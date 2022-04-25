10 гигиенических особенностей XIX века, которые не показывают в кино. И на это есть причины

Неважно, XIX или XXI это век: уходу за собой люди уделяли много внимания что тогда, что сейчас. Только вот современная промышленность изобилует предложениями на любой вкус и кошелек, а еще 2 столетия назад у обычного городского жителя не было даже постоянного доступа к горячей воде.

AdMe.ru выяснил, как в Викторианскую эпоху решался вопрос чистоты. Одним методам хочется поставить пятерку за креативность, другим — единицу за безопасность. А в бонусе вас ждет история об особом корсете, который в позапрошлом веке считали оздоровительным.

Носили панталоны с прорезью

Нижнее белье в Викторианскую эпоху сильно отличалось от современного. Так, например, женщины в середине XIX века носили панталоны с прорезью. Этот предмет гардероба обычно шили из хлопка или льна. Особая модель была весьма гигиенична и удобна в быту: в туалет можно было ходить без проблем, даже если на даме был надет не один слой одежды.

Справляли нужду лицом к бачку

У дам, носящих кринолины, был свой маленький секрет. Платья с необъятными юбками мешали пользоваться туалетом, но леди нашли выход. Они садились не спиной к сливному бачку, а лицом. Этот лайфхак известен и сегодня: продавцы свадебных салонов советуют поступать так невестам в пышных нарядах.

Ходили в туалет в присутствии придворного

Если вы монаршая особа, то минуты одиночества вам только снятся. Даже для удовлетворения естественной потребности к королям и королевам раньше был приставлен специальный слуга — камергер стула. Физическая близость этого человека приводила к тому, что правитель доверял камергеру многие секреты, поэтому людей в этой должности боялись и уважали при дворе. К слову, сегодня у монаршей семьи нет такого рода слуг. Добрая традиция прервалась в 1901 году. Последним камергером стула был герцог Джеймс Гамильтон.

Пользовались «лечебной» туалетной бумагой

Чем больше человек узнавал об опасности микробов, тем яростнее старался уберечь себя от их негативного воздействия. Для борьбы с микроорганизмами и была изобретена «лечебная» туалетная бумага. Впервые такой продукт гигиены был выпущен в 1857 году в Америке, а в 1880 году идею подхватили англичане. Продукцию британского бренда можно было купить пачками по 100 или 500 листов. Бумагу пропитывали лекарственными антимикробными средствами. Из-за этого она была похожа на блестящую и жесткую кальку. Интересно, что веком позже, в 1970–1980-х годах, такую бумагу покупали для школ и использовали не по назначению — для снятия копий.

Чистили зубы красным эликсиром

Пасту в XIX веке называли зубным эликсиром и зачастую готовили дома из сажи и соли. Но этими средствами не ограничивались. Так, например, в составе зубного порошка, обладавшего ярким розово-красным цветом, были заявлены коралл, драконья кровь и розовая роза. Современного человека, привыкшего к белым пастам, такое количество красных ингредиентов может удивить. Викторианцы же предпочитали, чтобы зубной эликсир воспроизводил цвет здоровых десен, а не зубов.

Использовали прокладки для подмышек

Возможности часто стирать одежду у наших предков не было, поэтому они старались сохранять наряд чистым как можно дольше. В тех местах, где ткань плотно прилегала к телу, а потоотделение было особенно сильным, следовало прокладывать дополнительный слой материала. Так, для защиты платья дамы использовали маленькие съемные прокладки. Они вставляли их в зону подмышек. Подобная конструкция позволяла снимать и стирать прокладки по мере необходимости и избавляла деликатную или богато украшенную одежду от частой чистки. К слову, такие прокладки можно найти в магазинах и сейчас, но они не пользуются былой популярностью.

Отбеливали ногти лимоном и камфарой

Леди викторианской Англии следили за красотой рук. Ногтевая пластина должна была быть овальной формы, без пятен и неровностей. Последнего добивались при помощи протирания ногтей половинкой лимона. В целом ритуал ухода за ногтями не сильно отличался от современного. Разве что в конце процедуры некоторые дамы наносили на руки крем, а другие в течение нескольких секунд массировали руками голову, чтобы кожное сало увлажнило кончики пальцев.

Заказывали прокладки по почте

Уже в конце XIX века предметы женской гигиены можно было приобрести в магазине: этот товар даже рекламировали в журналах. Только вот некоторым дамам стыдливость не позволяла купить прокладки открыто. В таком случае на помощь приходила служба почтовых заказов. Прокладки доставляли в пакете из коричневой бумаги прямо домой покупательнице. Любопытно и то, как гигиенические прокладки крепили к одежде. Напомним, что в то время об одноразовых средствах личной гигиены с клеевым слоем и речи быть не могло. Многоразовые прокладки фиксировали на теле при помощи подтяжек, которые перекидывали через плечи и пуговицами пристегивали к прокладке спереди и сзади.

Отгоняли болезни парфюмом

В XIX веке люди пытались любыми способами избегать воды, ведь, согласно науке того времени, она открывала поры и давала дорогу болезнетворным миазмам. На улице человек мог случайно набрести на навозную кучу с опасными испарениями и подвергнуться риску заражения. Чтобы этого не случилось, разумные люди обходили подобные места стороной, плотно прятали кожу под слоями одежды и носили с собой духи на тот редкий случай, если встречи с источником заразы было не избежать.

Принимали холодные ванны

Еще 2 столетия назад гигиенические ванны с горячей водой были роскошью, доступной лишь избранным. А вот принятие холодных поясных ванн практиковали, но делали это исключительно для здоровья. Викторианцы сидели в такой ванне, свесив ноги через край. Вода покрывала лишь ягодицы, верхнюю часть бедер и низ живота. Такие процедуры должны были оттягивать из головы дурные жидкости. Врачи рекомендовали холодные ванны при проблемах с животом и болях в спине.

Бонус: носили «оздоровительные» корсеты

В конце XIX века наука переменила свой взгляд на вопросы здоровья и стала рекомендовать женщинам носить особый «оздоровительный» корсет. Улучшенный фасон должен был помочь при проблемах с грудью и дыханием. При этом новая модель все еще сдавливала ребра косточками и тугой шнуровкой, но специальные отверстия в ткани позволяли коже «дышать».