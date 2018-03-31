10 гаджетов, которые перенесут нас прямо в 3018 год

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Еще лет 10 назад мы обходились простыми телефонами и писали настоящие бумажные письма. А сегодня в обычном смартфоне у нас десятки приложений, кошелек и камера. Но ученые и инженеры трудятся не покладая рук и удивляют нас свежими техническими изобретениями. Некоторые постепенно входят в нашу жизнь, а другие существуют пока лишь в виде проектов. AdMe.ru собрал для вас 10 новых умных устройств, которые показывают, как далеко продвинулись технологии. А в конце вас ждет бонус — настоящий антигаджет, который обещает сберечь вам живое общение.

1. Багаж, который едет сам по себе

Для заядлых путешественников, которые не мыслят себя без перелетов, компания ForwardX разработала специальный чемодан, способный ехать самостоятельно рядом с хозяином. Для того чтобы им управлять, не требуется джойстиков и сложных команд — он привязывается к смарт-браслету и едет поодаль от владельца. Обычная ручка у такого чемодана тоже есть. В серийное производство агрегат еще не вышел, и его цена пока не объявлена.

2. Робопчелы

Патент на создание специальных «робопчел», совсем как в одном из эпизодов сериала «Черное зеркало», подала компания Walmart. С недавних пор ритейлер активно поддерживает охрану окружающей среды, и «дроны-опылители» должны этому поспособствовать. По задумке инженеров, дроны смогут выполнять почти все функции настоящих пчел, разве что мед делать не будут (хотя, кто знает?). В перспективе это поможет сохранить множество растений и развивать сельское хозяйство в самых разных регионах земли.

3. Смарт-улей

Несколько лет назад предприниматели из Австралии запатентовали и собрали специальный пчелиный улей, обращаться с которым проще простого. Модульный улей, собирающийся как конструктор, позволяет не только содержать пчел, но и на месте осуществлять сбор меда. Проект так впечатлил пользователей одной краудфандинговой платформы, что они собрали нужную сумму, и тогда его запустили в производство. Сейчас предприниматели вновь обратились к краудфандингу, чтобы собрать средства на новую, улучшенную модель улья.

4. Ночной светильник для унитаза

Глядя на некоторые устройства, так и хочется ударить себя ладонью по голове со словами: «Почему не я это придумал?!» Одно из таких устройств — IllumiBowl — представляет собой простейший светильник. Он устанавливается под ободок унитаза и равномерно освещает пространство вокруг себя. Просто представьте, что вам не нужно включать свет всякий раз, когда вы идете в туалет.

5. Карманный сканер-спектрометр

Если вы озабочены здоровым питанием и вообще следите за тем, что вас окружает, то карманный сканер LinkSquare вам точно пригодится. Устройство помогает проверить буквально все, что только подворачивается вам под руку, — продукты, жидкости, материалы. Особенно удобно использовать его на кухне, при походах за продуктами и в путешествиях. Например, спектрометр может выдать рекомендацию, какой продукт свежее. Технологии не стоят на месте, и, будем надеяться, скоро такие приборы будут монтировать в смартфоны.

6. Лоток с функцией автоуборки

Особо ленивые (или продвинутые) хозяева, оказывается, уже озаботились автоматическими лотками для своих питомцев. Роболоток умеет сбрасывать отходы жизнедеятельности питомца в изолированный отсек, а хозяину остается только вынести наполненный пакет. Выглядит такой «смарток» ну очень футуристично. Его стоимость, кстати, высокая, но не зашкаливающая — около $ 450.

7. Самый умный обруч

Индивидуальные занятия спортом и фитнесом в XXI веке сложно представить без гаджетов и носимых устройств. А вот энтузиасты из США оснастили датчиками спортивный снаряд. Да еще какой! Встречайте — это VHOOP, умный хулахуп. Смарт-обруч оснащен датчиком движения, который отслеживает интенсивность тренировок в режиме реального времени, отправляя результаты на смартфон. Кроме режима тренировки у VHOOP есть и соревновательный — с глобальными рейтингами и списками лучших.

8. Повязка для сна, которая избавляет от храпа

Китайский производитель VVFLY давно изучает проблемы человеческого сна. Разработчики попытались сделать устройство, которое улучшало бы сон и решило проблему храпа. Как заявляет производитель, благодаря специальным вибрациям их смарт-повязка для глаз помогает оптимизировать дыхание и избавляет от храпа. И есть основания им верить: их детище уже не просто прототип, а серийный товар.

9. «Умный презерватив»

Недавно компания British Condoms показала проект «умного презерватива» i.Con. Он выглядит как фитнес-браслет, но предназначен для других частей тела и измеряет иные показатели. Предохранить от болезней или беременности он пока не может (хотя авторы работают над этим), поэтому громкое название дано авансом. Датчики считывают активность во время полового акта. Среди отслеживаемых параметров — длительность, скорость и интенсивность движения, наиболее популярные позы и количество актов за промежуток времени, температура половых органов, а также количество потерянных калорий. При желании пользователи смогут делиться своими достижениями с другими.

10. Маска на страже ваших разговоров

Устройство под названием Hushme, хоть и выглядит странновато, служит важной миссии: оно сохраняет в тайне все, что вы говорите. Еще эта гарнитура позволяет поговорить по телефону в любом месте, не мешая людям вокруг. Само по себе изобретение вроде бы нужное, но вот внешний вид пока оставляет желать лучшего. Да, Hushme может имитировать голос Дарта Вейдера.

11. Бонус: антигаджет

Несколько лет назад Грегхэм Дюгони был на музыкальном фестивале. Там его удивило поведение некоторых людей: они снимали подвыпивших коллег и выкладывали ролики в сеть, считая это забавным. Тогда Дюгони задумался над дозволенной степенью конфиденциальности и запустил свой стартап Yondr. Дюгони считает, что без смартфона можно прекрасно обойтись несколько часов. Например, на концерте, во время общения с друзьями или в учебном заведении. Компания производит специальные чехлы, которые закрываются на магнит и которые невозможно размагнитить самостоятельно. Приходя на учебу, дети убирают телефоны в чехлы, а размагничивают их уже после занятий. Оригинальная идея уже находит положительный отклик в американских школах.