10 фраз, от которых стоит отказаться, чтобы ребенок вырос счастливым человеком

Качественная среда воспитания и обстановка в семье играют решающую роль в развитии ребенка. Если подбор генов случаен, то второй фактор полностью зависит от нас, родителей. Слова, брошенные в сторону ребенка только потому, что «нас так воспитывали», могут иметь далеко идущие последствия и принести плохие плоды в будущем.

Мы в AdMe.ru собрали распространенные фразы, которых лучше избегать в беседе со своими детьми. Действуя, казалось бы, из добрых побуждений, этими словами мы скорее навредим детской психике, чем защитим ее.

«Вся в папашу!»

Неплохо, если бы такое сравнение делали в позитивном ключе. Но обычно за подобной фразой следует череда критики и претензий. Говорящий перекладывает обиду на другого родителя за его действия или, наоборот, бездействие. Этими словами можно здорово озадачить малыша, ругая его за то, к чему он вообще не имеет никакого отношения. Ребенок начинает ассоциировать себя с другим родителем и привыкать к несправедливому обращению. В 7 лет я поняла, что моя мама просто не очень хороший человек и что мне с этим жить. Другой мамы не будет. Все обиды из детства. И я выговаривала сразу: «Почему старшего брата называешь ягодкой, а меня нет? За что не любишь меня? Почему тебя боятся?» В ответ я получала: «Вылитый батя, батя проклятый». Так мама обращалась ко мне очень долго. Я прошла великолепную школу, которая меня научила: так делать не следует. Мама жива, 92 года. Теперь я — Олечка. Лет 40 по имени не звала меня.

«Мне бы твои проблемы»

Говоря такую фразу и отмахиваясь от чада, мы обесцениваем его переживания, стыдим за проявление эмоций. Даже если что-то не имеет большого значения для взрослого, это может быть очень важно для ребенка. Он испытает смущение от отсутствия поддержки. Впоследствии это скажется на потребности ребенка в утешении и приведет к сложностям во взаимоотношениях, когда проблемы уже станут «взрослыми». И сейчас моя мама отстраняется от моих проблем, говорит: «Сама неси ответственность за свои поступки». Я вроде и несу, но очень хочется просто кому-то поныть и почувствовать тепло и сочувствие. А вместо этого ледяной душ. И, я думаю, она считает, что так правильно. Слава богу, что я не такая мама.

«Лучше бы делом занялся»

Обычно мы бросаем эту фразу машинально, в пылу рутинных забот. Но поверьте, что такая обида запомнится надолго. Ощущение разочарования, несправедливости, холодности может сильно испортить отношения с ребенком и даже отвратить его от желания делать что-либо приятное не только родителям, но и другим людям. Ни в коем случае нельзя стыдить чадо и унижать. Такая обида будет отравлять жизнь очень долго и может вызвать в будущем депрессию, тревогу и агрессию. Странно, родители не любили, а дети скучали. Мне было дома плохо, я мечтала, чтобы меня в интернат отдали. Обожала пионерские лагеря, продленки. А дома по любому поводу: «Будь ты проклята!» Когда мама говорила это, у нее дрожало лицо от злости и губы становились узкими-узкими. Однажды нарисовала ей рисунок на 8 Марта. Она швырнула мне его в лицо: «Лучше бы полы помыла!» Мне было 9 лет.

Вспомнила, как купили маме на день рождения или на 8 Марта красивые, как нам казалось, бусы с большими камнями. Копили карманные деньги, которых было очень мало. Она сказала, что такое не носит и чтобы мы вернули их в магазин. И вообще, лучше бы деньги подарили. Столько лет прошло, а до сих пор осадок. Она никогда сентиментальностью и нежностью не отличалась, но я бы надела любые бусы, которые мне подарила бы моя доченька, даже самые «уродские», ведь это ее знак любви.

«Ты же уже большая!»

За этими словами может скрываться разный подтекст. И усталость родителя от разбросанных игрушек, и «добрые побуждения», и желание того, чтобы ребенок больше помогал по дому, и многое другое. Но факт остается фактом: зрелость не наступит просто потому, что родителям так захотелось. Дети повзрослеют естественным образом, когда наберутся опыта. А слова о том, что они должны забыть о своих игрушках и вдруг стать «большими», могут не на шутку задеть их чувства. В дальнейшем у ребенка в голове сформируется негативная установка на то, что его эмоции не так уж важны для близкого человека. Позвольте своему чаду наиграться, тем более что старые игрушки могут стать для него талисманами или источниками приятных воспоминаний. Мне было 6 лет, когда я увидела в магазине плюшевого медведя. Я смотрела на него каждый выходной (мама ходила в этот магазин за чем-то). Мне подарили его на день рождения, когда мне исполнилось 7 лет. Я его так любила! Шила ему одежду, рассказывала сказки перед сном, он спал со мной, ждал меня на моей кровати. Однажды, когда мне было уже 16, я вернулась домой, а медведя нет. Я обыскала все, думала, что мама убрала его в кладовку. Но нет, она его просто отдала дочери подруги. А ведь она знала, как я его любила! Очень обидно было, но мне сказали, что я уже «большая лошадь, чтобы играть в игрушки». Наверное, поэтому у меня сейчас много кукол и мягких игрушек.

