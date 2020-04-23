10 фактов об испанской королевской семье, по которым можно снять целый романтический фильм

38 8 35 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Король Испании Филипп VI — самый высокий (1,97 м) и один самых красивых королей Европы, а его жена, королева Летиция, — пример безупречного стиля и элегантности. Они правят страной почти 6 лет и воспитывают 2 дочерей, одна из которых унаследует престол. Однако, чтобы прийти к такой идиллии, им пришлось от многого отказаться, ведь их правление выпало на очень непростое для страны время.

Нам в AdMe.ru стало интересно, как живет королевская семья, и мы обнаружили несколько любопытных фактов, которыми спешим поделиться.

Будущий король Испании был самым красивым и спортивным принцем Европы. Он даже участвовал в Олимпийских играх

Принц Филипп (на фото слева) родился 30 января 1968 года и стал 3-м ребенком короля Хуана Карлоса I и Софии Греческой. Он был первым претендентом на престол, в связи с чем получил блестящее образование. Филипп свободно владеет 5 иностранными языками, постоянно упоминается в статьях о красавцах мира сего и является профессиональным спортсменом. Он даже входил в сборную Испании по парусному спорту на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне.

Будучи принцем, отказался жениться на принцессе

Будущий король Испании был завидным женихом, однако все попытки семьи свести Филиппа с разными принцессами оказались тщетны. Сам Филипп однажды сказал: «Моей женой станет та, которую я полюблю, и независимо от ее положения в обществе». Король сказал — король сделал.

В 2002 году он встретил эту девушку с экрана и влюбился

Девушка на фото — Летиция Ортис. Она родилась в семье журналиста и медсестры и пошла по стопам отца: получила степени бакалавра и магистра в области журналистики. Завершив обучение, Летиция работала в крупнейших изданиях, а после была приглашена на телевидение. Девушка достигла больших успехов в карьере и в 2000 году была удостоена премии Premio Mariano José de Larra — это награда, присуждаемая молодым выдающимся журналистам.

С будущим королем Летиция познакомилась в 2002 году во время ужина, организованного их общим знакомым. Летиция и Филипп сидели вместе и весело болтали о чем-то весь вечер. Они очень понравились друг другу и, несмотря на разное положение, вели себя как равные. Однако непростое прошлое девушки и тот факт, что она далеко не королевских кровей, заставили принца держать их роман в тайне.

Мешало еще одно «но»: девушка была в разводе

Первый муж Летиции Алонсо Герреро Перес был ее учителем литературы. Они встречались около 10 лет и зарегистрировали отношения в 1999 году. Однако союз оказался недолгим: всего через год брак распался. Детей у них не было. По причине такого не совсем «позволительного» для будущей принцессы прошлого Филипп был очень осторожен с предложением вступить в брак. Ведь его решение затрагивало не только его семью, но и подданных.

Но все равно все закончилось вот так

И все же в 2003 году королевский дворец объявил о помолвке Филиппа и Летиции. Церемония их бракосочетания состоялась 22 мая 2004 года в Мадриде в кафедральном соборе Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена и транслировалась ТВ-каналами разных стран. Венчание увидело около 1,5 млрд человек по всему миру.

Несмотря на свое некоролевское прошлое, Летиция очень быстро влилась в новую семью и по сей день с достоинством королевы представляет страну со своим мужем Филиппом. Она всегда выглядит стильно и элегантно, будь то светское мероприятие или поход в театр с дочками. Королеву нередко можно заметить в одежде испанских брендов, в том числе и весьма демократичных, таких как Zara и Mango. Ее любимым украшением являются серьги-звездочки от Chanel, а из ароматов королева Летиция предпочитает Tresor oт Lancome.

Они стали родителями 2 чудесных дочек. Правда, жизни принцесс и их одноклассников мало кто позавидует

Летиция и Филипп не скрывали, что хотят детей, и всего через год после свадьбы родилась их 1-я дочь Леонор. Еще через 2 года на свет появилась 2-я дочка, которую назвали в честь бабушки Софией.

Король и королева стараются проводить с девочками много времени. Они самостоятельно отвозят их в школу и ходят на родительские собрания. Также королева полностью взяла под контроль питание дочерей: им запрещено есть конфеты и прочие «вредности». Все закончилось тем, что в их школе теперь и вовсе не продаются сладости, картошка фри и пицца.

Дома девочки живут в одной комнате и ложатся спать в 21:00 или раньше. Смотреть телевизор и пользоваться интернетом им разрешается только по выходным. Летиция наложила запрет на использование мобильных для всей школы, в которой учатся девочки, что очень расстроило родителей других учеников. Также королева никому не позволяет фотографироваться с принцессами и вообще редко берет их на светские мероприятия.

Принцесса Леонор — самый молодой рыцарь

Орден Золотого руна — рыцарский орден, который был основан в 1430 году Филиппом III Бургундским. На свое 50-летие король Филипп наградил им свою 12-летнюю дочку Леонор. Таким образом, она стала самым молодым рыцарем ордена и одной из 4 женщин — обладательниц ордена, среди которых также королева Елизавета II.

В 2014 году Филипп стал самым молодым королем Европы и начал правление с неожиданных мер

В 2014 году принц Филипп занял королевский престол. Ему было всего 46 лет, по этой причине он до сих пор является самым молодым монархом Европы. А его первое решение в качестве короля — урезать собственную зарплату на 20 %, примерно до € 230 тыс. в год.

На сегодняшний день испанская королевская семья одна из самых экономных в Европе

Королевская семья Испании обходится своим подданным примерно в $ 9 млн в год (для сравнения: на британскую семью уходит около $ 107 млн, а на королевскую семью Монако — около $ 50 млн). Кроме того, взойдя на престол, Филипп отказался от своего наследства, а также от акций и инвестиций, которые «могут не соответствовать закону или стандартам честности и добросовестности».

По этой же причине королевской чете запрещено дарить экстравагантные подарки

Филипп вступил на престол в очень непростое время. Репутация королевской семьи была сильно подорвана из-за расточительного образа жизни предыдущего короля. Одним из решений Филиппа стала продажа на аукционе дорогостоящих вещей, которые были подарены его отцу. Так, например, около € 500 тыс. были возвращены в королевскую казну после продажи спортивных автомобилей. Также Филипп запретил всем членам королевской семьи принимать дорогие экстравагантные подарки. Все принимаемые презенты будут переданы в фонд национального наследия.

Испанцы были сильно разочарованы правлением отца Филиппа, и на тот момент рейтинг королевской семьи был очень низким. Сейчас Филипп всеми силами работает на благо государства, и ему действительно удалось уже многое исправить.

Видно, что король и королева очень стараются для своего народа, но при этом не забывают быть примерной семьей. Они заняли отдельное место в сердце нашей редакции, и мы надеемся, что у них получится справиться со всеми сложностями.

А у вас или у ваших знакомых была такая же история любви? К слову, как вам подобное воспитание детей?