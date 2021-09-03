10 фраз официантов, после которых не то что давать на чай, но и по счету платить не хочется

По поводу или без, но всегда приятно посидеть в ресторане, насладиться вкусной едой и первоклассным обслуживанием. К сожалению, порой впечатления от изысканных блюд меркнут на фоне того, как с вами общается персонал заведения.

Мы в AdMe.ru сильно расстраиваемся, если сталкиваемся с грубостью, хамством или пренебрежительным отношением сотрудников ресторанов. Тем более что порой они могут отбить желание приходить снова всего одной фразой. А в бонусе мы расскажем, как официанты умудряются обидеть гостя вообще без слов.

1. «Вам столик на одного?»

От такой фразы многие гости сразу теряются. В ресторане нет свободных столиков для одного? Сюда нельзя приходить без пары? Особенно раздражает, если невооруженным глазом видно, что зал за спиной официанта совершенно пуст. Согласитесь, что гораздо деликатнее звучит фраза «Проводить вас к свободному столику или вас ожидают?».

2. «У нас все вкусно»

Порой гостям сложно сделать выбор, поэтому они обращаются к официанту за советом. Он как никто другой должен знать меню и уметь помочь выбрать самые вкусные блюда. Лучше уж заготовить какую-нибудь дежурную фразу, чем с кислым лицом отвечать, что вкусно все.

3. «Да откуда я знаю»

Прямая обязанность официанта — знать блюда и основные их ингредиенты. Если память подвела, лучше уж уточнить у повара, чем хамить гостям. К тому же, скорее всего, человек спрашивает об ингредиентах не просто так: возможно, у него аллергия или непереносимость определенных продуктов.

4. «У нас все так берут»

Гостю неприятно, когда ему навязывают чужое мнение. Выглядит это так, будто официант пытается увеличить стоимость блюда. Возможно, гость будет рад совету, но тогда стоило бы выражать его в другой, более мягкой форме.

5. «Уже закончили?»

Нет ничего хуже, чем когда из-под носа выдергивают тарелку, на которой осталась еда, да и гость еще явно продолжает трапезу. Возможно, официанты делают это для того, чтобы гость побыстрее освободил столик или заказал что-то еще? Лучше бы они так не делали, конечно.

6. «А это не мне на чай?»

Если чаевые не включены в счет по умолчанию, то гость сам решает, давать на чай или нет. Очень неприятно, когда, вкусно поев, человек ожидает увидеть свою сдачу, а получает лишь кислую мину официанта или наглую фразу вроде «У нас принято оставлять чаевые».

7. «Что будете заказывать?» или «Готовы сделать заказ?»

Порой бывает и так, что мы еще даже не успели снять верхнюю одежду и присесть, а официант уже подгоняет с выбором блюд. Гости приходят в ресторан хорошо поесть и отдохнуть. Вряд ли кому-то нравится, когда его торопят и заставляют быстро принимать решение. Особенно если у человека даже не было времени изучить меню.

8. «Сейчас принесу салфетки / тряпку»

Битая посуда и испорченные скатерти — это обычное дело в ресторане. Гости случайно разливают напитки, и это тоже нормально. Странно, когда на такую неосторожность официант реагирует резко, как будто вы нанесли оскорбление лично ему. И если стоимость разбитой посуды должен возместить посетитель, то уборка столиков — это уж точно не его обязанность, а работа сотрудников заведения.

9. «Я не ваш официант»

Конечно, в ресторанах существует свой порядок работы, и обычно официант обслуживает те столики, что за ним закреплены. Но когда вашего официанта нет даже на горизонте, а другой персонал смотрит так, будто вас не существует, это как минимум неприятно. К кому еще обращаться гостю, как не к работнику заведения?

10. «Что, больше ничего не возьмете?»

Гости могут высказывать свои пожелания и убрать или добавить в блюдо ингредиенты. В хороших ресторанах выбор посетителей никак не комментируется, особенно если совета гость не просил. Осуждение и попытка манипулировать выбором явно настраивает посетителя против официанта. Неважно, заказали ли вы только чашку кофе или весь ваш столик заставлен блюдами, — отношение к вам должно быть хорошим в любом случае.

Бонус: как официанты доводят нас до белого каления вообще без слов

В горячие часы задержки на кухне и в обслуживании — это нормально. Но порой аж невозможно смотреть на то, как официант обслуживает другие столики, общается с коллегами и делает все что угодно, но только не приносит счет, который вы попросили еще полчаса назад.