10 исчезающих народов мира, про которые не расскажут на уроках географии

На Земле проживает более 7,5 млрд человек самых разных национальностей. Про некоторые народы мы знаем с детства, но в мире есть огромное количество людей, чья культура и традиции остаются для нас тайной. Конечно, современная цивилизация способствует неизбежной ассимиляции, и некоторые народности постепенно исчезают. Но, к счастью, многие их представители пытаются сохранить собственные многовековые традиции и обычаи.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие редкие народы проживают сейчас на Земле, и с удивлением поняли, что про большинство из них мы даже не слышали.

1. Алеуты

Это коренное население Алеутских островов, которое проживает там уже более 9 000 лет. Основная их часть сегодня населяет Аляску, но также они встречаются в Камчатском крае. Путешественники отмечали, что цвет тела и лица у алеутов скорее белый, что отличает их от более смуглых чукчей и эскимосов. В 2018 году на Аляске насчитывалось около 6 700 алеутов, а в России — менее 500. Они относятся к арктической расе и имеют собственный язык, разделенный на несколько диалектов. Правда, постепенно он умирает — в прошлом году насчитывалось лишь 4 человека, владеющих одним из алеутских диалектов, а большинство перешло на русский или английский. С давних пор среди алеутов был распространен анимизм, то есть вера в одушевленность всей природы. Современные алеуты живут в небольших городах и поселениях и в основном занимаются рыбной ловлей. Особенно популярной для промысла рыбой считается минтай. Именно аляскинский минтай в основном поставляется в рестораны сети McDonald’s.

2. Атакаменьо

Атакаменьо, или атакама, — коренной народ северной части Чили, который проживает в основном в Андах, в пустыне Атакама. Кстати, эта пустыня считается самой сухой и суровой на Земле. В некоторых районах дождь выпадает раз в несколько десятилетий. По данным аргентинской переписи населения, в 2010 году около 13 тыс. человек идентифицировали себя как атакаменьо в первом поколении. Также около 20 тыс. представителей этого народа проживает в Чили. Раньше люди атакама говорили на собственном языке кунса, но тот был утрачен в середине XX века. Сейчас все представители говорят по-испански. В древности они были кочевым народом, но потом освоили разведение лам и выращивание кукурузы и стали вести оседлый образ жизни. Сегодня люди атакама живут в нескольких деревнях, а также в небольшом городе Сан-Педро-де-Атакама. Они выживают в том числе за счет туристов, которые приезжают посмотреть местные достопримечательности — вулкан Ликанкабур и соленое озеро.

3. Бадуй

Бадуй, или бадуи, живут в Индонезии, в горах провинции Бантен на острове Ява. На сегодняшний день их численность составляет около 13 тыс. человек. Они ве­дут крайне замк­ну­тый об­раз жиз­ни. Возможно, этому способствует их религия — агама сунда, которая тесно связана с анимизмом. Народ бадуй соблюдает многочисленные табу. Некоторые из них вполне понятны: им нельзя убивать, красть, лгать, изменять и напиваться. Однако среди прочих запретов есть действительно странные. В частности, запрещено есть по ночам, пользоваться транспортом в любом виде, выращивать рис, использовать различные ароматы, принимать золото или серебро и прикасаться к деньгам.

4. Бороро

Бороро — это индейский народ, проживающий на территории Боливии и Бразилии. Коренных бороро осталось менее 2 тыс., а сами себя они называют «ораримугудоге», то есть «люди рыбы орари». У них есть собственный язык бо вадару, но большинство населения все-таки говорит на португальском. При этом уровень грамотности составляет меньше 30 %. Бороро в основном занимаются земледелием и выращивают кукурузу, маниок, рис. Уникальная особенность этого народа заключается в том, что все бороро имеют одинаковую группу крови. Так что каждый из них может стать донором своему соплеменнику.

5. Шапсуги

До Кавказской войны шапсуги были одним из крупнейших черкесских племен, а сегодня их осталось менее 4 000. В основном они проживают в России в районе Сочи, а также в Турции, Сирии и Иордании. Говорят на шапсугском диалекте адыгейского языка. Многие исследователи отмечали особую красоту и стать местных женщин и мужчин. Кстати, если вы помните текст лермонтовского «Героя нашего времени», то в новелле «Белла» герой по имени Казбич был шапсугом. Более того, у него существовал реальный прототип — лихой наездник Кызбеч Шеретлуко. Сегодня шапсуги живут в аулах и стараются сохранить свою самобытную культуру — чтут древние обряды, среди которых самым популярным считается обряд вызывания дождя, чтобы сохранить урожай. Нередко старейшинами аулов становятся женщины. А еще шапсуги — настоящие мастера танцев и вышивки.

