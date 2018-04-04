10 хитростей из разных областей, которые сделают жизнь чуточку проще

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Все мы нередко сталкиваемся с хитростями по готовке, советами по макияжу, автомобильными лайфхаками, но вот универсальных подборок на все случаи жизни все же не так много. Поэтому если хотите, например, узнать, как никогда не обжигаться во время приготовления еды или дремать по системе, которую использовал сам Дали, то эта статья специально для вас.

AdMe.ru делится советами для всех, кто всегда готов улучшать свою жизнь.

Возьмите в руку любой предмет, чтобы не дремать слишком долго

Чтобы не проспать все самое важное, когда собираетесь вздремнуть, просто возьмите в руку какой-то предмет, способный при падении издать громкий звук. Таким образом, когда вещь упадет, вы получите сигнал к пробуждению. Этим методом пользовался сам Дали: он на время короткого сна брал в руку ключ, который через какое-то время падал на тарелку.

Положите ложку в морозильник, чтобы не обжигать язык

Такой лайфхак особенно необходим тем, кто постоянно обжигает язык и слизистую оболочку во время приготовления еды. Чтобы это прекратилось, просто положите хотя бы одну ложку в морозилку. И потом уже во время приготовления еды, когда нужно будет попробовать блюдо, воспользуйтесь ложкой из морозилки. И не нужно будет дуть или ждать, пока еда в ложке хоть немного остынет.

Наливайте кофе, приподнимая кофейник

Чтобы любимый напиток стал еще вкуснее, можно прибегнуть к одному простому совету: наливать кофе не прямо над кружкой, а чуть приподняв кофейник. Даже расстояние в 10 см способно изменить ситуацию. Пока кофе будет литься в кружку, он насытится кислородом и приобретет более богатый вкус.

Не носите кошелек в джинсах

Привычка носить кошелек в заднем кармане джинсов чаще всего встречается у мужчин, но некоторые женщины тоже грешат этим. Этого лучше не делать как минимум потому, что так его могут украсть. Но здесь дело еще и во влиянии такой привычки на здоровье. Было доказано, что долгое сидение на кошельке наносит вред нервам, которые находятся в нижней части спины и таза. Также отмечается, что может случиться защемление седалищного нерва.

Возьмите запасную одежду на вечеринку

Все мы знаем, чем могут закончиться грандиозные шумные вечеринки. Поэтому чтобы избежать неприятных последствий, просто возьмите с собой еще один комплект одежды, в который в случае чего можно будет переодеться. Если же в течение вечера он вам не понадобится, то на утро вы все равно сможете им воспользоваться, чтобы идти по делам уже в чем-то свежем.

Два способа, чтобы прочистить нос

Первый способ очень простой: нужно просто несколько раз нажать на место над переносицей, где, по идее, мог бы быть третий глаз. Кость, находящаяся в этом месте, начнет раскачиваться, что поспособствует вытеканию всего лишнего из носа. Второй способ требует задержки дыхания: нужно зажать нос, задержать дыхание и начать кивать головой. Такие движения приведут к накоплению углекислого газа в приличных количествах, после чего мозг получит сигнал, что организму недостает кислорода, и очистит синусы носа. И вы сможете спокойно высморкаться.

Используйте замороженную губку для снятия опухоли

При ушибе лучше всего сразу приложить лед или что-то холодное. Но в то же время этот способ неудобен тем, что те же кубики льда быстро начинают таять в руках, и даже полотенце не помогает в такой ситуации. Чтобы облегчить эту процедуру и не страдать от тающего льда, лучше замораживать обычные губки. Нужно просто их намочить и положить в закрывающийся пакет. В результате при необходимости у вас будет удобный «брусок», который не растает.

Правило 2 минут

Суть правила 2 минут заключается в том, что нельзя откладывать на потом дела, выполнение которых займет не больше 2 минут. Например, нужно застелить кровать или вымыть тарелку после еды — это все делается очень быстро. Поэтому такие дела лучше делать сразу, чтобы они не копились вместе с более значительными.

Станьте «своим» в зоопарке

Когда мы ходим в зоопарк, то хочется, чтобы животные подошли к нам поближе, но они делают это нечасто. Попробовать исправить эту ситуацию можно, если надеть одежду того же цвета, что и форма работников зоопарка. Животные так будут видеть нечто знакомое и, возможно, подойдут ближе.

Раскрытые ноги помогут заснуть в считаные минуты

Интересно, сколько существует способов и советов для того, чтобы по вечерам не мучиться и быстро засыпать? Чтобы быстро заснуть, просто вытащите ноги из-под одеяла. Хорошему сну больше способствуют низкие температуры, поэтому нет нужды укрываться, если вам не холодно. Рекомендуется даже открывать окно на ночь, чтобы в комнате было свежо и лучше спалось.

Какие из советов вы возьмете на заметку?