчас у них двое детей.

7. Роб Лоу и Шерил Беркофф

Роб Лоу женат на визажистке Шерил Беркофф. Они поженились в 1991 году, у них двое сыновей.

8. Дженнифер Коннелли и Пол Беттани

Актеры познакомились во время работы над фильмом «Игры разума», а в 2003 году поженились. У пары есть сын и дочь.

9. Анджела Бассетт и Кортни Би Вэнс

Актеры поженились в 1997 году, у них есть близнецы, рожденные от суррогатной матери.

10. Кристен Белл и Дэкс Шепард

Дэкс и Кристен начали встречаться в 2007 году, а в 2010-м обручились. Поженились в 2013 году и к настоящему времени являются родителями двух дочерей.

11. Николь Кидман и Кит Урбан

Николь Кидман вышла замуж за исполнителя кантри Кита Урбана в 2006 году. У них есть две дочери.