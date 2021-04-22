10+ хитов, под которые мы отплясывали на дискотеках, даже не задумываясь об их скрытом смысле

Иногда кажется, будто музыканты издеваются: годами поют свои хиты, и вдруг однажды из случайного интервью мы узнаем, что песня-то совсем не о любви, а о сложных взаимоотношениях с продюсером. Так, например, было с группой Maroon 5.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, что же еще секретного кроется в шлягерах, которые мы все не раз слышали.

Aqua — «Barbie girl»

Заводной хит группы Aqua про Барби, если внимательно вслушаться в текст, посвящен не кукле, а красивой, но глупой девушке, готовой стать игрушкой в руках мужчины. Ведь в качестве хозяина очаровательной игрушки в песне позиционируется не ребенок, а Кен. «Я белокурая красотка в фантазийном мире. Одень меня в облегающее, я твоя куколка», — поет пластиковому бойфренду лирическая героиня. Критики не раз отмечали, что в песне есть подтекст о «тайной жизни», и даже видели в композиции намек на женоненавистническую природу Барби. Производитель кукол Барби компания Mattel подала в суд на группу, утверждая, что музыканты нарушили авторские права на использование образа игрушки и запятнали образ продукции, называя Барби «Blonde Bimbo» (блондинкой-бимбо, бимбо — красивая и глупая женщина. — Прим. AdMe.ru). Иск был отклонен.

Уитни Хьюстон — «I Will Always Love You»

«I Will Always Love You» («Я всегда буду любить тебя») является одним из самых продаваемых синглов за все время. В 1992 году его исполнила Уитни Хьюстон в фильме «Телохранитель», и он мгновенно стал хитом. «Я всегда буду любить тебя» — не лучший выбор для свадебного танца. Это история о женщине, которая переживает тяжелое расставание. И написала ее в 1973 году кантри-певица Долли Партон, которая рассталась после пятилетнего творческого союза с музыкантом Портером Вагонером. Партон и Вагонер стали знаменитыми, выступая в паре, но со временем певица поняла, что ей нужно двигаться дальше, и решила покинуть дуэт. Вагонер был против и не хотел даже слушать свою партнершу. Тогда она написала песню «I Will Always Love You». Когда Партон услышал ее, он плакал.

Боб Марли — «No Woman, No Cry»

Многие ошибочно воспринимают основной посыл песни как «Нет женщины — нет причин для слез», но на самом деле перевод рефрена звучит как «Не надо, женщина, не плачь». В композиции упоминается нищий район, в котором вырос Боб Марли, и хит посвящен женщинам, которые жили в тех ужасающих условиях.

ABBA — «The Winner Takes It All»

Песня, название которой переводится как «Победитель получает все», была написана Бьорном Ульвеусом, а исполняла ее Агнета Фэльтскуг. Пикантность в том, что композиция появилась на свет как раз после развода этих музыкантов. И хотя Бьорн отрицал, что в песне зашифрована история его неудавшейся любви, он признал, что печальный опыт наложил отпечаток на его творчество. А Агнета заплакала, когда впервые прочитала текст «The Winners Takes It All».

Ховард Блейк, Nightwish — «Walking in the Air»

В исполнении Тарьи Турунен песня звучит так, будто в ней поется о сражении двух эльфийских держав. На самом деле трек был написан Ховардом Блейком для английского мультфильма «Снеговик». По сюжету мальчик лепит снеговика, тот оживает, и они вместе летят в Арктику. Однако в песне и правда есть кое-что мрачное и пугающее, а именно последние строчки: «Внезапно мы погружаемся в пучину океана, пробуждая могучего монстра от сна».

Stromae — «Alors On Danse» и «Papaoutai»

Песня «Alors On Danse», название которой можно условно перевести как «Пофиг, пляшем», на самом деле имеет глубокий смысл. Там и про кредиты, и про развод, и даже про голод в станах третьего мира — то есть про груз проблем, которые не дают людям свободно вздохнуть. И поэтому они танцуют — чтобы в экстазе забыть обо всем. Название хита «Papaoutai» переводится как «Папа, ты где?», и посвящен он отцам, которые не интересуются собственными сыновьями и дочерями. «Никто не знает, как делать отцов», — поет Stromae.

Eiffel 65 — «I’m Blue»

Многие хихикали над этой песней про синего человечка. На самом деле фраза «I’m Blue», повторяющаяся рефреном, — это игра слов. Она переводится не только как «Я синий», но и «Мне грустно».

Maroon 5 — «Harder to Breathe»

Текст песни наводит на мысль, что в ней идет речь о ссоре и разрыве влюбленных. Но вокалист Maroon 5 Адам Левин, когда его спросили о «Harder to Breathe», признался, что композиция посвящена давлению на музыкантов. Когда шла работа над дебютным альбомом коллектива, его участники думали, что у них достаточно материала для релиза, но продюсер сказал им продолжать писать. «Это был 11-й час, и лейбл хотел больше песен. Это была последняя капля. Я был очень зол», — рассказал Адам.

Michael Jackson — «Billie Jean»

В тексте песни речь идет о девушке, которая хочет завоевать парня и для этого лжет, что он отец ее ребенка. Но не всем известно, что на написание текста Майкла Джексона вдохновили реальные события. Когда он был подростком, то много гастролировал с музыкальной группой своих старших братьев, и все они сталкивались с назойливыми фанатками, которые утверждали, что кто-либо из музыкантов является отцом их ребенка. Одна из таких ярых поклонниц преследовала Майкла Джексона и требовала от него взять ее в жены.

Бонус: скрытый смысл российских хитов

«Кино» — «Малыш». Большинство уверено, что этот хит посвящен девушке. Другие считают, что эту композицию музыкант посвятил своему маленькому сыну. Правда оказалась неожиданной: «музой» для этого хита стал Сергей Пенкин. С ним группа «Кино» познакомилась на концерте в Евпатории, где он тоже выступал. Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян рассказывал: «Вообще, „малыш“ — это было словечко Пенкина, насколько я помню, и мы над ним, так сказать, потешались всем коллективом. Я думаю, что эта песня вполне могла бы стать песней для Пенкина. С Пенкиным мы действительно как-то пересеклись, он пытался с нами дружить, он очень милый человек...» Сын Цоя Александр подтвердил эту версию.

Земфира — «Анечка». В надрывной песне о любви немного выбивается из темы странный припев: «Анечка просила снять маечки». На самом деле ничего такого Земфира не имела в виду. Есть версия, что композиция посвящена близкому другу певицы, у которого есть сестра Аня. «На балконе у нас тогда белье висело — поэтому и число там у нее множественное. Так что песня совсем невинная — о дружбе мальчика и девочки и его сестренке», — рассказала журналистам та самая «Анечка».

«Мумий Тролль» — «Утекай». Как ни странно, эта песня посвящена экологии. «Маньяк», фигурировавший в песне, на самом деле браконьер. «Это была шутка, — рассказал Илья Лагутенко в одном из интервью. — Первый куплет у меня очень быстро родился, но одним куплетом в песне не отделаешься, поэтому историю надо было продолжить. Я представил, что это преследование, а жертвы — редкие животные, например амурские тигры. Отсюда „порезать на меха“».