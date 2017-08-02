10 исторических событий, которые произошли в одно время

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Мы в редакции AdMe.ru удивились, когда узнали любопытный факт о двух символах одной эпохи, и нас это вдохновило на поиски других параллелей. Представляем вам подборку исторических эпизодов, о которых вы наверняка знаете, но не подозревали, что это события одного времени.

«Звездная ночь» Ван Гога / Эйфелева башня

Эйфелева башня достаточно молодая достопримечательность, однако считается самой посещаемой в мире. Изначально была задумка, что арка-вход на парижскую Всемирную выставку 1889 года будет временным сооружением. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Картина Ван Гона «Звездная ночь» появилась на свет примерно в то же время, когда конструктор Гюстав Эйфель закончил работу.

Изобрели тачпад / Человек года по версии Time — Планета Земля

В 1988 году мир увидел первую разновидность сенсорной панели. Джордж Герфайде изобрел тачпад, и с этого времени он быстро и уверенно вытеснил трекболы и тензометрические джойстики, став наиболее распространенным устройством управления указателя мыши для ноутбуков. В этот же год Человеком года по версии журнала Time стала находящаяся в опасности Планета Земля, которая могла погибнуть из-за угрозы ядерной войны.

Кораблекрушение «Титаника» / Открыли витамины

До 1912 года не было понятия «витамины», его выделил польский ученый Казимир Функ. Конечно, о важности некоторых видов еды для предотвращения определенных болезней знали еще в Древнем Египте, но само понятие появилось только в начале XX века. В этом же году знаменитый корабль «Титаник» вышел в свое первое и последнее плавание.

Открытие метро в Лондоне / Отмена рабства в США

Первые предложения по строительству лондонской подземки появились еще в 30-х годах XIX века, а в 1855 году началось строительство «Метрополитена рейлуэй». Первая линия метро открылась 10 января 1863 года, в это время в США еще не стихла Гражданская война. И только в декабре 1865 года заокеанскими правителями была принята знаменитая Тринадцатая поправка к Конституции США, которая означала отмену рабства.

Таблица Менделеева / Торговая марка Heinz

У периодической системы химических элементов богатая история, но все же судьбоносным считается 1869 год, когда Дмитрий Менделеев установил зависимость свойств элементов от их атомного веса. В это же время на другом краю света предприниматель Хайнц вместе с другом решает продавать тертый хрен по рецепту своей мамы. Всемирно известный кетчуп под этим брендом вышел только через 7 лет.

Мэрилин Монро / Королева Елизавета

Секс-символ 50-х годов и царствующая королева Великобритании — одногодки. Однако это еще не все знаменитости, которых подарил 1926 год. В этом же году родился основатель журнала Playboy Хью Хефнер и лидер Кубинской революции Фидель Кастро.

Отмена крепостного права в Российской империи / Первая цветная фотография в Великобритании

В 1861 году в Российской империи произошло знаковое событие — крестьянская реформа, отменившая крепостное право в самом большом государстве Восточной Европы. В этот же год в Западной Европе, то есть в Англии, британский физик Джеймс Клерк Максвелл получил первое достоверное цветное фото «Тартановая лента».

Первый айфон / 7-я книга о Гарри Поттере

«Гарри Поттер и дары Смерти» была выпущена в середине лета 2007 года, когда в продажу поступил первый iPhone. Из-за досадной ошибки одного интернет-магазина за 5 дней до начала продаж книги в сеть выложили пиратскую отсканированную версию, которую быстро перевели на несколько языков. Однако это не помешало в назначенный день продать 8,3 млн книг. С iPhone тоже не обошлось без скандалов: выяснилось, что он не поддерживает 3G и MMS, отчего на создателей обрушился шквал критики.

Черепаха Гариетта / Чарльз Дарвин

Знаменитая слоновая черепаха родилась примерно в 1830 году. На момент, когда Дарвин забрал Гариетту с родины в Великобританию, черепашка была размером с тарелку. Она жила в разных местах, а с 1987 года за старушкой Гариеттой приглядывал Стив Ирвин, пока та не скончалась от сердечной недостаточности. Это была удивительная возможность посмотреть в глаза живому существу, которое видело самого Чарльза Дарвина.

Гильотина во Франции / Индиана Джонс в США

Гильотина во Франции оставалась главным способом смертной казни вплоть до ее отмены в 1981 году. В это же время Стивен Спилберг снял «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», который стал началом эпичной фантастической трилогии.