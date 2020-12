10 фраз, которые мы якобы переняли из других языков, хотя иностранцы о них и слыхом не слыхивали

1. Салат оливье

2. Морковь по-корейски

3. Уйти по-английски

Если выразиться так при англичанине, тот может и обидеться: в Англии, как и в любой другой стране, не принято уходить, не попрощавшись. Выражение же это родилось в XVIII веке во время Семилетней войны, где в противоборствующих коалициях оказались Англия и Франция. Тогда в английском языке появилась фраза to take a French leave — «уходить по-французски», в насмешку над французскими солдатами, покидавшими воинскую часть без предупреждения и разрешения. Реакция не заставила себя долго ждать: во Франции появилось то самое «уходить по-английски». Обе эти фразы стали также употребляться в случаях, когда кто-то покидал бал или светский вечер, не предупреждая организаторов.

Сейчас в англоязычном мире не упрекают французов в невоспитанности. Вместо расхожей в XVIII веке фразы в языке закрепилось нейтральное to leave without saying goodbue — «уйти не попрощавшись».