10 известных людей, которые пошли на все ради любви

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Любовь — это не только красивые слова. Настоящие чувства находят выражение в смелых и неординарных поступках. Мы в AdMe.ru нашли несколько историй о реальных подвигах известных людей, совершенных во имя любви.

Принцесса Японии Мако отказалась от титула ради любимого

Наследная принцесса Японии Мако Акисино приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного Кеи Комуро. Влюбленные познакомились во время учебы в университете и с тех пор неразлучны. Поговаривают, что, будучи студентом, жених подрабатывал в кафе и на пляже, выполняя самую разную работу.

Так как избранник принцессы — «простолюдин», став его супругой, она лишится королевского титула. Решение далось ей с легким сердцем, ведь принцесса уже познакомила Кеи со своей семьей, которая одобрила выбор девушки.

Футболист Альберт Риера всей душой полюбил Россию

Будучи еще совсем юным, футболист Альберт Риера встретил на отдыхе в Пальма-де-Мальорка Юлию, девушку из Омска. Она так понравилась испанцу, что он ухаживал за ней все время, пока она находилась в его стране. Кстати, то, что Альберт — футболист, она узнала далеко не сразу.

Всего через год он прилетел в Россию, чтобы познакомиться с ее родителями. С тех пор он часто бывает в Сибири и искренне полюбил Россию. Например, он обожает баню, не боится снега и морозов и фанатеет от российской поп-эстрады и омского хоккея.

Линда Маккартни научилась играть на клавишных, чтобы не разлучаться с мужем ни на минуту

Пол Маккартни женился последним из «битлов», чем очень расстроил поклонниц. Он так обожал свою жену Линду, что не хотел с ней расставаться буквально ни на минуту. Но как же гастрольные туры? Решение пришло быстро: Пол научил ее играть на клавишных, и она стала неотъемлемой частью его новой группы Wings.

Линда впоследствии призналась, что «недоброжелатели, утверждавшие в самом начале, что она с трудом попадает в ноты, были совершенно правы». Но цель была достигнута: пока Wings были вместе, чета Маккартни не расставалась больше чем на день (кроме 10 дней ареста Пола в Японии).

Джон Леннон взял новое имя после свадьбы с Йоко Оно

История любви Йоко Оно и Джона Леннона стала одним из самых занимательных романов XX века. Японка завоевала внимание Леннона своей активной жизненной позицией, и он влюбился в нее без памяти. После свадьбы Леннон добавил к своему второму имени еще одну часть — Оно — в честь обожаемой супруги.

Второй муж Мэрилин Монро был верен ей даже после ее смерти

Легенда бейсбольного «Нью-Йорк Янкиз» Джо Ди Маджо был женат на Мэрилин Монро всего 9 месяцев. За это время они не стали образцовой парой, но сохранили хорошие отношения после развода. Спустя несколько лет, сблизившись вновь, они назначили дату второй свадьбы. Но Мэрилин умерла за несколько дней до нее.

Говорят, что на их первой свадьбе букет Мэрилин начал вянуть, и тогда она обратилась к мужу: «Обещай, когда я умру, приносить еженедельно на кладбище живые цветы». И он пообещал. После роковой ночи в августе 1962-го на протяжении 20 лет 3 раза в неделю он присылал полдюжины красных роз на ее могилу. Он никогда не говорил публично об их отношениях и больше не женился.

Грейс Келли пожертвовала кинокарьерой, чтобы стать достойной королевой рядом с любимым мужем

К моменту знакомства с принцем Монако у Грейс Келли уже была блестящая кинокарьера, съемки у Хичкока и перспективы стать легендой мирового кино.

Свадьба с князем Ренье III привела к неизбежной смене рода деятельности: быть актрисой и принцессой одновременно — нонсенс. Она сделала свой выбор и в результате превратилась в одну из культовых фигур своего времени, помогла возрождению Монако и превращению княжества в светскую столицу Европы.

Король Англии оставил престол ради жизни с любимой женщиной

В 1936 году после смерти короля Георга V власть перешла к его сыну Эдуарду VIII. Тот был безнадежно влюблен в Уоллис Симпсон, незнатную англичанку, и страстно хотел жениться на ней. Правительство предъявило королю ультиматум: либо свадьба, либо престол. Со словами «Я нашел невозможным... исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю» король отрекся в пользу своего брата Георга VI. Пара поженилась и счастливо прожила всю жизнь вместе.

Фрэнсис Фицджеральд сделал жену героиней всех своих романов

Фрэнсиса Скотта и Зельду Фицджеральд называли лучшей и самой известной парой эпохи джаза. Писатель очень любил жену и не оставил ее после того, как она заболела шизофренией. Он ездил за нею по стране, селился в отелях неподалеку от больниц и вел кропотливую переписку с докторами. Фрэнсис пытался сделать все, чтобы помочь любимой жене излечиться, а также сделал ее прототипом всех женских образов в рассказах и романах.

Нико Пиросмани подарил «миллион алых роз» француженке

О французской певице Маргарите де Севр известно немного. В 1905 году она давала гастроли в Грузии, там ее увидел художник Нико Пиросмани и влюбился в Маргариту с первого взгляда. Именно тогда он написал знаменитую картину «Актриса Маргарита».

Чтобы признаться в своих чувствах, он усыпал землю вокруг ее дома красными розами. Актриса была поражена, но в ответ подарила художнику лишь один поцелуй.

Падишах Шах-Джахан построил Тадж-Махал в память о возлюбленной

После смерти любимой жены властитель Империи Великих Моголов Шах-Джахан решил навсегда увековечить память о ней. Любовь его была такой сильной, что он не жалел сил и средств на строительство гробницы для любимой. Лучшие мастера со всей империи и окрестных стран собрались, чтобы за 22 года создать поистине уникальное сооружение. Сегодня Тадж-Махал является символом великой любви и образцом архитектурного совершенства.