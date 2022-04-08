10 культовых героинь, которые так запудрили нам мозги, что мы и не заметили их темные стороны

Любимое кино порой играет с нами злую шутку: мы так сопереживаем персонажам, что перестаем замечать, что они не так уж хороши. Взять хотя бы Розу из «Титаника», которая изменила своему жениху с едва знакомым ей Джеком. И тем не менее это не отнимает у нее статуса культовой романтической героини.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить и других киногероинь, которые многим нравятся, хотя на деле они совсем не белые и пушистые.

Китнисс Эвердин из серии фильмов «Голодные игры»

Китнисс Эвердин, конечно, браво сражается за справедливость, но в личных отношениях не так уж безупречна. Например, на протяжении всех фильмов героиня не может простить матери депрессивное состояние, из-за которого та не заботилась о своих детях. Китнисс жестока и к чужим людям. В первой части «Голодных игр» девушка нагло использовала неравнодушных к ней мужчин — Гейла и Пита — для достижения своих целей. Первый рискует собой, чтобы защищать семью девушки, а второй нужен ей, чтобы выигрышно выглядеть в глазах зрителей и получать бонусы во время игр.

Дженис из комедии «Дрянные девчонки»

Главной злодейкой ленты «Дрянные девчонки» видится Реджина — самая популярная девушка школы, которая буллит одноклассников и плетет интриги. Но Дженис, рьяная оппонентка Реджины и изгой, порой ведет себя еще более жестоко. Она продумывает всеобъемлющий план мести Королеве Улья и реализует его руками своей подруги Кэйди, которая только перешла в новый класс. Несмотря на подлые поступки, Дженис показана рупором справедливости, и это не может не смущать.

Кейт Маккалистер из комедии «Один дома»

В детстве было забавно наблюдать за приключениями Кевина, который ловко расправился с «мокрыми» бандитами, оставшись один дома. Но стоит пересмотреть рождественский хит в сознательном возрасте, и тут же появляются вопросы к родителям мальчика, в частности к его маме. Кейт Маккалистер не позаботилась о том, чтобы разбудить своего 8-летнего сына, помочь ему одеться и собрать сумку в аэропорт. Ее еще долго ничего не смущало, пока, уже вдали от родного города, она наконец не вспомнила: «Кевин!» Кроме того, ей удалось подвергнуть сына опасности дважды: в лентах «Один дома» и «Один дома — 2: Потерявшийся в Нью-Йорке». Согласитесь, образцовой матерью Кейт назвать сложно.

Глинда из мюзикла «Волшебник страны Оз»

Добрая волшебница Севера Глинда из картины «Волшебник страны Оз» в действительности не была такой уж доброй. Она, не моргнув глазом, забрала туфли Злой колдуньи Востока и отдала их Дороти. После чего направила девочку по желтой кирпичной дороге к Великому и Ужасному волшебнику, уверив ее в том, что только он поможет ей вернуться домой. Как оказалось в конце, малолетняя Дороти напрасно проделала опасный путь: Глинда ее провела. Девочка с самого начала могла вернуться к тете и дяде, просто щелкнув каблуками магических туфель. Но по логике волшебницы, тогда она многое не поняла бы.

Элли Гамильтон из фильма «Дневник памяти»

Какой бы трогательной и романтичной ни казалась история юноши и девушки из разных социальных слоев в ленте «Дневник памяти», в действительности их отношения были довольно токсичными. В основном из-за поведения Элли. Она не раз провоцировала скандалы вместо того, чтобы наслаждаться стабильностью. Да и годы спустя воссоединилась с Ноем, изменив своему жениху. Одни увидят здесь сказку о родственных душах, другие — историю о созависимых отношениях и аморальных поступках.

Эль Вудс из комедии «Блондинка в законе»

Эль Вудс, может быть, и талантливая студентка, но ее мотивация была довольно странной. Вспомните, как она попала на юридический факультет: всему виной оказалась болезненная зависимость от парня. Тот бросил ее, сказав, что Эль недостаточно серьезна для отношений. Чтобы доказать обратное и вернуть Уоррена, героиня с головой окунулась в учебу и оказалась с бывшим на одной университетской скамье. Все, чего она добилась, было сделано не ради себя, а назло Уоррену. Не лучший пример для подражания.

Софи Шеридан из мюзикла «Mamma Mia!»

Софи — настоящая эгоистка. Сначала, чтобы найти своего настоящего отца, она пригласила на свадьбу сразу трех бывших любовников матери, не удосужившись предупредить ее об этом. А затем, после того, как не раз поставила всех в неловкое положение, отказалась от торжества и уехала в кругосветное путешествие. Гости, которым пришлось проделать огромный путь, вряд ли были в восторге от такого поворота событий.

Главная героиня из серии фильмов об Анжелике

При всей своей внутренней силе и самодостаточности Анжелика — та еще интриганка. Она готова пойти на многое, чтобы добиться своего, и ловко применяет свою красоту и обаяние, чтобы покорять мужчин. А порой и использовать их в собственных целях. Влюбленные ухажеры подвергают себя серьезным испытаниям, жертвуют свободой и идут на прочие подвиги, лишь бы угодить героине. Впечатляет, но вряд ли достойно одобрения.

Бриджит Джонс из комедии «Дневник Бриджит Джонс»

Бриджит очаровательна в своей неидеальности. Мы любим ее за то, что она поет в пижаме, говорит нелепости и носит утягивающее белье. А передряги, в которые попадает героиня, знакомы большинству женщин. Правда, есть одно но. На протяжении всей франшизы мисс Джонс ничему не учит жизнь. Она то и дело отталкивает Марка Дарси — идеальную во всех отношениях партию — ради рискованных интрижек. И регулярно демонстрирует, что глупа как пробка. Ну кто в здравом уме встанет на горные лыжи без подготовки или решится прыгнуть с парашютом без инструктора?

Джулианна Поттер из фильма «Свадьба лучшего друга»

Все мы переживали за Джулианну Поттер из ленты «Свадьба лучшего друга» и тайно желали, чтобы ей удалось отбить Майкла О`Нила у прелестной, но как будто не подходящей ему Кимберли Уоллес. Хотя, если задуматься, героиня Джулии Робертс была настоящим монстром. С такой лучшей подругой не надо никаких врагов. Удивительно, как ее капризы и коварные выходки терпел интеллигентный и деликатный Майкл. Но еще больнее за юную Кимми, которая из-за Джулианны рисковала обзавестись багажом комплексов для проработки с психологом.