«Что ты с собой сделала? Смой немедленно!»

Вкусы подростков редко совпадают с родительскими. Несмотря на то что мода циклична, мамам и папам приходится нелегко, когда их милое чадо вдруг решается на эксперименты с внешностью. Всякий раз, когда родитель ловит себя на мысли, что вот-вот потеряет самообладание при взгляде на кольцо в носу или фиолетовые волосы, надо помнить, что ничего рационального после этой самой фразы дочь не услышит. В ней только обвинение и упрек, который оттолкнет ребенка и посеет в нем зерно неуверенности в себе. Лучше вспомнить собственный подростковый период: так ли родители были покладисты и внимательны к мнению своих детей? В любом случае юность — отличное время для экспериментов, которые вряд ли стоит откладывать на потом.

«Ешь больше. Худой, как жердь!»

Важно быть объективными. Если у сына или дочери действительно проблемы с весом, то этот вопрос следует обсуждать в первую очередь не с ребенком, а с педиатром и диетологом. Нужно рассчитать индекс массы тела для детей, а не полагаться на субъективное восприятие. Психологи не советуют напоминать чаду о его телосложении при каждом удобном случае. Скорее всего, ему об этом и так говорят одноклассники. Поэтому необходимо исключить из речи оценочные фразы со словами «толстая», «худющий» и так далее. Нужно стать для ребенка союзником, а не одним из критикующих. Получив от специалистов рекомендации, постарайтесь не демонизировать отдельные продукты, чтобы не сформировать у ребенка нездоровое отношение к еде. Юношеский максимализм может сработать в худшую сторону и вызвать навязчивые мысли сжигать каждую съеденную калорию. Задача родителя — помочь ребенку выработать полезные пищевые привычки. К примеру, стоит пояснить, что сливочное масло может быть полезно, если употреблять его в меру.

«Мама не плачет»

Ученые доказали, что между матерью и ребенком существует сильная эмоциональная связь. Дети и их матери способны чувствовать эмоции друг друга. Поэтому, чем теснее и искреннее отношения, тем более эмпатичным и чутким вырастет малыш. Когда мама прячет от ребенка свои слезы и натягивает вымученную улыбку, ей кажется, что она ограждает его от трудностей этого мира. На самом же деле ребенок сразу чувствует фальшь и понимает увиденное так: «Надо имитировать положительные эмоции и скрывать негативные». Психологи говорят, что необязательно раскрывать всю подноготную своих переживаний, но быть более искренней и честно говорить «Маме грустно» никогда не повредит.

«Как я растолстела... Сажусь на диету!»

Оказывается, как выяснили ученые, существует связь между отношением матерей к своему весу и формированием пищевых привычек у их дочерей. Поэтому необъективное отношение к своей внешности и жестокая критика себя за любые «лишние» граммы отразятся и на отношении дочери к своему телу. Если не хотите, чтобы ваше и без того стройное чадо изнуряло себя диетами и спортзалом, стоит разобраться со своей самооценкой. Здоровое отношение к собственному весу и удовлетворенность матери своей жизнью являются ключевыми аспектами психологического здоровья подростка.

«Давай быстрее!»

У каждого из нас дела, работа, домашние заботы, и второпях мы без задней мысли говорим детям эти слова. Однако психологи утверждают, что подобной фразой мы не поторопим ребенка, а вызовем у него лишний стресс и беспокойство. Неправильно подгонять малыша, который и без того старается как может, чтобы угодить родителю или научиться наконец быстрее завязывать шнурки. Лучше дать понять, что у ребенка есть время, или попытаться вовлечь его в игру «Кто быстрее?» и предложить одеться наперегонки. Такая форма взаимодействия убережет дитя от стресса и отвлечет вас самих от спешки.

«Не буду хвалить, пусть другие похвалят!»

Иногда несправедливое отношение к детям диктуется страхом ненароком их «захвалить», разбаловать. В итоге родитель становится скупым на комплименты и рискует удариться в противоположную крайность. Может показаться, что постоянной критикой мама с папой как бы задирают планку повыше, мотивируя ребенка стараться еще сильнее. Однако исследователи уверяют, что вместо этого чадо будет думать, что угодить родителям практически невозможно. В будущем сын или дочь могут столкнуться с неадекватным восприятием своих достижений, им будет постоянно казаться, что они прикладывают недостаточно много усилий. Мама была строгой, лишний раз не обнимет. Но это ей передалось от ее мамы. У бабушки было 10 детей и лозунг: «Не хвали, пусть другие похвалят!» А другие не похвалят. Детей нужно любить и хвалить. Детство — это на всю жизнь отпечаток. Перед самой смертью мама, прощаясь со мной, начала мне руку целовать и просить прощения. Я так плакала потом... Мне было больно и очень жаль ее.