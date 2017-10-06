10 известных личностей, существование которых до сих пор не доказано

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Любую историю пишут люди, а древнюю еще и много раз переписывают. Каждый автор приукрашивает и дополняет текст, факты обрастают мифами и легендами, так что в итоге невозможно с уверенностью сказать, что было, а чего не было на самом деле. Или даже кого. AdMe.ru подготовил для вас список известных исторических личностей, в существовании которых сомневается современная наука.

1. Король Артур

Каждый ребенок знает историю о рыцарях Круглого стола и мече в камне. А вот историки уверены, что бравый король Артур — не более чем легенда, которая олицетворяет собирательный образ храбрости той эпохи. В официальных летописях он не упоминается. Ученые предполагают, что прототипом короля Артура мог быть древнеримский полководец Луций Арторий Каст. Вторым кандидатом является правитель бриттов Амвросий Аврелиан.

2. Гомер

Древнегреческий поэт, автор «Одиссеи» и «Илиады», по теориям специалистов, тоже мог никогда не существовать. Нет достоверных подтверждений его жизни, а подробный анализ текстов указывает на то, что части произведений написаны в разном стиле. Так что многие историки уверены, что Гомер — псевдоним, под которым трудилась целая группа философов того времени.

3. Пифагор

Теорема Пифагора известна каждому школьнику. Только вот ученые сомневаются, что ее действительно доказал Пифагор. Никаких достоверных свидетельств этого не сохранилось, авторство основывается лишь на словах пифагорейцев. Но разве не они же утверждали, что Пифагор — сын Аполлона и что у него золотое бедро?

4. Жанна д’Арк

Орлеанская дева, героиня Франции и одна из предводителей в Столетней войне, известна всем и каждому. Сложно найти другую историческую личность, которой посвящено такое огромное количество исследований и научных текстов. Но, несмотря на множество свидетельств и доказательств, личность Жанны д’Арк остается загадкой. Виной всему мифологизация образа воительницы, которая началась еще при ее жизни. Жанна окутана таким количеством легенд, что сквозь них невозможно рассмотреть настоящую личность. Многие историки даже поддерживают теорию, что Орлеанская дева — собирательный образ, некая «сойка-пересмешница», вдохновляющая народ Франции.

5. Царь Соломон

Существование царя Соломона, которому мы обязаны притчами о разрубании младенца и о кольце с надписью «И это тоже пройдет», доказывают только библейские тексты. А вот археологи, которые работают над их проверкой, никак не могут найти достоверных доказательств жизни еврейского царя. Вероятно, за образ Соломона был взят другой, стамбульский царь Сулейман.

6. Царь Мидас

История алчного царя Мидаса, прикосновение которого обращало любой предмет в золото, известна каждому. Несмотря на упоминание в летописях и найденное захоронение, ученые до сих пор сомневаются в существовании царя Мидаса. Наиболее распространенная теория гласит, что царь Мидас действительно жил и правил Фригией, но не имел ничего общего с алчным тираном из мифов.

7. Робин Гуд

Многие историки пытались идентифицировать личность благородного разбойника Шервудского леса. Задача осложняется тем, что первые упоминания о Робине Гуде датируются XIII–XIV веками, а в то время разбой процветал настолько, что выделить одного грабителя, пусть и благородного, очень сложно. И все больше ученых склоняются к тому, что Робин Гуд — всего лишь легенда, вдохновитель бедных и угнетенных.

8. Дядя Сэм

Знаменитый старичок Дядя Сэм, указывающий пальцем на потенциальных американских призывников, долгое время воспринимался как реально существующая личность. На самом деле он — просто собирательный образ США, вдохновленный, предположительно, мясником Сэмом Уилсоном.

9. Джек Доусон

Красавчик Джек Доусон в исполнении Леонардо Ди Каприо не только покорил миллионы сердец, но и помог опознать погибшего на борту «Титаника» Джозефа Доусона, который работал на судне в топливном отсеке. До выхода фильма на его захоронении значилось Дж. Доусон, как и на карточке, найденной у погибшего.

10. Шекспир

Шекспировский вопрос уже много лет тревожит умы историков и искусствоведов. Существует огромное количество теорий о том, кто скрывался под псевдонимом Уильяма Шекспира: называются как отдельные кандидаты, так и целые группы авторов. Самыми популярными претендентами на роль Шекспира являются Кристофер Марло, Фрэнсис Бэкон, Роджер Меннерс и Эдуард де Вер.