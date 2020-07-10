10 историй, после которых вы заново влюбитесь в Киану Ривза

Киану многое пришлось пережить, но он выстоял и теперь прилагает все усилия, чтобы сделать мир вокруг себя немного лучше. Он не только постоянно жертвует деньги на благотворительность, но при этом всегда остается человеком, который любит и уважает своих поклонников. Люди, которые встретились с актером лично, подтверждают это своими историями.

AdMe.ru трудно любить Киану больше, чем мы уже его любим, поэтому нам не терпится рассказать вам об этом невероятном актере.

1. Он очень уважает личное пространство женщины

Поклонники заметили, что Киану практически не касается своих подруг, когда фотографируется с ними. Он просто заводит руку за их спины и держит ее на весу, никого не касаясь. Люди посчитали этот жест настолько приятным, что даже прозвали Ривза «королем уважения» и продолжают отпускать ему комплименты за такое внимание к этой детали.

2. Он спонсирует многие благотворительные организации, но никогда не хвастается этим

Многие годы он жертвует миллионы детским больницам и нескольким онкологическим фондам, но при этом отличается скромностью. Помимо поддержки различных благотворительных организаций, Киану пытается улучшить качество жизни детей из малообеспеченных семей и финансирует проекты, связанные с творчеством, образованием, правами человека и животных, борьбой с детским голодом.

Недавно он выставил на аукцион 15-минутную беседу с ним в приложении для видеозвонков Zoom. Основной идеей аукциона было не просто пообщаться со своими фанатами. Киану сотрудничает с Camp Rainbow Gold, детской благотворительной организацией по борьбе с раком. Все собранные деньги направятся детям, нуждающимся в лечении. Аукцион открылся 15 июня и закрылся 22 июня.

3. Он действительно щедр

«Друг семьи строит съемочные площадки. Один из тех бедных работяг, которые просто строят, а не проектируют. В общем, он работал на площадке „Матрицы“, и Киану узнал о его семейных проблемах. Тогда актер подарил ему $ 20 000 на Рождество в виде бонуса. Киану также был одним из немногих людей на съемках, которые искренне интересовались именами сотрудников, здоровались и разговаривали как с равными, даже если те всего лишь строили съемочную площадку». © kahi / reddit

4. Он всегда остается джентльменом

Киану проявляет свое уважение к женщинам, не только позируя с ними для прессы. Однажды его засняли в поезде метро, когда он увидел женщину с большой сумкой. Актер без колебаний предложил ей свое место. Видео моментально разлетелось и покорило еще больше людей.

5. Он остается невозмутимым в трудную минуту

В марте 2019 года актер летел из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, но его самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Бейкерсфилда в Калифорнии. Это было связано с некоторыми техническими неисправностями. Во время происшествия людям удалось заснять несколько Instagram-историй, в которых видно, как Киану общался с сотрудником аэропорта и помогал попутчикам добраться до места назначения. До Лос-Анджелеса пассажиры добирались на автобусе, а Киану активно общался с ними.

6. Он ценит своих фанатов

Однажды в разгар съемок третьего фильма «Невероятные приключения Билла и Теда» Ривз увидел одного из своих фанатов с плакатом: «Ты потрясающий!» Киану выпрыгнул из машины, опустился на колени и поставил автограф на плакате.

7. И ему нравится проводить с ними время

«Мы с семьей отдыхали в Париже, и моя мама заметила, как Киану зашел в трейлер неподалеку. Она подошла и постучала в дверь трейлера, но открыл другой мужчина. Он сказал, что у мистера Ривза был длинный съемочный день и он очень устал. А потом выходит Киану и говорит: „Нет-нет, все нормально, всегда приятно видеть дружеские лица“. И затем он спокойно спросил: „Как вы справляетесь с этой сменой часовых поясов?“ Он был невероятно добр и держался очень просто. Киану сфотографировался с нами и даже подписал случайный лист бумаги из нашего отеля». © JustinLennox / reddit

«Мой парень работает рядом с Gold Coast Studios, где проходили съемки фильма „Джон Уик — 3“. Он несколько дней пытался сфотографировать Киану, но никак не мог поймать его. Однажды ему наконец удалось сделать снимок, но бедный Киану выглядел совершенно истощенным, так как съемки длились около 7 часов. Это был один из его последних дней на площадке. Сначала Киану продолжал идти и явно не хотел, чтобы фанаты его беспокоили, но потом остановился, помахал им и позволил каждому сфотографировать его». © Guinhyvar / reddit

Серьезно, любая встреча с фанатом важна

8. Он отложил личные дела, чтобы помочь другим

«Однажды у моей подруги сломалась машина и она оказалась на обочине шоссе. У подруги не было сотового и не было возможности вызвать помощь. Вдруг рядом остановился „Порше“, и в нем оказался Киану. Он попытался помочь ей завести машину, а когда это не сработало, он вызвал для нее аварийную службу. Когда машину отбуксировали, Киану предложил подруге отвезти ее домой. Он проехал около 50 миль, высадил ее у дома, оставил свой номер и сказал звонить ему, если ей еще потребуется помощь». © lovemyax / reddit

9. Он умеет общаться с людьми, с которыми работает

«В конце 90-х я получил свою первую работу в качестве помощника дизайнера на съемках „Цепной реакции“. Каждый день в течение последних нескольких недель съемок Киану отвозил работников сцены и „ворчливых рабочих“ на бесплатный завтрак и обед. С тех пор я работал на 30 различных площадках и никогда не встречал такого щедрого и дружелюбного актера, как он». © bo2dd2 / reddit

10. Он любит то, что делает

Киану не скрывает своей страсти к киноиндустрии и к своей работе. В мае 2019 года он оставил отпечатки ладоней, следы и автограф на «Аллее славы» в Голливуде. Там он поделился своими чувствами со зрителями, сказав: «Я люблю фильмы. Боже, как я люблю фильмы! Я люблю смотреть их, я люблю сниматься в них. Для меня большая честь быть здесь сегодня и праздновать это событие на священной земле Голливуда».