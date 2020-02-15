10 фактов, узнав которые, вы полюбите норвежскую королевскую семью больше, чем британскую

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Самой популярной среди королевских семей, бесспорно, является британская. За каждым выходом Кейт Миддлтон и принца Уильяма с интересом следит весь мир, а любое событие их жизни выносится в заголовок журнала. Представители других монархий часто остаются в тени, хотя среди них есть достойнейшие люди, которые будто сошли со страниц добрых сказок.

Мы в AdMe.ru вдохновились примером норвежской королевской династии и убеждены, что она незаслуженно обделена вниманием.

1. Самая бедная королевская семья

Король Норвегии является одним из самых бедных монархов Земли, а королевская семья живет скромнее всех в Европе. Члены семьи одеваются просто и сдержанно даже на официальных мероприятиях, чем очень выделяются среди других почтенных особ. К тому же они не живут только за счет налогоплательщиков, а стараются зарабатывать сами. Например, принц Хокон вместе с группой Katzenjammer записал рождественский сингл. Успех песни был оглушительным. Все полученные от продаж диска средства Хокон пожертвовал на благотворительность.

2. Король Харальд V рискнул всем ради любви

Эта удивительная королевская чета прошла огонь и воду, чтобы отстоять свое право быть вместе. Их брак стал одним из самых крепких среди монархов — настолько, что даже свои дни рождения Харальд и Соня празднуют теперь в один день. Познакомились они на вечеринке у общего знакомого. Соня была обычной продавщицей и мечтала стать модельером. Их тайный роман длился 9 лет. Тайный, потому что отец Харальда, король Улаф V, был категорически против отношений сына с простолюдинкой. Но в определенный момент любовь Харальда и Сони перестала быть секретом благодаря вездесущим СМИ, а общество отнеслось благосклонно к выбору наследника.

В конце концов, устав уговаривать отца, кронпринц бросил вызов системе и решительно заявил: либо он женится на Соне, либо навсегда останется холостяком, что автоматически лишало трон наследника. В итоге король сдался на радость всей стране. Свадьба Харальда и Сони стала одним из самых значимых событий в истории Норвегии. Кстати, король Норвегии — прямой потомок Эдуарда VII, старшего сына Виктории, что делает его троюродным братом действующей британской королевы.

3. Сын короля женился на матери-одиночке

Сын короля, кронпринц Хокон, последовал примеру отца и влюбился в простолюдинку, с которой познакомился на рок-фестивале. Но в отличие от скромной и обаятельной Сони за Метте-Марит следовал шлейф отягчающих обстоятельств. У девушки был внебрачный сын, а в молодости она пробовала запрещенные вещества. Общество было не готово принять такой выбор наследника. Тогда принц созвал пресс-конференцию, во время которой вся страна с трепетом следила, как Метте и Хокон рассказывают о своей любви. Искренность влюбленных убедила народ Норвегии, даже у закоренелых циников на глазах выступили слезы.

Все же этот союз сильно подорвал рейтинги королевской семьи. Но как только у кронпары появилась дочь, все наладилось. Метте-Марит родила двоих детей: в 2004 году принцессу Ингрид Александру, а затем, в 2005-м, принца Сверре Магнуса. А Хокон принял в семью внебрачного сына своей жены Мариуса.

4. Принцесса Ингрид Александра — будущая королева Норвегии

Принцесса Ингрид Александра — уникальный ребенок, ведь именно она станет 1-й королевой страны после введенной в Норвегии реформы престолонаследия. До нее женщина правила лишь однажды, еще в конце XIV века. Поэтому Ингрид Александра будет 1-й полноправной королевой Норвегии за последние 6 столетий.

Этот факт вдохновляет норвежских женщин, ведь они очень эмансипированы. Например, в стране считается нормальным, если мужчина берет декретный отпуск по уходу за ребенком. Поэтому принцесса пользуется большой популярностью. Своей скромностью и спокойным нравом она уже очаровала своих подданных, и можно не сомневаться, что норвежцев ждет мудрая и добрая королева.

