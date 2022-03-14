10+ фактов об известных людях, узнав которые вы по-другому взглянете на кумиров миллионов

За известными людьми наблюдают миллионы поклонников. Фанатам интересны мельчайшие подробности их жизни: где они живут, с кем дружат и как строят отношения. Но многое о звездах мы все-таки не знаем.

Мы в AdMe.ru покопались в биографиях публичных личностей и выделили интригующие детали, которые позволят вам по-новому посмотреть на знаменитостей.

Майкл Джексон скрывал лысину с помощью татуажа и париков

Считается, что Джексон начал носить парик после несчастного случая на съемках рекламы в 1984 году. Тогда искра от фейерверка попала ему на волосы, певец получил сильные ожоги и, по некоторым источникам, частично облысел. Помимо шиньонов, скрывать отсутствие волос Майклу помогал имитирующий волосяной покров татуаж в области макушки.

По той же причине Шон Коннери использовал шиньон на съемках всех частей бондианы с его участием

Актер начал лысеть в 21 год. Поэтому, начиная с 1-го фильма бондианы, ленты «Доктор Ноу», в кадре он носил накладку из искусственных волос.

Мэрилин Монро обманула всех, сказав, что является сиротой

Большую часть детства актриса провела в приемных семьях и детском доме. Мать Монро страдала психическим расстройством, а отца девочка вообще не видела. Но образ круглой сироты мог здорово помочь карьере киноактрисы, чем девушка и пользовалась. Когда мать в очередной раз исчезла из ее жизни, делающая первые шаги в кинобизнесе Мэрилин с подачи агентов выдумала историю о том, что у нее нет родителей. Но правда всплыла наружу, и актрисе пришлось публично отчитываться перед прессой.

Чтобы доказать родство с Хулио Иглесиасом, его возможный сын раздобыл слюну одного из своих предполагаемых братьев

В 1975 году у певца был непродолжительный роман с танцовщицей Марией Эдите Сантуш. Вскоре женщина родила сына Хавьера. По ее словам, именно Иглесиас являлся отцом мальчика. Однако артист наотрез это отрицал. На протяжении 3 десятилетий Сантуш, а затем и ее сын пробовали доказать свою правоту. И даже раздобыли бутылку из-под воды с генетическим материалом одного из сыновей Иглесиаса, ведь сам певец отказывался сдавать тест. Но все было тщетно. Несмотря на то, что в 2019 году суд Валенсии признал родство мужчин, суд высшей инстанции отменил это решение.

Уитни Хьюстон отшила Роберта Де Ниро

Певица никогда не страдала от недостатка внимания со стороны мужчин, и многие из ее ухажеров также являлись известными людьми. Среди них был и Роберт Де Ниро. Актер буквально преследовал артистку, настойчиво приглашая ее на свидания. Но Хьюстон была непреклонна.

Памела Андерсон могла носить фамилию Хюютияйнен

По признанию актрисы, ее настоящая фамилия — Хюютияйнен. Если бы ее прадед Юхо, финн по происхождению, вскоре после переезда в Канаду не поменял бы фамилию на Андерсон, то звезда «Спасателей Малибу» была бы известна миру под совершенно другим именем.

Анна Винтур получает огромное пособие на одежду

Очевидно, что главный редактор самого престижного fashion-журнала в мире всегда должна быть одета по последнему писку моды. Прекрасно это понимая, издательство Condé Nast не жалеет никаких средств на гардероб Анны. Помимо того, что Винтур получает 6-значные суммы в качестве зарплаты, ей также предоставляют внушительное пособие на одежду и автомобиль с личным водителем.

У Селин Дион есть особый ритуал

У каждого артиста есть свой ритуал, который помогает ему справиться с волнением перед выступлением. Селин Дион не исключение. Певица призналась, что каждый вечер перед тем, как выйти на сцену, она жмет бронзовую копию руки своего покойного мужа Рене Анжелила и стучит ею по дереву.

Брюс Уиллис снялся в «Армагеддоне» и «Шестом чувстве», чтобы отдать долги

В конце 90-х на экраны должна была выйти высокобюджетная романтическая комедия «Бродвейский скандалист» с Брюсом Уиллисом в главной роли. Однако через 20 дней после начала съемок производство было остановлено, а основные члены съемочной команды — уволены. Как оказалось, виною всему стал непростой характер Уиллиса. Большая часть бюджета была потрачена, и Брюс столкнулся с огромным судебным иском. Чтобы компенсировать потерю The Walt Disney Company, актер согласился сняться в 3 предстоящих фильмах за очень скромный для звезды своего масштаба гонорар. Этими лентами оказались «Армагеддон», «Шестое чувство» и «Малыш».

Джордж Клуни 2 раза заключал пари с Николь Кидман и оба раза выиграл

Джордж Клуни был настолько убежден в том, что никогда не женится, что заключил пари с Николь Кидман, поспорив на кругленькую сумму, что к тому времени, когда ему исполнится 40 лет в 2001 году, он все еще будет холостым и бездетным. Кидман отправила ему чек на юбилей. Но актер вернул деньги, сделал двойную ставку и пообещал, что заплатит коллеге еще больше, если не обзаведется детьми к 50 годам. Второй раз пари также выиграл Клуни: актер стал отцом двойняшек Эллы и Александра лишь в возрасте 56 лет.

Марлон Брандо получил 2 «Оскара» и потерял оба, а еще он ненавидел заучивать тексты

Брандо умудрился «профукать» целых 2 престижные награды. По признанию актера, первый «Оскар», врученный ему за работу в фильме «В порту» в 1954 году, куда-то затерялся. А о второй статуэтке, которую вместо него приняла актриса Сачин Литтлфезер, он выразился так: «Киноакадемия, возможно, прислала его мне. Но если это так, то я не знаю, где он сейчас». Еще одна интересная деталь, связанная с актером: он не любил заучивать свои реплики. Вместо этого Брандо использовал карточки-подсказки, которые ассистенты размещали в его поле зрения. Листки с текстом прятали повсюду: клеили на стены и даже вешали на коллег звезды. Дошло до того, что однажды во время съемок «Крестного отца» Брандо читал реплики с груди Роберта Дюваля.