10 легких загадок, над которыми придется хорошенько подумать

Многие задачи и головоломки могут оказаться сложнее, чем кажется. А иногда все с точностью наоборот. Все потому, что мы выстраиваем сложные логические цепочки, не обращая внимания на очевидное.

AdMe.ru собрал для вас 10 головоломок, которые станут отличной зарядкой для мозгов. И помните, упрощать — сложно, а усложнять — просто.

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Ответы:

  1. Правильный ответ — нет, так как через 72 часа снова будет полночь.
  2. Последний кусок будет отрезан по истечении 7 дней.
  3. Треугольник состоит из 9 кубов.
  4. Правильный ответ — 5. Ведь если 5 машинок шьют 5 футболок за 5 минут, то количество машинок увеличивает лишь количество футболок, но не времени.
  5. Нужно переместить любую крайнюю спичку так, чтобы спичка посередине стала крайней.
  6. Шар, уносимый воздушным течением, находится по отношению к окружающему воздуху в покое; поэтому флаги не станут развеваться на ветру ни в какую сторону, а буду свисать, как в штиль.
  7. «Нет» нельзя ответить на вопрос «Ты живой?»
  8. Нужно поставить запятую между цифрами 4 и 5.
  9. Правильный ответ: человек сидит у вас на коленях.
  10. 1 + 17 — 3 = 9 + 6

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