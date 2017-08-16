10 исторических совпадений, которые удивят даже скептиков

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Жизнь полна удивительных событий, и некоторым из них невозможно найти разумное объяснение. Кто-то считает их знаками свыше, а кто-то простыми совпадениями, но от этого они не становятся менее интересными. AdMe.ru нашел для вас 10 совпадений, которые удивят даже закоренелых скептиков.

1. "Олимпик","Титаник" и «Британник»

В 1907 году компания White Star Line решила построить 3 одинаковых лайнера, каждый из которых, к сожалению, ждала похожая участь. «Британник» наткнулся на мину, «Титаник», как известно, столкнулся с айсбергом в первом же рейсе. А «Олимпик» — самый благополучный из всех — столкнулся с другим судном, был отремонтирован, но в конце концов налетел на маяк у побережья Канады и был списан в утиль.

2. «Мисс непотопляемая»

Пожалуй, история жизни медсестры Вайолет Джессоп заслуживает экранизации. По стечению обстоятельств она служила на всех 3 печально известных кораблях White Star Line. И все 3 раза ей удалось избежать гибели: сначала на «Олимпике» — в том столкновении никто не пострадал, во время крушения «Титаника» Вайолет смогла сесть в шлюпку, а после история повторилась уже на «Британнике».

3. Марк Твен и комета Галлея

Марк Твен родился в 1835 году — как раз в то время, когда комета Галлея подошла близко к Солнцу и была доступна для наблюдений невооруженным глазом. Писатель предсказал, что уйдет из жизни тогда, когда комета появится на небосводе в следующий раз, что и произошло в 1910 году.

4. Номерной знак автомобиля эрцгерцога Франца Фердинанда

Формальным поводом к началу Первой мировой войны послужило убийство наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда в Сараево в 1914 году. Эрцгерцог и его жена были застрелены в автомобиле, чей номер (A III-118), по мнению некоторых, намекал на дату окончания Первой мировой — 11 ноября 1918 года (11.11.18).

5. Первый и последний погибший британский солдат Первой мировой войны

Джон Парр, первый британский солдат, погибший в Первой мировой войне, и последний — Джордж Эллисон — по странному совпадению оказались похоронены на одном и том же кладбище напротив друг друга.

6. Два комикса «Деннис-мучитель»

17 марта 1951 года абсолютно независимо друг от друга художники из Великобритании и США выпустили комиксы под названием «Деннис-мучитель» (Dennis the Menace). Чтобы не возникло путаницы, британская версия продается под другим названием — Dennis and Gnasher. Оба комикса издаются до сих пор, а американская версия оказалась настолько успешной, что на ее основе был снят одноименный фильм.

7. «Проклятый» Porsche Джеймса Дина

Porsche 550 Spyder, за рулем которого погиб Джеймс Дин, не зря прозвали «маленький ублюдок» (little bastard). После аварии Porsche был куплен дизайнером Джорджем Баррисом, при погрузке упал на механика и сломал ему обе ноги. Затем сгорел гараж, где находился злосчастный автомобиль (сам он не пострадал), а позднее в музее, где он был выставлен, Porsche снова упал и сломал бедро подростку.

8. «Клуб 27»

В этот клуб попали выдающиеся музыканты и актеры, которые ушли из жизни в возрасте 27 лет, иногда при странных обстоятельствах. Первым «членом клуба» считается Алешандре Леви, в 1970-х список пополнили Джими Хендрикс, Дженис Джоплин и Джим Моррисон, а одним из последних считается погибший в 2016 году Антон Ельчин.

9. История разлученных близнецов

Близнецы Джим Льюис и Джим Спрингер были разлучены при рождении и отданы на усыновление разным семьям. Шанс воссоединиться выпал только через 39 лет, и оба Джима были поражены тем, насколько похожими оказались их жизни, начиная с того, что им дали одинаковые имена. Вот лишь несколько совпадений: У обоих была собака по кличке Той.

Близнецы были женаты на женщинах с именем Линда, развелись и женились на женщинах по имени Бетти.

Они водили одинаковые автомобили и курили сигареты одной марки.

Оба работали в полиции, отдыхали на одном и том же пляже во Флориде, страдали от мигреней и имели одинаковую привычку грызть ногти.

10. Исторический парадокс «лысый — волосатый»

Вот уже 192 года, с момента восхождения на императорский престол Николая I, в России прослеживается любопытная закономерность: руководители страны сменяют друг друга в порядке «лысый» (или лысеющий) и «волосатый» (нелысый). Причем в этот парадокс вписываются даже те лидеры, что были у власти совсем недолго: Львов, Керенский, Андропов и Черненко.

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