5. Главное достоинство семьи — чувство юмора

Принц Хокон любит пошутить и снизить градус пафоса на официальных мероприятиях. Например, он вызвал шквал хохота, когда на юбилее своих родителей исчез, а затем появился снова, но уже без бороды, которую раньше никогда не брил. А во время традиционного семейного выхода на балкон кронпринц с женой начали подпевать детскому хору, а потом он даже станцевал. Весь в отца, к слову, и принц Сверре: на том же балконе в тот же день он подхватил шутливый настрой и принялся строить рожицы и подтанцовывать. СМИ часто удается запечатлеть веселые кривляния принца.

Дедушка Сверре, король Норвегии Харальд V, своими высказываниями на официальных мероприятиях нередко вызывает у депутатов бурный смех. Например, из-за преклонного возраста в СМИ периодически появляются слухи о его кончине, однако Харальд не перестает над этим насмехаться и всячески демонстрирует бодрость духа.

6. Королевские особы любят спорт

Норвежская королевская семья активно занимается спортом, в отличие от других монархов, и чаще всего появляется именно на спортивных соревнованиях, а не на светских вечеринках. Больше всего правители Норвегии любят парусный спорт. Король Харальд V даже представлял свою страну на Олимпиадах 1964, 1968 и 1972 годов, а его отец Улаф V даже был олимпийским чемпионом. Вместе с женой, королевой Соней, Харальд проделал путь в Антарктиду в 2015 году. А еще супруги увлекаются экотуризмом. Такое вот королевское хобби. Конечно же, дети берут пример: занимаются конным и парусным спортом, катаются на лыжах и серфе, выбираются в походы, где спят под открытым небом.

7. Заботятся об окружающей среде

Уже 15 лет кронпринц Хокон ездит за рулем электромобиля. Дворец семьи оборудован солнечными батареями, а в резиденции принца Скаугуме почти нет пластика. Наследный принц с супругой активно призывают заботиться об экологии, сокращать потребление воды и электроэнергии. Королевская семья старается не носить изделия из натурального меха. Поэтому Кейт Миддлтон во время официального визита в Норвегию очень выделялась среди всех своей пушистой шапкой. В стране планируют полностью прекратить производство меха к 2025 году.

8. Ценят простую жизнь

Можете ли вы представить, чтобы королевская особа пользовалась общественным транспортом? А вот в Норвегии пассажиров электрички, похоже, совсем не удивляет, что с ними в одном вагоне едет принц. Королевская семья не летает отдыхать на частный остров, не прячется за высоким забором и не нанимает внушительного телосложения охранников. Например, летом прошлого года кронпринц с семьей отправился на Ибицу, где загорал на полотенцах рядом с другими отдыхающими. У Метте-Марит не было шикарного свадебного платья (она выбрала малоизвестный местный бренд Ove Harder Finseth), торжественной выписки из роддома, как это принято, к примеру, в Британии или Испании. Родители всегда желали своим детям нормального детства как у всех — с прогулками на улице и шалостями. Кстати, принц и принцесса ходят в обычную среднюю школу.

9. Принцесса Марта Луиза — бунтарка в хорошем смысле

Принцесса часто нарушала протокол, выбирала рваные джинсы вместо утонченных платьев, забиралась на деревья, где мечтала об обычной жизни. Она отказалась от титула и от денег государства, теперь живет в обычном доме, водит грузовик и платит налоги. Сама занимается детьми, иногда прибегая к помощи няни или клининг-компании, как делают многие норвежцы. Она открыла благотворительные фонды для поддержки инвалидов, тяжелобольных людей, спортсменов, молодых талантов. Еще Марта Луиза скандально известна своим разводом и новыми отношениями с человеком, называющим себя духовным шаманом. Принцесса и сама всерьез считает себя ясновидящей.

10. Сын кронпринцессы Метте-Марит и его девушка — норвежские Меган и Гарри

21-летний Мариус отказался от официального исполнения королевских обязанностей и теперь находится на собственном обеспечении. Недавно он начал встречаться с моделью Джулианой Снеккестад, которая известна своими откровенными снимками в мужских журналах. СМИ объявили на пару настоящую охоту, сравнивая влюбленных с бывшими герцогом и герцогиней Сассекскими, поскольку Меган Маркл знаменита провокационной фотосессией для Men’s Health. Королевский дом встал на защиту молодой пары, заявив, что Мариус имеет право на свободу личной жизни.

Как думаете, может ли норвежская королевская семья составить конкуренцию британской? Или Метте-Марит не идет ни в какое сравнение с Кейт Миддлтон?