10 фраз, которые лучше никогда не говорить своему начальнику, а то повысят вон того парня, а не вас

На работе, особенно если выдался трудный денек или сложилась стрессовая ситуация, мы невольно можем сказать лишнее своему руководителю или просто неудачно выразиться. Но есть определенные фразы, которые лучше никогда не произносить, даже если накипело. Ведь они могут поставить под удар ваше продвижение по службе, а иногда и привести к увольнению.

Мы в AdMe.ru решили узнать у профессионалов, что не стоит говорить своему начальнику и как лучше ответить в тех или иных ситуациях. А визуализировать все это нам помогли наши чудесные иллюстраторы.

1. «Я не могу с ним / с ней работать»

Бывают моменты, когда мы настолько недовольны своим коллегой, что возникает соблазн с кем-нибудь это обсудить. Но жаловаться на рабочем месте — непрофессионально. Если сослуживец, с которым вы конфликтуете или которого просто не любите, не совершил серьезного нарушения политики компании или какой-либо крупной ошибки в своей работе, то держите свои личные обиды при себе. Руководитель вряд ли захочет знать, что вы с кем-то на ножах и тем более не можете работать с этим человеком. Предполагается, что вы способны выйти за рамки личных конфликтов в интересах достижения отличных результатов. А если нет, то вряд ли в следующий раз вам доверят важный проект на работе. Что лучше сказать: ничего.

2. «Я не могу»

Если вдруг вы получаете новую задачу, которая кажется трудной, потому что вы еще с такой не сталкивались, не спешите пугаться и пытаться от нее избавиться. Вряд ли босс даст вам такое поручение, с которым вы не могли бы справиться, и, скорее всего, оно входит в ваши обязанности. Говоря категоричное «Я не могу», вы автоматически расписываетесь в отсутствии мотивации учиться и пробовать новое и в нежелании что-то делать. Что лучше сказать: «Сейчас это будет сложно сделать, потому что... Но мы можем сделать вот так...»

3. «Это не входит в мои обязанности»

Начальник может поручить вам дело, которое никак или очень отдаленно связано с вашей основной деятельностью. Но даже если эта просьба неуместна, лучше не отвечать резко, что это не входит в ваши обязанности. Подобный ответ он может воспринять как личное оскорбление, заподозрить вас в отсутствии командного духа и преданности общему делу. В дальнейшем, конечно, это избавит вас от лишней работы, но также может и помешать карьерному росту. Это не значит, что нужно выполнять даже сумасбродные задания от шефа, просто стоит научиться тактично говорить «нет». Что лучше сказать: «Я хотел бы помочь, но у меня сейчас нет возможности», «Я готов взять на себя дополнительные обязанности, но боюсь, что эта задача не моя сильная сторона, а я не хочу вас подвести», «Я был бы рад новым задачам, но тогда давайте обсудим, кому можно доверить часть моих несложных текущих дел, чтобы общий результат не пострадал».

4. «Я постараюсь»

Фраза «Я постараюсь» подразумевает возможность неудачи. Поэтому, когда в ответ на просьбу начальника сделать что-либо в определенный срок вы отвечаете подобным образом, вы автоматически как бы уходите от ответственности. К тому же получается, что вы не даете никакого конкретного ответа, а это может раздражать. Если вы уверены, что выполните все в срок, так и скажите, а если нет, то объясните, что именно вам предстоит сделать прежде, и, если нужно, попросите помощи или отсрочки. Что лучше сказать: «Будет сделано», «Чтобы сделать все в срок, мне потребуется...»

5. «Но мы всегда так делали»

Хороший руководитель обязательно оценит способность своих подчиненных быть гибкими, легко подстраиваясь под изменения в рабочем процессе. Но если, услышав объявление о инновациях, вы отвечаете, что всегда все делали определенным образом и зачем вообще что-то менять, вы тем самым автоматически показываете, что застряли в прошлом и не готовы идти в ногу со временем. Что лучше сказать: «Это интересная идея. Как это работает?», «Это другой подход. Давайте обсудим плюсы и минусы».

6. «Это невозможно, я ничего не могу сделать»

Допустив ошибку в работе и сказав начальнику, что поделать уже ничего нельзя, вы показываете ему свой пассивный и даже пессимистичный взгляд на проблему. Такой подход на работе вряд ли оценят. Лучше попробуйте предложить пути решения этой проблемы или объясните, почему ее невозможно исправить. Что лучше сказать: «Давайте обсудим, что можно сделать при данных обстоятельствах», «Сейчас я могу сделать...»

7. «Я могу ошибаться, но...» / «Возможно, это глупая идея, но...»

Произнося подобные фразы, вы показываете, что и сами не уверены в своей идее, а это снижает важность и ценность того, что вы хотите сказать. Руководитель, скорее всего, услышит лишь то, что вы предлагаете глупую идею или ошибаетесь. Что лучше сказать: отстаивайте свое предложение, начав его с фразы «Я считаю», «Я уверен», «Я рекомендую».

8. «Вы ошибаетесь»

Своему начальнику лучше не говорить в лоб, что он неправ, особенно при других сотрудниках, даже в том случае, если он действительно ошибается. Подобной фразой вы подрываете его авторитет. Открытая критика и указание на неправоту могут привести к тому, что в следующий раз вас просто не позовут на встречу или проигнорируют ваши предложения. Если босс допустил безобидную ошибку, лучше вообще ничего не говорить, а если существенную, стоит подбирать слова с умом и говорить доброжелательным тоном. Что лучше сказать: «Возможно, я что-то понял не так, но...», «Дело в том, что у меня другие сведения. Давайте я все еще раз проверю и вернусь к вам, чтобы продолжить обсуждение».

9. «Я сделал все, что мог»

Подобная фраза звучит как отговорка, даже если вы действительно сделали все возможное, чтобы спасти ситуацию. Если в работе вы допустили ошибку, постарайтесь ее исправить, сообщите, что еще можно сделать в сложившейся ситуации, а если поделать уже ничего нельзя, то скажите, что в следующий раз все сделаете как надо. Что лучше сказать: «Давайте обсудим, что еще можно сделать в этой ситуации», «Буду рад попробовать еще раз», «В следующий раз я все сделаю как надо».

10. «...или я увольняюсь»

Ультиматумы — плохая идея практически в любой ситуации. Фраза «Если вы этого не сделаете, я уволюсь» звучит как угроза, и в целом делать подобные заявления — непрофессионально. Скорее всего, после такого руководитель сразу же начнет подыскивать вам замену, сочтя вас ненадежным работником, который прибегает к шантажу. Если вы все же сказали эту фразу начальнику, будьте готовы уйти. Что лучше сказать: ничего.