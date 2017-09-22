10 простых приемов узнать, что вас обманывают

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Раскрываем все секреты лжецов. Попробуем вместе с AdMe.ru разобраться, когда нас обманывают, а когда все по-честному. Итак, задаем интересующий вопрос и смотрим, что и как отвечает нам собеседник.

1. Размытый ответ

Размытый ответ собеседника, вероятнее всего, свидетельствует о лжи. Постарайтесь, чтобы ваш собеседник не уходил от темы разговора, вам нужен прямой ответ. Прямой ответ «да» или «нет» — это почти всегда правда.

2. Отшучивания

Если ваш собеседник отшучивается от ответа, скорее всего, он вас обманывает. Тот, кто хочет ввести в заблуждение, будет пытаться вызвать у вас смех. Этот косвенный признак лжи обезоружит вас, уведет в сторону от серьезного разговора.

3. Подчеркнутая честность

Подчеркивание исключительной честности — это еще один из признаков обмана. Ваш собеседник будет сыпать обещаниями и клятвами, доказывая свою непричастность.

4. Сочувствие

Самое сложное — это не повестись на поводу у того, кто пытается нас, казалось бы, поддержать. Если ваш собеседник проявляет сочувствие, старается вызвать у вас симпатию, не попадайтесь — он собирается вас обмануть.

5. Вопрос на вопрос

Тот, кто желает ввести вас в заблуждение, очень не хочет отвечать конкретно, он будет задавать вам встречные вопросы. Не забывайте, что ответ вопросом на вопрос — один из признаков лжи. Пусть и самой безобидной.

6. Ступор

Ступор, нежелание отвечать, затянувшееся молчание — все это верные признаки лжи, особенно если вопрос-то совсем простой. Если, узнав о вашей проблеме, собеседник изобразит удивление только через пару-тройку секунд, знайте: ваш тортик съел он.

7. Игра одного актера

Если ваш собеседник «переигрывает», скорее всего, он виновен. Эмоции человека сменяются достаточно быстро (1 эмоция в среднем длится не дольше 6–10 секунд). Но если человек неискренен, он может изображать удивление намного дольше, убеждая вас поверить.

8. Враждебный настрой

Враждебный тон или даже оскорбления — это тоже верные признаки вранья. Не сдавайтесь, ваш собеседник может быть серьезно настроен. Попробуйте аккуратно перевести разговор на более мягкие тона и задать свой вопрос снова.

9. Повторение вопроса

Многократное повторение собеседником вашего вопроса свидетельствуют о лжи. Да, и выглядит это очень забавно. В этом случае вас не удастся провести.

10. Уход от ответа

Если ваш собеседник уходит от вопроса, говорит массу информации, не относящейся к проблеме, или вовсе переходит на другую тему, вероятнее всего, он уводит вас сторону с целью скрыть «преступление». Вовремя обратите внимание, разговариваете ли вы сейчас о сути вопроса или уже совсем о чем-то другом.

Помимо этого обратите внимание на мимику собеседника. Итак, детали, которые выдают ложь:

1. Постоянное сглатывание слюны, кашель, напряженные черта лица при ответе — верные свидетельства волнения и страха быть пойманным. 2. Несимметричность лица. В спокойном состоянии мимика нашего лица всегда симметрична, и если у человека одна сторона лица (или даже тела) действует сильнее, чем другая, его эмоции наигранные. 3. Бегающие из стороны в сторону глаза. Если ваш знакомый не просто очень стеснительный и застенчивый человек, то, скорее всего, он вас обманывает.

4. Глаза подняты вверх вправо. Это говорит о том, что собеседник придумывает на ходу. 5. Ладонь на лице, лбу или шее. 6. Почесывание носа, мочки уха или века. 7. Взгляд вниз и покачивание головой в разные стороны. 8. Пальцы во рту. Жест отчаяния и даже неосознанного желания быть раскрытым во лжи.

А что скажете насчет этого парня?

Если человек улыбается искренне, то его глаза тоже смеются. Поэтому обратите внимание: если вашему собеседнику откровенно весело, то возле его глаз вы обязательно увидите мимические морщинки, а сами глаза немного сузятся.

И главное!

Не судите строго, не будьте опрометчивы. Совпадение по одному или даже двум пунктам еще не говорит о том, что вас 100 % хотят обмануть. Присмотритесь, прислушайтесь. И только когда вы будете точно уверены, что хотя бы 5 пунктов подходят под описание действий вашего собеседника, можете действовать. Удачи!