10+ героинь нашего детства, на которых мечтали быть похожими все девчонки из соседнего двора

Наше детство неизбежно связано с воспоминаниями о любимых героях кино или мультфильмов. Дети и подростки часто хотят быть похожими на тех или иных персонажей, пытаются подражать им. Еще бы, ведь у каждого героя и героини есть свой неповторимый стиль и узнаваемая манера поведения.

Мы в AdMe.ru вместе с пользователями сети вспомнили, какие героини мультфильмов, кинолент и сериалов оставили заметный отпечаток в нашей памяти. И порассуждали, почему мы хотели быть такими, как они.

Усаги Цукино — «Сейлор Мун»

Фильмы и комиксы о Сейлор Мун — это история о любви, дружбе и женской силе. Мультфильм показывает девочкам, что они могут быть такими же крутыми, как мальчики, и даже спасать мир. Но помимо этого в мультфильме также поднимаются и более приземленные темы. Усаги Цукино в ее повседневном образе кажется нам близкой и понятной: она любит сладкое, часто плачет и мечтает выйти замуж. Не обошли героиню и такие житейские проблемы, как ссоры и недопонимание с подругами. Но в конце концов герои всегда мирятся и находят общий язык. Усаги очень дорожит своими друзьями, близкими и семьей, несмотря на все проблемы, которые встречаются на ее пути. Помимо того, что Сейлор Мун спасает мир, она еще и обычная девочка со своими проблемами и желаниями. И последнее никогда не перестает быть важным.

В детстве очень любила «Сейлор Мун». У героини были длинные волосы, которым я до безумия завидовала. Меня же родители стригли «под горшок», а мне хотелось быть похожей на главного персонажа любимого мультика. Поэтому, ничего лучше не придумав, я напялила свои колготки розового цвета на голову и с важным видом пошла во двор хвастаться перед ребятами. Все смеялись, а я не могла понять, в чем дело, ведь я так «круто» выглядела, да еще и приговаривала, чтобы лунная призма дала мне силу. © Подслушано / VK

В детстве я очень хотела стать Сейлор Мун. Как итог, к 21 году я плакса, люблю сладкое, наивна, как ребенок, и встречаюсь с черноволосым парнем, который любит меня, несмотря на мои загоны. Мечты сбываются. © fateikina / Pikabu

Кимберли Харт (Розовый Рейнджер) — «Могучие Рейнджеры»

Кимберли в сериале о Рейнджерах изначально показана как стереотипная «самая популярная девушка в школе». Но персонаж очень сильно меняется со временем, она становится более доброй и рассудительной. Во многом такие перемены происходят благодаря появлению в ее жизни настоящих друзей. Кимберли прекрасная гимнастка, она гибкая и ловкая, и это всегда помогает ей в спасении мира вместе с остальными Рейнджерами. А еще у нее красивый розовый костюм и она управляет механическим птеродактилем. К сожалению, Кимберли пробыла в составе команды Рейнджеров всего 2 года, так как актриса Эми Джо Джонсон была вынуждена уйти из сериала. Ее заменили другой актрисой и, соответственно, другим персонажем — Кэт. Но Кимберли никогда не покидала сердец своих фанатов.

Будучи ребенком, я была убита горем, когда Кимберли ушла из сериала. Я рыдала и думала, что не оправлюсь от этого. Но когда я увидела Кэт в новых сериях, то поняла, что все будет хорошо. Не так круто, как раньше, но все же. Потому что у Кэт было лицо ангела. © One_BrownEye / Reddit

Гермиона Грейнджер — фильмы о Гарри Поттере

В самом начале книг и фильмов о Гарри Поттере Гермиона казалась занудной всезнайкой. Но затем она почти сразу проявила себя как персонаж, который верен своим друзьям. А дальше Гермиона раскрылась не только как очень умная и упорная ученица, но и как эмпатичная, душевная и эмоциональная девушка. Гермиона своим примером показала девочкам во всем мире, что быть умной — это круто. Важной особенностью в сюжетной линии героини является то, что она не стала просто девушкой главного героя. Гермиона — отдельный самодостаточный персонаж. Возможно, именно поэтому автор книг Джоан Роулинг не сделала из Гарри и Гермионы пару.

В детстве я безумно мечтала быть как Гермиона Грейнджер и втайне ждала письма из Хогвартса. Прошло 10 лет, и я по несколько раз на дню слышу фразу: «Вы волшебница!» А работаю я в техподдержке. © Подслушано / VK

Вспомнил, как очень сильно плакал, когда, дочитав до конца «Гарри Поттера», я вдруг осознал, что Гарри и Гермиона никогда не будут вместе. Роулинг, видимо, так и кричала мне тем самым: «Добро пожаловать в реальную жизнь!» © du6evnosick / Twitter

Хельга Патаки — «Эй, Арнольд!»

Хельга в мультфильме — главная задира в классе Арнольда. Она зло и цинично шутит, раздает всем обидные прозвища и решает проблемы кулаками. Но она втайне влюблена в Арнольда, сделала фигурку в его честь в своем шкафу и посвятила ему несколько томов стихов. Хотя персонаж и выглядит совершенно неженственно, но, напротив, как девочка с проблемным характером и мальчишескими повадками, у Хельги оказалось много фанатов. Под личиной отъявленной хулиганки скрывается ранимая душа. И основная цель персонажа — мечта о том, чтобы Арнольд полюбил ее такой, какая она есть, со всеми ее недостатками.

