10 фото наших звездных мам и их дочек в одном возрасте, которые без слов расскажут нам все о генах

У многих наших любимых российских актрис есть замечательные дочки. Некоторые из них решили идти по семейным стопам, другие же выбрали совершенно иную стезю. Как бы то ни было, дочери звездных мам и пап уверенно шагают по жизни и не отстают от своих родителей.

А мы в AdMe.ru не устаем наблюдать за тем, как мамы и дочки выглядят в одном или почти в одном возрасте. Кто-то из дочерей наследует черты лица своей звездной матери, а кто-то выглядит совсем по-другому.

Татьяна Лазарева в 22–23 года и Софья Шац в 23 года

Софья Шац — дочь знаменитых артистов Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца. Девушка получила высшее образование в Англии, после чего занялась поиском себя. Недавно Софья и ее отец Михаил Шац запустили совместный подкаст под названием «Пап, закрой дверь», в котором они общаются с известными людьми.

Маргарита Терехова и Анна Терехова в 30 лет

Будучи дочерью творческих родителей, Анна Терехова тоже решила связать свою жизнь с кино и театром. Однако на счету у актрисы не столь много выдающихся ролей, как у звездной матери. Самая яркая роль Анны — мисс Амелия в фильме «Маленькая принцесса».

Ольга Остроумова и Ольга Левитина в 21 год

Ольга Левитина успешно строит актерскую карьеру. Она совмещает работу в театре и кино, однажды появилась на экране вместе с матерью. Сейчас дочь знаменитой артистки продолжает участвовать в театральных представлениях, в которых встречаются и музыкальные номера.

Мария Порошина в 26 лет и Полина Куценко в 25

Прекрасная дочь Гоши Куценко и Марии Порошиной, конечно, не могла не пойти по стопам родителей. Молодая актриса активно снимается в кино и служит в Театре на Таганке. Кроме того, девушка проявляет свои лидерские качества, работая руководителем Театра Гоши Куценко.

Вера Глаголева и Анастасия Овечкина в 25 лет

Жизнь дочери Веры Глаголевой тоже близко связана с творчеством. За спиной у Анастасии продюсерский факультет, актерские курсы, а также пара ролей в кино. Некоторое время девушка работала моделью, но вскоре поняла, что мир кино ей интереснее. Сейчас Анастасия замужем за знаменитым хоккеистом Александром Овечкиным. Девушка много времени проводит с мужем и сыном.

Нонна Гришаева в 26 лет и Анастасия Дерова в 25 лет

Анастасия с детства увлекалась рисованием и впоследствии получила художественное образование в Великобритании. Сейчас девушка рисует комиксы и занимается косплеем, что, безусловно, тоже является творчеством, хотя и немного далеким от актерского искусства.

Алена Хмельницкая в 21 год и Александра Кеосаян в 20 лет

Александра Кеосаян — дочь актрисы Алены Хмельницкой и режиссера Тиграна Кеосаяна. В детстве девушка успела трижды появиться в эпизодических ролях в кино, а когда выросла, решила все же выбрать другую дорогу. Сейчас Александре 27 лет, она активно занимается музыкой и выступает с концертами.

Эдита Пьеха и Илона Броневицкая в 25 лет

Илона Броневицкая — невероятно талантливая женщина. За свою жизнь она успела опробовать множество творческих профессий: певица, актриса и теле- и радиоведущая. Однако с миром кино Илона имела дело лишь в юности: тогда она снялась в 3 картинах. На фото выше Броневицкая в роли ученицы Герки Фрадкиной в фильме «Я — вожатый Форпоста».

Ирина Салтыкова и Алиса Салтыкова в 33 года

Ирина Салтыкова была крайне популярной певицей в 90-е годы, и ее дочь, без сомнения, унаследовала от матери все самые лучшие способности. У Алисы красивый глубокий голос, она пишет и поет песни, организовывает концерты и театральные постановки. В своем инстаграм-аккаунте девушка выкладывает видео, на которых она поет песни по заказу своей аудитории.

Лариса Гузеева в 18 лет и Ольга Бухарова в 19 лет

Дочь Ларисы Гузеевой еще довольно юна и находится в поиске себя. Известно, что после окончания школы Ольга Бухарова решила сразу не поступать в университет. Девушка хотела бы заниматься дизайном, поэтому на семейном совете было решено отправить ее на курсы коммуникационного дизайна и современного искусства.

А у вас сохранились фото ваших родителей в том возрасте, в каком вы сейчас?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.