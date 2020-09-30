10 фраз с двойным дном, с которыми нужно быть осторожнее

Речь — один из самых функциональных способов передачи информации, и, казалось бы, что может пойти не так? Однако если обратить внимание на некоторые конструкции, то станет понятно, что многие привычные нам фразы, оказывается, воспринимаются собеседником совсем не так, как нам бы хотелось.

Мы в AdMe.ru постарались вспомнить фразы с двойным дном, которые могут создать у вашего собеседника неверное впечатление, и теперь будем осторожнее выбирать слова в разговоре.

1.

Поддержка близких людей очень важна, и нет ничего приятнее, чем знать, что ваши достижения оценены по достоинству. Но иногда такие похвалы оставляют неприятный осадок. Например, фраза «не ожидал от тебя», по сути, означает «я в тебя не верил». Вряд ли кому-то приятно такое услышать. Даже если вы действительно не ожидали, что ваш собеседник окажется способен на такие подвиги, лучше выражать свое восхищение более нейтрально.

2.

Слова «при всем уважении» — явный маркер того, что сейчас вам будут демонстрировать отсутствие этого самого уважения. Вне зависимости от того, какой вопрос обсуждается, если собеседник страхуется этой фразой, значит, он ваше мнение и в грош не ставит. Только непонятно, зачем так лицемерить, ведь всем все понятно?

3.

Сделать новую прическу и не получить порцию комплиментов — серьезный повод для расстройства. Но даже если вам наговорили недостаточно приятностей, все равно не стоит говорить «ну хоть кто-то обратил внимание». Человек, который сделал вам комплимент, вряд ли обрадуется, узнав, что он «хоть кто-то». Лучше выразить благодарность более нейтральным способом, например, просто сказав «спасибо».

4.

Пожалуй, нет лучшего способа заставить человека почувствовать себя обязанным что-то сделать, чем сказать ему спасибо еще до того, как он согласился на вашу просьбу. Слова «заранее спасибо» выглядят очень похожими на манипуляцию чувством вины. Не стоит этим злоупотреблять.

5.

В последнее время выражения вида «все в порядке», «ничего не случилось», «Я СКАЗАЛА, ВСЕ ХОРОШО» несут в себе скрытый смысл. Конечно, это в значительной степени зависит от контекста, но когда заплаканная девушка говорит, что ничего не случилось, это чаще всего означает «не твое дело». Почему бы вместо этих неловких игр не сказать правду, например, в такой форме: «У меня неприятности, но я сейчас не хочу об этом говорить»?

6.

Вкрадчивое «поправьте, если я ошибаюсь, но...» на самом деле означает «как раз я-то не ошибаюсь, а вот у вас явно проблемы». Возможно, таким образом люди пытаются смягчить удар или хотят выглядеть менее агрессивными, указывая вам на ошибки. Так или иначе, факт остается фактом: если вы это слышите, поправлять вам явно никого не придется. Придется оправдываться.

7.

Конструкция «стесняюсь спросить» — одна из самых парадоксальных, ведь ее смысл совершенно противоположен словам, из которых она состоит. Казалось бы, эта фраза означает, что человеку неловко, поэтому он не будет задавать вопрос. Но в реальности все знают, что как только вы это слышите, стоит ожидать неприятного и навязчивого любопытства.

8.

Казалось бы, когда вам обещают сделать все, что в человеческих силах, можно полностью положиться на того, кто это говорит. Ведь человек намерен приложить максимум усилий. Или нет? На практике такая формулировка — это, по сути, подготовка к ответу на вопрос, почему ничего не получилось. Но эта нехитрая уловка уже никого не может ввести в заблуждение, поэтому честнее будет заранее сказать, что вы не до конца уверены в собственных силах.

9.

«Это, конечно, не мое дело, но...» — конечно, не ваше. Здорово, что вы это понимаете, а то некоторые люди настолько бестактны, что не замечают, когда переходят границы и суют нос туда, куда не просят. Хорошо, что вы не из таких, правда? Увы, о таком развитии беседы чаще всего остается только мечтать.

10.

Делать подарки и оказывать услуги — ничуть не менее приятно, чем их получать. Особенно если в ответ вас искренне благодарят. К сожалению, есть определенные формы благодарности, которые не только обесценивают вашу помощь, но и оставляют неприятный осадок. Например, фраза «спасибо, конечно, но...» Кто угодно, услышав такое, перестает улыбаться и начинает думать, что именно он сделал не так. В итоге вместо удовольствия — чувство тревоги и вины.