10+ фотографий «до» и «после», которые доказывают, что знаменитые женщины расцветают с возрастом
Некоторые люди воспринимают старение как нечто негативное. Возможно, их страшит появление морщин, лишнего веса или тот факт, что они будут уже не такие привлекательные, как в молодости. Но есть много примеров, подтверждающих, что красота с возрастом никуда не исчезает. Напротив, чем старше вы становитесь, тем более притягательной может быть ваша внешность.
AdMe.ru нашел женщин-звезд, чья красота с возрастом привлекает все больше внимания. Мы просто не могли отвести от них глаз.
1. Брайс Даллас Ховард
2. Ева Лонгория
3. Керри Вашингтон
4. Ева Мендес
5. Кэри Маллиган
6. Миа Васиковска
7. Эмилия Кларк
8. Хлоя Севиньи
9. Виола Дэвис
10. Лора Препон
11. Джиннифер Гудвин
12. Летиция Каста
13. Кейт Бекинсейл
Вы согласны с тем, что женщины хорошеют с годами? Какие еще знаменитые дамы могут послужить хорошим доказательством этой теории?
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