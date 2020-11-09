10 иллюстраций о том, что навешивать на человека ярлык — так себе идея
Если в нашем окружении появляется человек, который чем-то выделяется на фоне остальных, мы спешим навесить на него ярлык. «Ханжа», «выскочка», «мажор» — называем мы таких людей. Но лучше бы лишний раз вспомнить слова Оскара Уайльда «Определить — значит ограничить» и попытаться понять этого человека. Потому что у каждого есть уникальная история, которая объясняет многое.
Мы в AdMe.ru призываем отказаться от навешивания ярлыков в пользу взаимопонимания. Поэтому пофантазировали и сочинили предыстории людей, которых общество наделило обидными прозвищами.
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А с какими незаслуженными ярлыками сталкивались вы или ваши знакомые?