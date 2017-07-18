10 фактов, в которые мы верили напрасно

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С детства мы читаем и слышим множество фактов, в правдивости которых даже не сомневаемся. Однако многие из них — всего лишь хорошая выдумка. AdMe.ru вспомнил и разрушил 10 самых распространенных заблуждений.

Мытье рук с мылом убивает бактерии

На самом деле: мыло только смывает бактерии, не убивая их. Мытье рук с мылом удаляет жир с рук, который является средой для размножения бактерий.

Если проглотить жвачку, она застрянет в желудке

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На самом деле: хотя тягучая основа жвачки не восприимчива к желудочному соку и не растворяется в нем, она выводится из организма естественным путем благодаря мускульным сокращениям желудка.

Волосы от бритья становятся толще

На самом деле: после того, как мы срезаем наружную часть волоса, остается часть с тупым, не коническим концом, который и дает эффект жестких волос.

Если потрогать лягушку, появятся бородавки

На самом деле: бородавки — это доброкачественное образование, вызванное вирусом папилломы человека, заразиться которым можно в общественных местах или при контакте с больным.

Волосы и ногти растут после смерти

На самом деле: после смерти человека его кожа обезвоживается и стягивается, за счет чего и создается иллюзия роста ногтей и волос.

Великую Китайскую стену видно из космоса

На самом деле: хотя протяженность Великой Китайской стены более 7 000 км, ее трудно увидеть из космоса, так как цвет стен сливается с окружающей природой, в отличие от шоссейных дорог, которые четко различимы. Увидеть же стену можно только при определенных освещении и погоде и с низкой орбиты.

Летучие мыши слепые

На самом деле: хотя для ориентации в пространстве летучие мыши используют эхолокацию, при определенном уровне освещения мыши ориентируются с помощью зрения.

Вода проводит электрический ток

На самом деле: электричество проводят растворенные в воде минералы с положительно и отрицательно заряженными частицами, а сами по себе молекулы воды заряда не имеют. Поэтому дистиллированная вода из-за отсутствия в ней примесей электричество не проводит.

Антибиотики убивают вирусы

На самом деле: антибиотики действуют только на бактерии, убивая их или останавливая размножение.

Пробу Манту нельзя мочить

На самом деле: вода на пробу Манту может повлиять, только если ввести ее так же, как был введен туберкулин, то есть внутрикожно.