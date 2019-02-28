10 главных модных ошибок русских женщин

17 19

12

9.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Славянские женщины во всем мире славятся невероятной красотой. Их можно заметить в толпе по наряду с иголочки, эффектной прическе, идеальному макияжу. А также некоторым другим особенностям, которые для нас привычны, но в остальном мире считаются признаком дурного тона.

AdMe.ru подметил те особенности русских женщин, по которым их можно легко узнать, даже если вы находитесь за границей и не слышите знакомую речь.

1. Отказываться от ярких вещей

Едва девушка успевает перейти черту в 20 лет, ее спешат определить в группу тех, «кому за...», где существуют свои ограничения: сначала нужно отказаться от задорных косичек, затем — от кокетливых мини, а потом и вовсе забыть о ярких цветах. Неудивительно, что зимой по улицам шагают армии женщин практически в одинаковых черных пуховиках. За нарушение можно получить жесткую критику. Яркие, заметные, броские вещи существуют для того, чтобы создавать смелые образы и улучшать настроение — себе и остальным.

2. Замечать только недостатки

Если попросить русскую женщину описать свою фигуру, она наверняка вспомнит дряблую кожу, складки на боках, лишний вес, слишком массивные бедра. Мы умеем мастерски скрывать недостатки: знаем, что белое полнит, темное стройнит, а вертикальная полоска визуально вытягивает. Прячем морщинки под нашейные платки, лишние килограммы — в балахоны. А если попробовать способ от противного? У каждой из нас есть сильные стороны внешности. Грамотно их подчеркнув, можно отвлечь внимание от мелких несовершенств. К примеру, если ваш тип фигуры — груша, выбирайте одежду, выгодно подчеркивающую верхнюю часть туловища. Такой подход способствует развитию любви к себе, а не бесконечной критике.

3. Практичность как главный критерий

Приобретая новую вещь, русские женщины часто ориентируются на то, насколько на ней будут заметны гипотетические пятна, легко ли ее стирать и гладить. Несомненно, это рациональный подход. Но, если выбирать вещи исключительно из практических соображений, можно получить шкаф удобных балахонов темного цвета. Производители женской одежды в первую очередь обращают внимание на красоту изделия и лишь после — на удобство. Мнущиеся белоснежные вещи со сложным декором тоже имеют право на то, чтобы поселиться в нашем шкафу. Даже если ради этого придется изредка вспоминать о ручной стирке.

4. Покупать, но не носить

Для женщин существует тысяча причин, чтобы купить обновку: большие скидки, для мотивации на случай похудения, за компанию с подружкой, приподнятое (или, наоборот, хмурое) настроение. Многие из таких приобретений так и остаются пылиться в шкафу. Веской причиной для покупки может быть лишь одна: одежда нравится и нам подходит. Сегодня. Не на особый случай. Не на какой-то праздник и минус 20 сантиметров в талии. Знаете ли вы, с чем вещь можно надеть? Когда представится случай ее выгулять в свет? Вписывается ли она в привычный образ жизни?

5. Донашивать одежду

Раньше было принято донашивать хорошо сохранившуюся одежду, доставшуюся от соседей или старших родственников. Времена прошли — привычка осталась. Как можно выбросить вещь, если она целая и практически новая? На самом деле не только можно, но и нужно. Если в течение последнего года вы ни разу ее не надели, скорее всего, она будет только занимать место в шкафу — вероятно, именно то, где могла бы оказаться обновка. Сложно расстаться с привычной вещью? Поместите ее в отдельную коробку и напишите на коробке дату, когда вы избавитесь от одежды, если до указанного срока та не пригодится.

6. Чересчур следить за модой

Мода — дама капризная. Она требует жертв, денег, времени. А потом меняется. Нет ничего плохого в том, чтобы быть в тренде. Но пусть в разряд ультрамодных попадает лишь малая часть вещей. Основная часть гардероба должна быть выражением индивидуального стиля, отличающего нас от остальных.

7. Носить высокие каблуки постоянно

Что для звезды наряд на красную дорожку, то для русской женщины повседневная одежда. Например, чтобы погулять с ребенком или выйти за хлебом. По льду и морозу, по песку и по брусчатке 365 дней в году она способна гордо и величественно красоваться на каблуках. Это один из главных признаков, по которым иностранцы распознают россиянок.

8. Всегда наносить макияж

Русские женщины любят наносить яркий вечерний макияж в любое время суток. База, тональный крем, коррекция, румяна, пудра, база под тени, томный «смоки», угольная подводка, красная помада — и можно идти в офис или забирать ребенка из сада. К счастью, в последнее время эта тенденция угасает: мы все чаще видим девушек с «голым» лицом, все большую популярность приобретает макияж «без макияжа». И это замечательно!

9. Носить шубы из натурального меха

В некоторых регионах России настолько сложные климатические условия, что верхняя одежда из натурального меха — чуть ли не единственная возможность согреться при суровых минус 50. Однако и жительницы более теплых областей не отказывают себе в удовольствии накинуть на плечи роскошное меховое манто. Это очень тревожит защитников прав животных. По их информации, ежегодно от рук представителей пушного бизнеса гибнет 50 млн животных. Так, только в 2017 году продажи натурального меха выросли в России в 6 раз.

10. Одеваться откровенно

Говоря о красоте русских женщин, иностранцы нередко замечают и другую особенность — слишком откровенные наряды. Мини-юбки в сочетании с ботфортами и глубоким декольте, ультратонкие ткани — все это так привычно, что даже не удивляет. И даже строгий офисный стиль часто находит неуместное выражение: прозрачные блузы, глубокие разрезы, слишком обтягивающие юбки и брюки под туфли на шпильке.

11. Улучшать внешность

Для многих россиянок обычными и даже привычными стали такие процедуры, как наращивание волос, ногтей, ресниц, татуаж губ, бровей и даже серьезные пластические операции. Хорошая новость: в моду постепенно, но уверенно входит естественность. Прозрачный лак на коротких (и собственных) ногтях выглядит гораздо ухоженнее.

12. Любить бренды

По количеству сумок Louis Vuitton и футболок Chanel на квадратный метр Россия, пожалуй, может претендовать на мировое лидерство. Но не потому что ее жители такие состоятельные. Россиянки не брезгуют подделками, деликатно называя их копиями и репликами. Мотивы такой любви не совсем понятны. Но все же качественная сумка неизвестной марки выглядит лучше попытки угнаться за недоступным брендом.