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10 интригующих находок, которые стали возможны благодаря картам Google

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Доступность знаний в современном мире впечатляет все меньше, однако путешествие по планете Земля без необходимости вставать с дивана все еще завораживает и интригует. Впрочем, это неудивительно, ведь, несмотря на то что Google запустил свой картографический сервис Google Maps еще в далеком 2005 году, любознательные пользователи из разных уголков света по-прежнему совершают любопытные находки — от инопланетных образов до загадочных пустынных рисунков и сооружений, представляющих собой историческую ценность.

Мы в AdMe.ru тоже решили изучить поверхность нашей планеты и обнаружили несколько мест, которые будоражат воображение. А в конце вас ждет любопытный бонус с объектом на Багамах — настолько мелким, что удивительно, как спутник смог обнаружить его.

Полоса отверстий, Перу

© Google Earth, © Brien Foerster / Youtube

«Лента» длиной 1,4–1,5 км, состоящая примерно из 6 000 странных отверстий разного диаметра и глубины, берет свое начало в долине Писко и исчезает далеко в Перуанских Андах. Выглядит впечатляюще даже с той высоты, которую позволяет выставить карта, не говоря уже о живых видеосъемках с дрона.

Особый интерес представляет и то, что, в отличие от более известных геоглифов Наски (рассмотреть гигантские геометрические фигуры на карте можно здесь), цель создания и сами создатели конкретно этого места остаются загадкой еще с 1933 года. На данный момент археологи лишь выдвигают предположения — например, что отверстия были либо местом захоронений, либо предназначались для хранения крупы, но все теории подвергаются обоснованной критике, поэтому вопросов остается больше, чем ответов.

Искусственный остров, Нидерланды

© Google Earth

Этот остров в центре озера Кетелмер в Нидерландах, напоминающий по форме значок геолокации, на самом деле является искусственно созданной круговой дамбой диаметром 1 км и носит название Эйсселог. Используется остров в качестве хранилища загрязненного ила.

Гигантский треугольник, США

© Google Earth

Данное на первый взгляд мистическое место находится в Уитмане, Аризона, и на самом деле является заброшенной примерно с 1956–1966 годов базой военно-воздушных сил США.

Отпечаток пальца, Великобритания

© Google Earth

Огромный отпечаток пальца под названием Fingermaze находится в центральном парке Хоув (Брайтон, Великобритания). Несмотря на то что его называют «лабиринтом», он представляет собой плоскую скульптуру из плитки и известкового раствора, которая была создана в 2006 году. Разработан отпечаток художником Крисом Друри и символизирует собой путешествие по жизни.

Мистические пустынные узоры, Китай

© Google Earth, © Google Earth

Данные рисунки, выглядящие так, словно их нанесли на поверхность пустыни Гоби печатью, долгое время будоражили умы людей, уводя полет фантазии в область чего-то инопланетного. Однако и они оказались созданием человека. По словам Джонатана Хилла, техника-исследователя и планировщика миссий в Центре космических полетов на Марс, подобные узоры, вероятнее всего, используются для калибровки китайских спутников-шпионов.

Калийные пруды, США

© Google Earth

Эти пруды с ослепительно голубыми водами, которые резко контрастируют с красноватыми пустынными ландшафтами штата Юта, на самом деле используются для добычи хлорида калия, также известного как поташ. Компания Intrepid Potash управляет 3 подобными объектами в США, однако тот, что на снимке выше, является наиболее ярким и известным из них.

Лицо пришельца, Антарктика

© Google Earth

Когда была обнаружена эта аномалия в горах Антарктики, конспирологи тут же окрестили ее доказательством либо существования, либо вторжения инопланетян. Однако существуют и более логичные версии: это может быть как результат несовершенства склеек, которые используют сервисы карты, так и банальным примером парейдолии — психологического феномена, благодаря которому мы неосознанно формируем иллюзорные образы на основе нюансов реальных объектов. Самый яркий пример зрительных иллюзий — облака, на которые мы любили смотреть в детстве, ассоциируя их с животными.

Мемориал посреди пустыни, Африка

© Google Earth

В 1989 году случилась крупная авиационная катастрофа: в результате теракта произошел взрыв авиалайнера McDonnell Douglas DC-10 над пустыней Тенере. В 2007 году была 18-я годовщина катастрофы, и именно тогда на месте падения лайнера посреди безлюдной пустыни был создан данный мемориал. По периметру круга было расположено 170 разбитых зеркал, символизирующих количество погибших пассажиров.

Озеро Лонар, Индия

© Google Earth, © MudaCom / Shutterstock

Изначально озеро Лонар в Индии известно тем, что оно образовано от удара метеорита, который произошел около 50 тыс. лет назад. Обод самого кратера составляет около 1,8 км в диаметре, в то время как средний диаметр озера — 1,2 км, и находится оно примерно на 137 метров ниже верхнего края.

Однако в начале июня 2020 года с озером произошло нечто непредсказуемое: его воды за 2–3 дня сменили цвет на розовый, почти красный оттенок. Позже из отчетов Исследовательского института Агаркара стало известно, что пониженный уровень воды и высокая соленость вызвали рост галобактерий и повышение уровня каротиноидов, что, вероятнее всего, и привело к изменению цвета.

Огромная мишень, США

© Google Earth

Вы могли бы счесть, что это чья-то шутка или арт-объект, однако выдвигаются и прочие предположения. Наиболее правдоподобные из них гласят, что подобные метки, коих разбросано по США довольно много, являются мишенями для калибровки аэрофотоснимков.

© Google Earth

Этот же странный символ, вероятно, является заброшенной военной базой или остатками древнего форта.

Бонус: затонувшая машина на Багамах

© Google Earth

У данного объекта предыстории, увы, нет, однако он подтверждает поразительную степень детализации карт.

Вы когда-нибудь любопытствовали и изучали Землю на картах? Какие открытия из перечисленных или, может, совершенных лично вами взбудоражили вас больше всего?

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