6. Водь

Водь считается исчезающим финно-угорским народом, который проживает в России и Эстонии. На сегодняшний день их осталось менее 100 человек. Основные потери народ понес во время Второй мировой войны. Многие этнографы отмечали особую красоту водских женщин: «женщины все вообще красивы, имеют веселый, приятный и заманчивый взгляд, быстрые глаза, большие, голубые». Историк Генрих Портан также признавал, что местные женщины считаются более красивыми, чем русские или финские. Кроме того, водь была самым белокурым народом в мире — «у 80 % мужчин и у 76 % женщин волосы были либо белыми, как снег, либо золотисто-желтыми, как песок». Сегодня прилагаются немалые усилия, чтобы сохранить культуру этого малочисленного народа: создаются музеи, проводятся фестивали и возобновляется преподавание водского языка, который очень похож на особый диалект эстонского.

7. Самаритяне

Многие знают библейское выражение «добрый самаритянин», которое вошло в нашу речь благодаря притче об ограбленном путнике и человеке, который его спас. Тот бескорыстный спаситель и был самаритянином. На самом деле самаритяне — это особая этнорелигиозная группа иудеев, которая имеет свою богатую историю. Сегодня они проживают на территории Израиля. В какой-то момент численность самаритян стала катастрофически уменьшаться, и к началу ХХ века их осталось всего 146 человек. Но, к счастью, этнос все-таки сумел сохраниться. Чтобы самаритяне не «растворились» среди евреев, в 1954 году правительство Израиля решило собрать их воедино в городе Холон. Сейчас численность этой народности составляет около 800 человек. Кстати, одна из бывших королев красоты Израиля и известная актриса Софи Цдака по происхождению является самаритянкой.

Этот народ имеет собственный календарь, но при этом признает шабат и традиционные для евреев обычаи приема пищи. До недавнего времени самаритяне заключали браки только внутри общины, но сейчас руководители общины разрешили жениться на прошедших процедуру обращения еврейках, караимках и христианках.

8. Мориори

Коренной народ, который проживает на архипелагах Новой Зеландии. Принято считать, что последний чистокровный мориори скончался в 1933 году, так что сегодняшний народ появился в результате смешанных браков. Тем не менее они продолжают поддерживать свою культуру, язык и традиции. По данным последней переписи, в мире осталось не более 800 мориори. Скорее всего, они являются потомками племен маори, что в переводе означает «обычные люди», так как у них похожие языки и традиции. В частности, у этих народов был введен запрет на ведение войн и насилие. Их устная традиция гласит: «Когда люди сердятся и чувствуют, что они в гневе могут ударить другого человека, они могут это сделать, но лишь палкой толщиной не более чем в большой палец и длиной не более руки. Бой заканчивается при первом повреждении кожи или появлении капли крови, и тогда все должны считать, что их честь удовлетворена». Именно эта идеология сумела предотвратить множество губительных междоусобных войн и обеспечила мирную жизнь в течение 24 поколений. Кстати, одна из сюжетных линий знаменитого романа Дэвида Митчелла «Облачный атлас» рассказывает историю народа мориори.

9. Семанги

Семанги, или по-тайски «кучерявые», проживают на территориях Мьянмы, Таиланда и Малайзии. Долгое время вели кочевой образ жизни, стали оседлыми только в XX веке. Сегодня их численность не превышает 5 000 человек. У семангов до сих пор развито разделение труда. Мужчины занимаются охотой, женщины — собирательством, готовкой, изготовлением сувениров. Старейшиной племени может быть только мужчина, чаще всего шаман. По преданию, шаманы умеют превращаться в тигра и общаться с духами. А еще этот народ испытывает суеверный страх перед грозой. У семангов существует собственное представление о красоте: у них распространено подпиливание зубов, прокалывание носа и шрамирование тела.

10. Хадза

Хадза — коренной народ Танзании, численность которого не превышает 1 300 человек. Его представители разговаривают на собственном, изолированном языке. Для европейской культуры народ был открыт в XIX веке, но его происхождение до сих пор неясно. Скорее всего, они как-то связаны с пигмеями. Сегодня хадза занимаются в основном охотой и собирательством. Как правило, охотятся с помощью лука и стрел с каменными или железными наконечниками. Все важные решения принимают исключительно мужчины. К сожалению, население хадза постепенно сокращается под давлением других народов. Говорят, что за последние несколько десятилетий они потеряли не менее 3/4 своей земли. Правда, некоторые пытаются бороться и обращаются к правительству Танзании с просьбой оградить территорию их исконного проживания, подчеркивая экологичность своей жизни.

11. Чулымцы

Чулымцы проживают на севере России и считаются самым малочисленным тюркским народом — их осталось около 355 человек. Название произошло от реки Чулым — это приток Оби, и переводится слово как «бегущий снег». Особенность чулымского языка заключается в том, что он с самого начала был бесписьменным, то есть им пользовались только при общении. Лишь в 2006 году немалыми усилиями был составлен букварь. Правда, с каждым годом становится все меньше людей, которые владели бы местным языком. Лингвисты утверждают, что сегодня его носителей насчитывается не больше 12. При этом около 30 чулымцев понимают родной язык, но сами по-чулымски не говорят.

Интересно, что в этом языке никогда не было слова «грех», поэтому его пришлось заменить синонимом.