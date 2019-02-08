10 фактов о знаменитых картинах, которые заинтересуют даже тех, кто далек от искусства

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Живопись — это вовсе не скучно, как может показаться многим. Отменная техника написания, новаторство художника и неизгладимое впечатление, которое передает картина, — все это восхищает вдумчивого зрителя. А еще за многими картинами стоят любопытные истории создания, в них есть малозаметные детали и даже встречаются посторонние предметы. Чего стоит только обнаруженный на картине Ван Гога кузнечик родом из XIX века.

AdMe.ru раскопал необычные факты о знаменитых картинах, чтобы рассказать о них вам.

1. Кузнечик, который видел Ван Гога

В 2017 году исследователи из Музея искусств Нельсона — Аткинса в США обнаружили на картине Винсента Ван Гога «Оливковые деревья» засохшего кузнечика. Картина была написана в 1889 году, это значит, что кузнечик пробыл там более 120 лет и видел самого легендарного живописца. Скорее всего, насекомое застряло в краске, уже будучи мертвым. Его останки были покрыты зеленым и коричневым цветом.

2. Кот, который спас ребенка

В 1421 году Нидерланды постигло страшное наводнение. Затопленными оказались 72 деревни, 100 тыс. человек утонули. Это событие спустя 4 века легло в основу картины Лоуренса Альма-Тадемы «Наводнение в Бисбосе в 1421 году». Художник изобразил сюжет местной легенды. Согласно ей, после катастрофы выжившие жители обнаружили на небольшом клочке суши кроватку. Ее прибило к берегу. В ней, словно сумасшедший, с края на край скакал кот. Жители решили спасти обезумевшее животное. Но каково же было их изумление, когда в постельке они увидели спокойно спящего младенца. Прыгающий туда-сюда кот поддерживал равновесие кровати, чтобы вода не смогла добраться до него.

3. Айвазовский без моря

Когда мы говорим «Айвазовский», то представляем море. Когда видим на картине волны, парусник или прибой, восклицаем: «Чистый Айвазовский!» Но на самом деле художник талантливо писал не только морские пейзажи. Он создавал автопортреты, в том числе и в графическом стиле, петербургские пейзажи, работы на библейские темы. Когда его морские картины гремели по всему миру, Айвазовский много путешествовал. Особенно его воображение поразил Константинополь, и художник написал несколько видов этого города, например «Кофейню у мечети Ортакей». В другое время Айвазовского пленили украинские пейзажи, простор и природа. Тогда он создал довольно известную картину «Ветряные мельницы в украинской степи...», а также несколько других жанровых украинских сценок. Кроме того, в его творческом списке отдельное место занимают восточные пейзажи, а также армянские сюжеты.

4. Добро и зло (Неравный брак)

Если разделить картину Василия Пукирева «Неравный брак» по диагонали на две части (от верхнего правого угла к нижнему левому), то в правой половине окажутся невеста и 2 ее друга. А слева расположены приглашенные со стороны жениха: художник нарочно изобразил их лица неприятными. Таким образом полотно делится на 2 смысловые части, которые олицетворяют добро и зло.

5. Одна картина, 2 художника

Автором картины «Утро в сосновом лесу» часто указывается Иван Шишкин. Но на самом деле Шишкин на этой картине нарисовал только лес. А симпатичные медведи, знакомые каждому сладкоежке по обертке конфет, принадлежат перу Константина Савицкого. Художник выполнил их по эскизам Шишкина. Однако коллекционер Павел Третьяков стер его имя, ведь, по его мнению, в картине, «начиная от замысла и кончая исполнением, все говорит о манере живописи, о творческом методе, свойственным именно Шишкину».

6. Предательское отражение

На картине Александра Иванова «Явление Христа народу» в углу слева можно увидеть старика в светло-серой набедренной повязке. Вот только в отражении в воде видно, будто повязка красная. Возможно, в эскизах художника изначально все же этот предмет одежды был алым, а живописец в финальном варианте просто забыл изменить цвет.

7. Клоны любимой женщины

На эпичном полотне «Последний день Помпеи» среди толпы Карл Брюллов изобразил свою возлюбленную — графиню Юлию Самойлову. И не единожды: по мнению искусствоведов, ее образ воплощается в различных девушках на картине минимум 4 раза.

8. Шалость Джотто

Джотто расписал базилику Святого Франциска в XIII веке, а в 2011 году реставраторы разглядели дьявола в облаках на одной из фресок: для этого пришлось приблизиться вплотную к сцене, которая изображает смерть святого Франциска. Если смотреть на фреску, стоя на полу, в ней нет ничего вопиющего. Но стоило лишь вооружиться стремянкой, как справа в облаках был обнаружен профиль с хитроватой усмешкой, носом крючком и даже рогами. Возможно, живописец хотел таким образом подшутить над своим недругом, придав дьяволу его черты.

9. Смена пола персонажа

«Портрет неизвестного в треуголке» (1770-е) — самая загадочная работа Федора Рокотова. Существует 2 версии касательно того, кто на ней изображен. По одной из них, с картины на нас смотрит граф А.Г. Бобринский, сын Екатерины II и ее фаворита Г. Орлова. Вторая версия более интересная и основана на данных рентгенологического исследования. Оно показало, что картина написана поверх изображения молодой дамы, лицо которой полностью сохранено в позднем варианте — оно без изменений вошло в портрет «неизвестного». А вот поза и костюм были переделаны художником. Скорее всего, на портрете изображена Олимпиада Балбекова, первая жена поэта и издателя Николая Струйского. После ее смерти Струйский попросил автора переделать портрет, чтобы не смущать новую жену.

10. Ошибка Репина

В картине «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» Илья Репин совершил заметную ошибку с точки зрения истории искусств. Проблема заключается в интерьере дворца в Александровской слободе. Художнику пришлось изображать облик комнаты самому, опираясь на свои знания. Ведь от царских палат времен Ивана Грозного сохранилось немногое. На стене позади героев висит картина. Разглядеть ее довольно трудно, но видно, что это портрет человека в полный рост. В руках — скипетр и держава, на голове — шапка Мономаха. Но дело в том, что Репин изображает событие, которое произошло в 1581 году, а царские портреты такого типа появились на Руси только в XVII веке. И даже в конце XVII века почетный большой формат, когда царей пишут во весь рост, появляется в основном лишь на иконах.