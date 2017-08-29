10 легких загадок, над которыми придется хорошенько подумать

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Многие задачи и головоломки могут оказаться сложнее, чем кажется. А иногда все с точностью наоборот. Все потому, что мы выстраиваем сложные логические цепочки, не обращая внимания на очевидное.

AdMe.ru собрал для вас 10 головоломок, которые станут отличной зарядкой для мозгов. И помните, упрощать — сложно, а усложнять — просто.