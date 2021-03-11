10 известных брендов, названия которых в оригинале звучат совсем не так, как мы привыкли

У региональных брендов редко возникают сложности с наименованием, но стоит компании выйти на международный рынок, как с названием начинают происходить самые настоящие чудеса. Для облегчения произношения потребители переиначивают непривычные для своего слуха иностранные слова. В результате на свет появляется множество вариаций огласовки, среди которых весьма сложно определить единственно верную.

Мы в AdMe.ru основательно изучили доступные источники и выявили 12 зарубежных брендов, названия которых мы чаще всего искажаем. Давайте разберемся, как же на самом деле их следует произносить.

1. Guerlain

Один из старейших и самых знаменитых парфюмерных домов мира получил название благодаря фамилии своего основателя Пьера Франсуа Паскаля Герла (Pierre-François Pascal Guerlain). И хотя в русском языке существует огромное количество вариантов произношения французской фамилии, единственно верным является Герла.

2. Celine

Изначально компания производила детскую обувь на заказ, и лишь спустя годы занялась выпуском одежды для женщин. Своим названием модный дом обязан его основательнице Сейлин Випиана. Да-да, по правилам французского языка имя произноситcя именно так.

3. Sisley

Название французского косметического бренда Sisley, как и фамилию известного художника-импрессиониста, многие ошибочно произносят как «Сислей» в соответствии с написанием. Однако корректнее будет сказать «Сислэ».

4. Montblanc

Наименование немецкого бренда украшений класса люкс произошло от французского словосочетания Mont Blanc, которое переводится как «белая гора». Поэтому нет никаких сомнений в том, что произносить его нужно также на французский манер — «Монбла».

5. Reserved

Первый магазин польского бренда Reserved был открыт в 1999 году. Название компании переводится с английского как «зарезервированный», а единственно верный вариант произношения — «Ризервд».

6. Steve Madden

Когда-то основатель компании продавал обувь прямо из багажника своей машины. Сегодня Steve Madden является одной из самых популярных обувных марок в мире. Несмотря на то, что многие привыкли называть бренд «Стив Мэдден», по правилам английского языка фамилия дизайнера звучит как «Мэддн». Буква Е в данном случае не читается, а первая гласная в слове произносится как нечто среднее между «а» и «э».

7. KFC

KFC — одна из крупнейших сетей фастфуда в мире. Названием компании служит аббревиатура от Kentucky Fried Chicken («Жареная курочка Кентукки»), которая, согласно фонетике английского языка, читается как «Кейэфси».

8. Mercedes-Benz

Немецкий автоконцерн был назван в честь дочери основателя марки. И хотя данное имя распространено у многих народов, в немецком языке оно звучит как Мерсидас.

9. Chicco

Итальянская компания Chicco, производящая детские товары, была основана в 1958 году. Она представлена более чем в 120 странах мира. Многие произносят название бренда «Чико», как оно звучало бы по-английски, однако по правилам итальянской фонетики сочетание букв С и H в начале слова читается как «к».

10. Uniqlo

История полюбившегося во всем мире японского бренда повседневной одежды насчитывает несколько десятков лет. Второй магазин компании носил название Unique Clothing Warehouse («Дом уникальной одежды»), которое затем сократили до Uni-clo. А замена C на Q произошла по ошибке: во время регистрации торговой марки в Гонконге один из сотрудников перепутал буквы. После этого случая все магазины бренда были переименованы. Но любопытно, что сами японцы, несмотря на английское происхождение наименования, привыкли называть марку «Юникоро».