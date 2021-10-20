10+ фотографий «до» и «после», которые доказывают, что знаменитые женщины расцветают с возрастом

Некоторые люди воспринимают старение как нечто негативное. Возможно, их страшит появление морщин, лишнего веса или тот факт, что они будут уже не такие привлекательные, как в молодости. Но есть много примеров, подтверждающих, что красота с возрастом никуда не исчезает. Напротив, чем старше вы становитесь, тем более притягательной может быть ваша внешность.