10 иллюстраций о том, что навешивать на человека ярлык — так себе идея

Если в нашем окружении появляется человек, который чем-то выделяется на фоне остальных, мы спешим навесить на него ярлык. «Ханжа», «выскочка», «мажор» — называем мы таких людей. Но лучше бы лишний раз вспомнить слова Оскара Уайльда «Определить — значит ограничить» и попытаться понять этого человека. Потому что у каждого есть уникальная история, которая объясняет многое.