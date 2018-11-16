10 историй о том, как всего одна случайность полностью перевернула жизнь людей
Бывают случайные события, слова или даже мысли, которые за долю секунды могут изменить взгляд человека на весь этот мир. Все-таки сила случая велика.
AdMe.ru собрал 10 удивительных историй, в которых всего один момент повлиял на всю дальнейшую жизнь их героев.
- Меня отчислили из университета, и, чтобы чем-то заняться, я устроился работником по обрезке деревьев. Однажды, загружая очередные ветки в фургон грузовика, я забавы ради перекинул связку длиннющих веток над своей головой, и она приземлилась точно на свое место. Я был очень горд и впечатлен собой.
Но тут же резко остановился. Я стоял 5 минут в прострации, а потом меня осенило: если я не сделаю что-то со своей жизнью, вот это ровно то, чем я буду заниматься в течение следующих 10 лет. А может, и в течение всей жизни.
После этого я максимально напряг свои мозги, восстановился в университете, встретил свою будущую жену и совершил еще много замечательных вещей. Если бы тогда я уронил эту связку веток и у меня не было бы повода восхититься собой, сегодня, вероятно, я был бы на том же месте. cisco54 / reddit
- Мы сидели небольшой компанией и играли в «правда или действие», все было мило и лампово. Один парень на «правде» спросил девушку, хочет ли она с ним встречаться. Она сказала «да». Vera Poltaretskaya / The Question
- Я был на бейсбольном матче «Бостон Ред Сокс». В один момент парню, который играл роль защитника в тот вечер, зарядили очень сильным броском прямо в лицо.
В это же время примерно в миле от стадиона мой друг смотрел этот матч в баре. После инцидента с мячом все в баре буквально ломанулись к телевизору, чтобы узнать, не убил ли этот мяч защитника. Две девушки, которые стояли сзади и не поняли, что случилось, подошли к моему другу с расспросами.
В ходе разговора ему удалось получить номер телефона у одной из этих девушек, и через неделю он пригласил их, а заодно и меня, выпить по коктейлю. Мне понравилась вторая девушка. Мы с ней женаты уже 13 лет, у нас двое детей. А все потому, что в тот самый день Брайсу Флори прилетело в лицо мячом. doctor-rumack / reddit
- Учился в медицинском на 2-м курсе. На одной из пар изображал преподавательницу, которая уже минут 5 стояла за моей спиной. Отчислили из-за этого предмета, в напутствие она мне сказала, что во мне умер актер.
В этом году заканчиваю ВГИК. Однажды видел ту преподавательницу на своем спектакле. Иногда судьба дает хороший пинок. «Подслушано»
- Однажды 15-летний я нашел подарочную карту на тротуаре возле торгового центра. Я подошел к кассирам и выяснил, что на ней было $ 22. Начал искать, что бы такое купить. Когда проходил мимо отдела с электроникой, мне попался на глаза большой дисплей для видеоигры Dance Dance Revolution PS2 с танцевальным ковриком. Всегда хотел попробовать с ним потанцевать в отделе игровых автоматов, но стеснялся. Набор стоил $ 25. Я добавил $ 3 и купил его.
Так я начал танцевать в гараже родителей. Сбросил вес, улучшил здоровье. На следующее лето отправился в отдел с игровыми автоматами в том же торговом центре. Там была чуть другая вариация танцевальной видеоигры, но я разобрался. Завел друзей. Мы танцевали каждые выходные.
В 17 лет я поступил в колледж. Установил автомат в подвале студенческого общежития. Встречался с конкурентами. Усердно тренировался. Дорос до турниров. Получил предложение стать управляющим одного из самых больших игровых залов.
А все из-за того, что кто-то обронил подарочную карту. arcadeguy / reddit
- Я решил пропустить утреннюю пару по матанализу и пойти на ночной просмотр картины «Назад в будущее — 2», посвященный дню фильмов этой трилогии.
Сейчас я встречаюсь с девушкой, с которой нечаянно сел рядом в ту ночь. parion / reddit
- В 5-м классе я услышал, как три учителя обсуждали меня. Они говорили, что я странный ребенок. Один из них гадал, усыновленный я или нет. Я не шучу: мой учитель 1-го класса говорил моему нынешнему учителю о том, что не понимает, что я забыл здесь, ведь мое место скорее в специальной школе. Третий учитель заметил, что я не так уж и плох, хоть у меня и нет друзей. Я этого не знал. Я думал, что дружу со всем классом! В этот день я понял, что я странный, что все воспринимают меня не так, как я воспринимаю себя сам, и что это вовсе не проявления творческой натуры, как оправдывали мои особенности родители.
Этот подслушанный разговор еще долго изводил мою душу. Я стал угрюмым, замкнутым и практически ни с кем не разговаривал в течение следующих нескольких лет. Моя мама не переставала удивляться, почему я вдруг превратился из экстраверта в гиперзастенчивого мальчика. Просто я узнал мнение других о себе. Judge_Bredd2 / reddit
- Наш самолет начал падать во время шторма. Пилоты сумели справиться с потерей контроля над управлением, но те секунды падения, что длились словно годы, навеки останутся в моей памяти. Навсегда запомню, как под громкую молитву парня рядом я осознавал, что не добился всего желаемого в этой жизни.
Потом я постоянно видел ночные кошмары и 2 года не ступал на борт самолета, но зато сразу после этого случая я бросил курить, пить, начал следить за своим питанием. Сбросил вес, начал играть на музыкальном инструменте и впервые преодолел стеснение и выступил на сцене. Ушел с нелюбимой работы, покончил с токсичными отношениями и нашел свою родственную душу. Все-таки порой судьба может напугать так, что ты начнешь жить по-настоящему. rayeath / reddit
- Мы с семьей жили в Хорватии. Мне было 8 лет, я ходил в начальную школу. Там была столовая со своей системой: деньги на еду мы сдавали раз в месяц (примерно $ 30) и рацион у всех учеников был одинаковый. Сумма была небольшой, но наша семья едва сводила концы с концами, хотя голодными мы никогда не оставались.
Учителя напоминали нам о сдаче денег на обеды за следующий месяц примерно за 2 недели до дня внесения платы. Однажды я просто забыл напомнить об этом родителям, вспомнил только за 2–3 дня. Так быстро мой папа просто не мог раздобыть эту сумму. Я не расстроился, ведь теперь вместо обеда у меня было совершенно свободное время! А вот папа расстроился: это был настоящий удар по его гордости, он сердился на себя за то, что неспособен прокормить ребенка. Так он пришел к выводу, что нужно что-то делать. Я просто забыл вовремя сообщить папе о плате за обед, а в результате через год мы переехали на другой континент — в Австралию. JimmyRecard / reddit
- В детстве я был невыносимым шалопаем. Однажды я вернулся домой ближе к полуночи. Все спали, а мама стояла у ворот и преданно ждала меня на ужин. Я закатил истерику: не хотел ту еду, что она приготовила, требовал капусту с карри.
Мама не выдержала и повела меня в магазин. Магазин открыл изумленный нашим поздним визитом старик. Мама объяснила ситуацию и попросила продать немножко капусты. А старик очень сердито спросил меня: знаю ли я, сколько мама вообще спит в день? Беспокоился ли я когда-нибудь о ее сне? Заботился о ее здоровье? И если не я, кто ей вообще поможет в жизни?
Это были слова, которые изменили мою жизнь. Я ничего ей не сказал, но с того дня я все осознал. Я много учился, поступил в известный колледж, затем был отобран на престижную работу. И я благодарен за ту ночь и за те слова старика. Anonymous / Quora
А с вами случались подобные истории?