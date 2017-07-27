10 гениальных человек, в бредовые идеи которых никто не верил

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Трудно представить, но многие крупнейшие корпорации, которые, кажется, владеют сегодня половиной мира, зарождались когда-то в тесных гаражах бедных кварталов. AdMe.ru решил узнать, как же появились самые успешные на сегодняшний день компании. Кто знает, может, после прочтения статьи и вы рискнете воплотить свои замыслы?

В 2005 году во время работы в PayPal сдружились три программиста — Чат Херли, Стив Чен и Джавед Карим. Однажды Чат и Стив устроили вечеринку, на которой Джавед не смог присутствовать, а поделиться с ним видео было крайне сложно. Именно эта проблема и стала отправной точкой создания YouTube. Сегодня аудитория YouTube составляет около 1 млрд пользователей, а это почти треть всех пользователей интернета.

В 2008 году успешные программисты Трэвис Каланик и Гаррет Кэмп приехали на конференцию в Париж и обнаружили, что там невероятно сложно найти такси. Столкновение с такой бытовой проблемой заставило бизнесменов задуматься. Уже на следующий год в Сан-Франциско было запущено приложение UberCab. Хорошей рекламой послужили звезды: Эштон Кутчер, Эдвард Нортон и Джей-Зи, которые пользовались услугами такси. Сегодня это такси № 1 во всем мире. Онлайн-сервис имеет также многочисленные дочерние приложения.

Отсутствие дешевых кроссовок в магазинах подтолкнуло бегуна Фила Найта заказывать их в Азии и продавать в США. В 1965-м он назвал свою компанию «Nike» (в честь богини победы Ники) и открыл свое производство. После изобретения рельефной подошвы (идею подкинула обычная вафельница) он получил 50 % рынка. А трюк с «живой рекламой», когда в 1984 году для еще неизвестного Майкла Джордана были созданы Nike Air Jordan, за которые он выплачивал штраф перед каждой игрой, привлек к бренду небывалое внимание покупателей. Сегодня Nike — компания № 1 в спортивной отрасли.

Продавая рождественские открытки, грибы и ягоды, уже в 17 лет шведский парнишка Ингвар открыл фирму IKEA (это первые букви его имени, фермы и села) и устроил революцию в мире мебели: ему пришла идея продавать товар в разобранном виде. Далее он развил идею, взяв за основу принцип пазла: собирать нужно было не только мебель, но и в целом всю квартиру как один большой пазл. Сегодня у Ингвара почти 400 магазинов по миру. И IKEA — это не просто магазин, а практически парк аттракционов.

Кевин Систром увлекался фотоискусством и бредил идеей стартапа. После 3-го курса учебы в Стэнфорде он поехал во Флоренцию изучать фотографию, где ему вручили фотоаппарат Нolga 1982 года, который делал квадратные ретроснимки. Это и подвигло Систрома придумать сервис, который бы мог даже из плохих фотографий создавать шедевры. А 6 октября 2010 года, когда Instagram появился в App Store, началась эра мобильной фотографии. Сегодня... К чему описывать! Просто ответьте себе на вопрос: вы можете себе представить мир без Instagram?

В далеком 1918 году четверо американских парней, увлекавшихся кинематографом, — братья Гарри, Альберт, Сэм и Джек Уорнеры — создали Warner Bros. Studio. Гарри и Альберт занялись финансами, а Сэм и Джек — кинопроизводством. Именно братья впервые выпустили звуковой фильм («Певец джаза», 1927), первый звуковой фильм ужасов («Террор», 1928), первый полноцветный фильм («На шоу», 1929). Сегодня логотип компании братьев Уорнер будоражит умы всех любителей кино, лишь только те видят его на экране.

В 1932 году датский плотник Оле Кирк Кристиансен обанкротился, овдовел и остался один с 4 детьми на руках. Чтобы как-то поддержать их дух, он начал мастерить им игрушки, а вскоре и изготавливать на продажу. Потом он придумал название своим игрушкам — «LEGO» (от дат. leg godt — «играть хорошо») и открыл магазин. Мировой успех пришел к нему в 1954-м, когда игрушкам придумали систему: появились кубики, а в 1961 году — выступы для соединения деталей. Сегодня есть просто игрушки, а есть LEGO. Кстати, про Оле и историю создания бренда есть замечательный мульфильм — The LEGO Story.

В 1975 году испанский портной Амансио Ортега прогуливался с девушкой вдоль витрин магазинов и увидел красивейший пеньюар. Заоблачность его цены натолкнула Ортега на мысль о собственном пошиве изысканного недорого белья. Сегодня секрет успеха бренда заключается в уникальной модели производства. Известно, что даже скандал, в котором король Испании бросил: «Почему бы тебе не заткнуться?» Уго Чавесу, пошел на пользу компании. Zara быстро сориентировалась и выпустила футболки с этой фразой миллионным тиражом. Сегодня Амансио Ортега занимает 4-е место в списке богатейших людей в мире в списке Forbes.

В 1940 году Пьетро Ферреро начал готовить сладости в маленькой булочной. Своими экспериментами он стал известен на всю Италию, а вскоре и на весь мир. В 1965-м правление перешло его брату Джованни, а потом племяннику Микелю, который и придумал «киндер-сюрприз», вдохновившись итальянской пасхальной традицией печь сладости с сюрпризом внутри. Первую партию «киндеров» в 1972 году раскупили со всех прилавков за один час! Сегодня компанией управляют Пьетро и Джованни — уже сыновья Микеля (просто шоколадное семейство Буэндиа какое-то!). Им же принадлежат такие изобретения, как Nutella, Ferrero Rocher, Raffaello, tic tac и многие другие.

В День дурака в 1976 году на рынке появился Apple Computer I стоимостью $ 666,66. Что было далее с его создателями — Стивом Джобсом и Стивом Возняком, не знает, наверное, только человек, просидевший в бункере последние лет этак 30. Мы же напомним лишь про революционный для Apple 2007 год, когда выпустили первый iPhone, навсегда изменив мир смартфонов. Тогда Стив Джобс сказал, что если iPhone займет хотя бы 1 % рынка, то это уже будет хорошо. Сегодня тройка лидеров самых популярных в мире смартфонов состоит только из техники Apple. iPhone занимает 15 % рынка.