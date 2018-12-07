10 стран, о местонахождении которых знает только узкий круг людей

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Сегодня на планете насчитывается чуть больше 190 государств, которые являются членами ООН, но это далеко не полный список всех стран мира, о котором вам рассказывали в школе. В него точно не входят непризнанные страны, которые можно найти в разных уголках нашей планеты и даже легко стать их полноправными гражданами.

Мы в AdMe.ru пристально рассмотрели современную карту мира и даже заглянули в космос, чтобы обнаружить государства, о которых вы, возможно, никогда и не слышали.

1. Республика Малу-Венту

В сентябре 2008 года бывший водитель грузовика Сальваторе Мелони и его последователи захватили крошечный остров у берегов Сардинии и объявили его независимым государством. Мелони назначил себя президентом Республики Малу-Венту и основал свою резиденцию в палатке. Летом 2012 года Сальваторе был осужден за попытку захватить остров и приговорен к 20 месяцам заключения. В апреле 2017 года Мелони был вновь арестован и начал голодовку в тюрьме с просьбой считать его политзаключенным, но через 2 месяца скончался.

2. Республика Лакота

4 активиста, назвавшие себя Делегацией Свободы Лакота, в 2007 году отправились в Вашингтон, округ Колумбия, и выступили с заявлением о том, что они «выходят из договоров, подписанных их предками с США» и «создают свою собственную независимую нацию». Республика Лакота, провозглашенная индейским активистом Расселом Минсом, охватывает территории Северной и Южной Дакоты, Небраски, Вайоминга и Монтаны.

3. Христиания

Свободный город Христиания — это частично самоуправляемое «государство внутри государства», расположенное в одном из районов Копенгагена. Оно возникло еще в 1971 году, когда группа хиппи незаконно оккупировала заброшенные казармы и провозгласило создание вольного города.

4. Королевство Эллеор

Королевство расположено на одноименном острове в Роскилле-фьорд, который официально принадлежит Дании. Остров купили несколько школьных учителей из Копенгагена в 1944 году, чтобы создать на нем летний лагерь. Они провозгласили независимость и объявили территорию своим королевством. На сегодняшний день подданными Эллеора являются около 260 человек, а власть принадлежит монарху Лео III.

5. Республика Ужупис

В 1996 году группа литовских художников основала в одном из районов Вильнюса «Центр альтернативного искусства», а уже через год жители квартала провозгласили Республику Ужупис. Они создали свою конституцию и валюту, выбрали президента и даже собрали собственную армию, в которой всего 12 человек.

6. Вестарктика

Великое герцогство Вестарктика было основано в ноябре 2001 года морским пехотинцем Тревисом Макгенри. Оно расположено в Западной Антарктиде на земле Мэри Бэрд, которая является единственной нейтральной территорией вечно холодного континента. На сегодняшний день около 300 человек зарегистрировались как граждане Вестарктики.

7. Республика Конк

Республика была провозглашена в апреле 1982 года мэром городка Ки-Уэст Деннисом Уардлоу на архипелаге Флорида-Кис. Здесь есть даже собственный аэропорт, а любой из туристов может легко купить паспорт гражданина республики — правда, только в качестве сувенира.

8. Ладония

Государство расположено на территории природного заповедника Куллаберг на юге Швеции. Независимость Ладонии была провозглашена в июне 1996 года художником Ларсом Вилксом. На сегодняшний день ее гражданами являются более 20 тыс. человек по всему миру, ни один из которых фактически не проживает на территории непризнанного государства.

9. Виртландия

Это государство не претендует ни на какую физическую территорию и базируется исключительно в интернете. Оно было основано в августе 2008 года, и сегодня уже более 8 тыс. человек являются его гражданами. Самые известные «жители» Виртландии — Джулиан Ассанж и Эдвард Сноуден.

10. Асгардия

О создании Асгардии впервые было заявлено в октябре 2016 года российским ученым и бизнесменом Игорем Ашурбейли. Особенностью этого государства является необычность его расположения. Оно фактически находится в космосе на спутнике «Асгардия-1», который был запущен в конце 2017 года. На нем уже хранятся данные сотен тысяч людей, которые захотели стать асгардцами и успели подать заявление на получение «космического» гражданства. А на официальном сайте можно даже следить за передвижением Асгардии в космосе.