10 интригующих находок, которые стали возможны благодаря картам Google

Доступность знаний в современном мире впечатляет все меньше, однако путешествие по планете Земля без необходимости вставать с дивана все еще завораживает и интригует. Впрочем, это неудивительно, ведь, несмотря на то что Google запустил свой картографический сервис Google Maps еще в далеком 2005 году, любознательные пользователи из разных уголков света по-прежнему совершают любопытные находки — от инопланетных образов до загадочных пустынных рисунков и сооружений, представляющих собой историческую ценность.

Мы в AdMe.ru тоже решили изучить поверхность нашей планеты и обнаружили несколько мест, которые будоражат воображение. А в конце вас ждет любопытный бонус с объектом на Багамах — настолько мелким, что удивительно, как спутник смог обнаружить его.

Полоса отверстий, Перу

«Лента» длиной 1,4–1,5 км, состоящая примерно из 6 000 странных отверстий разного диаметра и глубины, берет свое начало в долине Писко и исчезает далеко в Перуанских Андах. Выглядит впечатляюще даже с той высоты, которую позволяет выставить карта, не говоря уже о живых видеосъемках с дрона. Особый интерес представляет и то, что, в отличие от более известных геоглифов Наски (рассмотреть гигантские геометрические фигуры на карте можно здесь), цель создания и сами создатели конкретно этого места остаются загадкой еще с 1933 года. На данный момент археологи лишь выдвигают предположения — например, что отверстия были либо местом захоронений, либо предназначались для хранения крупы, но все теории подвергаются обоснованной критике, поэтому вопросов остается больше, чем ответов.

Искусственный остров, Нидерланды

Этот остров в центре озера Кетелмер в Нидерландах, напоминающий по форме значок геолокации, на самом деле является искусственно созданной круговой дамбой диаметром 1 км и носит название Эйсселог. Используется остров в качестве хранилища загрязненного ила.

Гигантский треугольник, США

Данное на первый взгляд мистическое место находится в Уитмане, Аризона, и на самом деле является заброшенной примерно с 1956–1966 годов базой военно-воздушных сил США.

Отпечаток пальца, Великобритания

Огромный отпечаток пальца под названием Fingermaze находится в центральном парке Хоув (Брайтон, Великобритания). Несмотря на то что его называют «лабиринтом», он представляет собой плоскую скульптуру из плитки и известкового раствора, которая была создана в 2006 году. Разработан отпечаток художником Крисом Друри и символизирует собой путешествие по жизни.

Мистические пустынные узоры, Китай

Данные рисунки, выглядящие так, словно их нанесли на поверхность пустыни Гоби печатью, долгое время будоражили умы людей, уводя полет фантазии в область чего-то инопланетного. Однако и они оказались созданием человека. По словам Джонатана Хилла, техника-исследователя и планировщика миссий в Центре космических полетов на Марс, подобные узоры, вероятнее всего, используются для калибровки китайских спутников-шпионов.

Калийные пруды, США

Эти пруды с ослепительно голубыми водами, которые резко контрастируют с красноватыми пустынными ландшафтами штата Юта, на самом деле используются для добычи хлорида калия, также известного как поташ. Компания Intrepid Potash управляет 3 подобными объектами в США, однако тот, что на снимке выше, является наиболее ярким и известным из них.

Лицо пришельца, Антарктика

Когда была обнаружена эта аномалия в горах Антарктики, конспирологи тут же окрестили ее доказательством либо существования, либо вторжения инопланетян. Однако существуют и более логичные версии: это может быть как результат несовершенства склеек, которые используют сервисы карты, так и банальным примером парейдолии — психологического феномена, благодаря которому мы неосознанно формируем иллюзорные образы на основе нюансов реальных объектов. Самый яркий пример зрительных иллюзий — облака, на которые мы любили смотреть в детстве, ассоциируя их с животными.

Мемориал посреди пустыни, Африка

В 1989 году случилась крупная авиационная катастрофа: в результате теракта произошел взрыв авиалайнера McDonnell Douglas DC-10 над пустыней Тенере. В 2007 году была 18-я годовщина катастрофы, и именно тогда на месте падения лайнера посреди безлюдной пустыни был создан данный мемориал. По периметру круга было расположено 170 разбитых зеркал, символизирующих количество погибших пассажиров.

Озеро Лонар, Индия

Изначально озеро Лонар в Индии известно тем, что оно образовано от удара метеорита, который произошел около 50 тыс. лет назад. Обод самого кратера составляет около 1,8 км в диаметре, в то время как средний диаметр озера — 1,2 км, и находится оно примерно на 137 метров ниже верхнего края. Однако в начале июня 2020 года с озером произошло нечто непредсказуемое: его воды за 2–3 дня сменили цвет на розовый, почти красный оттенок. Позже из отчетов Исследовательского института Агаркара стало известно, что пониженный уровень воды и высокая соленость вызвали рост галобактерий и повышение уровня каротиноидов, что, вероятнее всего, и привело к изменению цвета.

Огромная мишень, США

Вы могли бы счесть, что это чья-то шутка или арт-объект, однако выдвигаются и прочие предположения. Наиболее правдоподобные из них гласят, что подобные метки, коих разбросано по США довольно много, являются мишенями для калибровки аэрофотоснимков.

Этот же странный символ, вероятно, является заброшенной военной базой или остатками древнего форта.

Бонус: затонувшая машина на Багамах

У данного объекта предыстории, увы, нет, однако он подтверждает поразительную степень детализации карт.