В детстве моим кумиром была Хельга Патаки из «Эй, Арнольд!». У меня был такой же характер, меня обуревали сильные эмоции. И я тоже хотела создать в своем шкафу алтарь из использованной жевательной резинки моей детской любви и хранить в нем секретный медальон с его фотографией. © helloavacado / Twitter

Зена — «Зена — королева воинов»

Зена выглядит так, что никто не сомневается в ее способностях бороться со злом. Героиня ведет себя очень мужественно, она сильная, мускулистая и высокая. Но в то же время она очень обаятельна и красива. Зена не из тех, кто всегда идет напролом. Прежде чем ввязаться в драку, Зена старается пойти иным путем, использовать ум и смекалку. Также героине не чужды обычные человеческие чувства. Например, она испытывает очень сильное раскаяние в сценах с Каллисто (герой-антагонист), которая стала жестокой по вине Зены, старается направить злодейку на путь исправления.

До сих пор помню о том, как обожала Зену. Как бежала домой, чтобы включить сериал, отбирала у собаки фрисби, чтобы «разить врагов», а «сразила» мамины подвесные горшки с цветами. © jeannne / AdMe

Ариэль — «Русалочка»

Русалочка была первой из диснеевских принцесс, которая активно принимала решения в своей истории и добивалась собственных целей, а не плыла по течению. Конечно, ее действия порой были слишком эмоциональными и необдуманными, но важно то, что она шла к своей мечте. По характеру Ариэль любопытна и бесстрашна — именно поэтому у нее получается попасть в мир людей и влюбить в себя принца. У диснеевской русалочки также есть замечательные друзья: Флаундер, Себастьян и Скаттл. Они боятся, что Ариэль совершит ошибку, если станет человеком, но не пытаются ее переубедить, а стараются помочь.

Однажды я почувствовала себя как Ариэль. Когда мне было 5 лет, папа отчаянно рыбачил. Придя с очередным ведром рыбы, он завалился спать, а мой детский мозг прикинул, что до прихода мамы с работы еще много времени, поэтому я решила, что набрать ванну и купаться с карасями — отличная идея. Никогда не забуду этого и того, каких лещей надавали папе. © Подслушано / VK

Чтобы быть похожей на Ариэль, я тоже расчесывала волосы вилкой. © mamavanaa / Twitter

Баффи Саммерс — «Баффи — истребительница вампиров»

Баффи — с виду хрупкая школьница, наделенная магической силой, помогающей ей в борьбе с вампирами. И в ее образе раскрывается очень важная мысль: хрупкие женщины могут дать серьезный отпор злу, не стоит их недооценивать. Также героиня смогла собрать вокруг себя команду людей, всегда готовых ее поддержать. И все благодаря тому, что Баффи не была высокомерна и не боялась признавать своих ошибок. Отдельно стоит отметить, что несмотря на свои неудачи в любви девушка всегда оставалась самодостаточной.

Однажды, когда я пыталась открыть форточку ножом, мне сказали: «Ты как Баффи. Как будто Сара Мишель Геллар прямо сейчас находится в нашем доме». И это было прекраснейшим комплиментом, на мой взгляд. © med_shani / Twitter

Милагрос — «Дикий ангел»

На первый взгляд сюжет сериала может показаться типичной историей Золушки — рассказом о том, как прекрасный принц влюбляется в обычную девушку. Но это не совсем так. Милагрос не похожа на типичную кроткую принцессу: она дерзкая и иногда бестактная, не пытается всем понравиться и не позволяет себя унижать. Но также Милагрос очень эмоциональная и добрая. Девушка нашла себе преданных друзей и покорила главного принца всей этой истории. Героиня сумела превратиться из пацанки в настоящую принцессу. И что самое интересное, оба этих образа полюбились фанатам. И отдельной любви заслуживает заставка сериала со знаменитой песней «Cambio Dolor».

В детстве мне безумно нравилась песня, которую исполняла Наталия Орейро в «Диком ангеле», и я решила ее выучить. Каждый раз, когда начинался сериал, я записывала слова на листочек. Выучив слова, которые мне казались верными, сказала в классе, что могу петь эту песню. Девчонки были в восторге. На переменах под партой делали домик из курток и стульев. Пока я пела им песню, они не подпускали к нам мальчишек, которые пытались выяснить, чем мы там занимались. Чувствовала себя звездой. © Подслушано / VK

Пайпер, Прю, Фиби и Пейдж — «Зачарованные»

Мы не смогли выбрать одного персонажа, потому что все ведьмы из «Зачарованных» достойны звания героини нашего детства. Прю — старшая из «Зачарованных», самая сильная ведьма и лидер среди сестер. Она может передвигать предметы силой мысли и перемещаться в пространстве. Пайпер олицетворяет собой мир и единение семьи, а ее магические способности — заморозка времени и взрыв предметов. Фиби — самая веселая и эмоциональная героиня. Она умеет предвидеть будущее и летать.

Пейдж наделена всеми магическими силами ангела-хранителя, а еще она самая невозмутимая и бесшабашная девушка из Зачарованных. В «Зачарованных» нет одного главного героя. Каждая из сестер по-своему уникальна, зрители могли найти себя в каждой из них. Важно также, что сюжетные линии сериала построены не только на борьбе со сверхъестественным злом: героини живут обычной жизнью, занимаются карьерой и крутят романы. А еще все они бесконечно любят свою семью и дорожат ею.

В детстве с 2 подружками играли в Зачарованных. Если кто- то подходил познакомиться или присоединиться к игре, брались за руки и повторяли: «Сила Трех спасет нас». Так уже 15 лет дружим и частенько устраиваем шабаш. © Подслушано / VK