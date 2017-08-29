10 легких загадок, над которыми придется хорошенько подумать
Многие задачи и головоломки могут оказаться сложнее, чем кажется. А иногда все с точностью наоборот. Все потому, что мы выстраиваем сложные логические цепочки, не обращая внимания на очевидное.
AdMe.ru собрал для вас 10 головоломок, которые станут отличной зарядкой для мозгов. И помните, упрощать — сложно, а усложнять — просто.
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Ответы:
- Правильный ответ — нет, так как через 72 часа снова будет полночь.
- Последний кусок будет отрезан по истечении 7 дней.
- Треугольник состоит из 9 кубов.
- Правильный ответ — 5. Ведь если 5 машинок шьют 5 футболок за 5 минут, то количество машинок увеличивает лишь количество футболок, но не времени.
- Нужно переместить любую крайнюю спичку так, чтобы спичка посередине стала крайней.
- Шар, уносимый воздушным течением, находится по отношению к окружающему воздуху в покое; поэтому флаги не станут развеваться на ветру ни в какую сторону, а буду свисать, как в штиль.
- «Нет» нельзя ответить на вопрос «Ты живой?»
- Нужно поставить запятую между цифрами 4 и 5.
- Правильный ответ: человек сидит у вас на коленях.
- 1 + 17 — 3 = 9 + 6