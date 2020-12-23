10 фраз, которые мы якобы переняли из других языков, хотя иностранцы о них и слыхом не слыхивали

Американские горки, мясо по-французски, корейская морковь — вы знали, что это все придумали в России? А если, например, упомянуть при шведах шведский стол, то вас не поймут.

Для нас в AdMe.ru это тоже стало открытием, и мы нашли еще некоторые выражения, которые в других странах звучат вовсе не так, как у нас принято.

1. Салат оливье

Своим экзотическим названием блюдо обязано создателю — повару из Франции Люсьену Оливьеру. В XIX веке он владел престижным рестораном в Москве, и именно там подавался салат, ингредиенты которого хранились в строжайшем секрете. Его оригинальный рецепт повар унес с собой в могилу, однако гурманам того времени удалось установить: в салате, помимо прочего, была паюсная икра, раки, рябчики, говяжий язык, французский уксус и прованское масло. В Советском Союзе блюдо стало чрезвычайно популярным, но, конечно, безо всяких рябчиков и языков, зато с майонезом и вареной колбасой. В общем, от оригинального салата, можно сказать, осталось только название. И блюдо-оригинал, и его советская интерпретация родились в России, поэтому неудивительно, что за рубежом (например, во Франции и Испании) его называют русским салатом.

2. Морковь по-корейски

О таком способе приготовления моркови в Корее до недавнего времени и не знали, ведь придуман он был в Советском Союзе. Местным этническим корейцам неоткуда было взять пекинскую капусту, чтобы приготовить кимчи — традиционный корейский салат. Поэтому они и мариновали морковь с острыми добавками, например чесноком. Позднее рецепт перекочевал в Узбекистан и Казахстан. В странах Центральной Азии такой салат называют «морковча»: это сочетание русского корня и узбекского уменьшительного суффикса.

3. Уйти по-английски

Если выразиться так при англичанине, тот может и обидеться: в Англии, как и в любой другой стране, не принято уходить, не попрощавшись. Выражение же это родилось в XVIII веке во время Семилетней войны, где в противоборствующих коалициях оказались Англия и Франция. Тогда в английском языке появилась фраза to take a French leave — «уходить по-французски», в насмешку над французскими солдатами, покидавшими воинскую часть без предупреждения и разрешения. Реакция не заставила себя долго ждать: во Франции появилось то самое «уходить по-английски». Обе эти фразы стали также употребляться в случаях, когда кто-то покидал бал или светский вечер, не предупреждая организаторов. Сейчас в англоязычном мире не упрекают французов в невоспитанности. Вместо расхожей в XVIII веке фразы в языке закрепилось нейтральное to leave without saying goodbue — «уйти не попрощавшись».

4. Итальянская забастовка

Мы не можем знать наверняка, где и когда придумали эту форму протеста, заключающуюся в нарочито правильном исполнении рабочих предписаний. Но считается, что в Россию она пришла именно из Италии: во всяком случае, когда в начале XX века таким образом забастовали железнодорожники Российской империи, газеты того времени окрестили их действия «итальянской забастовкой». Это выражение и сохранилось до наших дней. В самой же Италии такой протест называют «белой забастовкой», а в английском языке прижилась более конкретная формулировка Work-to-Rule — «работа по правилам».

5. Шведский стол

Способ сервировки стола, когда все блюда выставляются разом и каждый может брать что угодно, действительно придумали скандинавы. Несколько столетий назад в скандинавских странах было принято делать много заготовок впрок, а когда придут гости, выставить на стол сразу все эти заготовки в больших мисках, чтобы как можно меньше заниматься сервировкой и больше времени уделить общению. Изобретение оказалось настолько практичным, что сейчас, пожалуй, со шведскими столами знаком весь мир. Однако такое название закрепилось только в русском и языках нескольких близлежащих стран. В остальном же мире такую сервировку называют «холодным столом», или просто «буфетом». У нас же слово «буфет» обрело несколько другое значение, поэтому понятие «буфетный стол» заменилось на «шведский».

6. Американские горки

История этого аттракциона затрагивает многие страны и напоминает детектив. Дело в том, что катание с крутых горок — это традиционно русская забава. Например, на Масленицу любили кататься с холмов, а позже — со специальных конструкций, облитых заледеневшей водой. Да и кто из нас в детстве не катался на санках! В начале XIX века о развлечении узнали французы, и им так понравилась затея, что у себя в стране они установили горки с вагонетками. Назывался аттракцион «Русские горки», и он до сих пор зовется так во Франции и некоторых других странах. После аттракцион отправился в Америку, где его доработали, придумали различные конфигурации, привели к привычному нам виду и запатентовали. В США такие горки называются roller coaster, дословно — «роликовая каталка». А в середине XX века горки вернулись на родину. Но поскольку их сооружали по американскому образцу, то и назвали американскими. Кстати, в Германии американские горки называются Achterbahn — «дорога в виде восьмерки».

7. Грецкие орехи

Конечно, грецкие орехи родом не из Греции: они появились в Индии, откуда и отправлялись грекам, а от них — нам, уже начиная с VII–VIII века. Римляне же, тесно соседствующие в это время с греками, называли те самые орехи Juglans regia, «царский орех Юпитера», вероятно, благодаря его многочисленным полезным свойствам. А в Англию, например, их привозили из Персии, поэтому там грецкий орех называют Walnut — от староанглийского «иностранный орех».

8. Шведская стенка

Шведская стенка в том виде, к которому мы привыкли, действительно была придумана в Швеции еще в XIX веке Ялмаром Лингом, чей отец увлекался физкультурой и, изучив в том числе китайские практики, составил комплекс гимнастических упражнений. Сын продолжил его дело и дополнил его систему упражнениями со снарядами. В их числе и вертикальная лестница со множеством перекладин. Россия стала одной из первых стран, где прижилось шведское изобретение. Физкультурный снаряд охотно закупали для себя представители знати. А на родине шведской стенки ее скромно именуют Ribbstol — «рама с перекладинами».

9. Китайская грамота

Так называют что-то сложное и непонятное. Конечно, китайские иероглифы с непривычки и впрямь довольно трудно разобрать, но, скорее всего, выражение уходит корнями в историю. В XVII веке состоялась первая дипломатическая поездка российских представителей в Китай. Хотя им и не удалось лично побеседовать с императором, тот передал им официальную грамоту, разрешающую торговлю в Китае. Правда, на протяжении десятков лет ее не могли перевести. В английском языке есть аналогичная по смыслу фраза It’s all Greek to me («это для меня греческий язык»), и она тоже с историей. В Средние века многие латинские писцы не знали греческого, и когда им встречался текст на этом языке, то они вместо перевода так и писали: «Это греческий, не могу прочесть».

10. Мясо по-французски

В других странах блюдо называется «мясо по-орловски», поскольку придумано оно было специально для русского графа Алексея Орлова. Наше название тоже вполне объяснимо: повар, приготовивший блюдо впервые, был как раз родом из Франции. Правда, первоначально состав мяса по-французски несколько отличался от современного варианта. Это была запеканка из телятины с картофелем, грибами и сыром под соусом бешамель. Позднее мясо стали заменять на более дешевую говядину или свинину, вместо французского соуса — добавлять сметану или майонез, а грибы, а иногда и картошку, из блюда и вовсе исключают.