10 фактов о жизни знатных дам, которые вдребезги разбивают мифы, навязанные нам фильмами

Фильмы и книги годами, а то и десятилетиями вкладывали в нас представления о том, как выглядела жизнь знатных женщин прошлых веков. В памяти у нас отложились бесконечные балы, неудобные корсеты и томные образы. На самом же деле многие культурные факты были либо приукрашены, либо, наоборот, омрачены.

AdMe.ru решил развенчать мифы и разузнал, какую на самом деле вели жизнь дамы высших сословий.

На фото дамы хотели казаться томными и печальными, чтобы создать особенный флер

На старых фото люди действительно совсем не улыбаются. Но это не связано с созданием грустного образа. Дело в том, что на рубеже XIX–XX веков самые первые фотоаппараты работали на долгой выдержке. Чтобы сделать четкий, неразмытый снимок, позирующим приходилось сидеть неподвижно на протяжении некоторого времени. Долго поддерживать улыбку было довольно сложно, к тому же она могла получиться смазанной.

Корсет был опасным и ужасно неудобным

В действительности корсет не причинял боли и позволял свободно дышать. А если у девушки появлялся дискомфорт, то, скорее всего, она делала что-то не так. У корсетов не было одного размера на всех. Их изготовляли индивидуально, учитывая все особенности фигуры женщины. Кроме того, в XVIII веке у этого предмета одежды появилась шнуровка и регулируемые бретели. Все делалось для того, что дамы чувствовали себя максимально комфортно. К тому же никто их не заставлял носить корсеты не снимая каждый день.

Девушки выходили замуж очень рано

Литература и кинематограф внушили многим из нас, что раньше девушек выдавали замуж в весьма юном возрасте. В действительности же в XVII–XIX веках они чаще всего вступали в брак не раньше 20, а то и после 23 лет. Также бывали случаи, хоть и весьма редкие, когда женщины оставались незамужними до конца своих дней.

Дамы не могли одеться без помощи прислуги

В XVIII–XIX веках парадные одеяния знатных дам состояли из множества элементов: лент, шнуровок, слоев ткани. Снять или надеть такую сложную конструкцию помогали служанки. Однако так роскошно женщины наряжались только для особенных случаев и для выхода в свет. Более простая одежда для дома или повседневного ношения обычно не требовала особых усилий, и дама одевалась сама.

Девочек обучали только хорошим манерам и рукоделию

В Средние века в Европе девушка из высшего общества должна была обладать немалым набором умений и навыков. Чтобы приобрести их, юные дамы отправлялись жить и воспитываться в другую знатную семью. Там девушек обучали манерам, этикету, вышиванию, ровно как и стрельбе из лука, верховой езде и танцам. Считалось, что чужая семья лучше воспитает ребенка, потому что она не связана с ним эмоционально.

Женщины в браке были пассивны

Нередко в исторических фильмах показывают женщину, которая беспрекословно слушается своего мужа и остается в его тени. Может сложиться впечатление, что жена в семье почти ни на что не влияла и не имела власти. Однако это не так. В Великобритании XVIII века жена играла огромную роль в жизни своего мужа: именно от нее он зависел психологически. К супругам мужчины обращались за эмоциональной и духовной поддержкой. В то время как мужчины считались физически крепче женщин, с точки зрения морали дамы одерживали превосходство. Это выражалось в том, что они поддерживали репутацию мужа в обществе, а также возглавляли домашнее хозяйство.

Девушки не могли избежать замужества

В Средние века каждая десятая женщина среди знатных дам Франции и Англии не выходила замуж. Но альтернатив для них было немного. Представительницы высшего сословия уходили в монастырь, который заменял им семейную жизнь.

Развлекались только на балах

Если вы когда-нибудь смотрели хоть один из фильмов, снятых по романам Джейн Остин, то могли заметить, что чуть ли не единственным развлечением того времени было посещение балов. Этому событию придавалось большое значение. Может показаться, что в те времена решительно нечем было больше заняться. Однако в реальности у женщин было достаточно других развлечений. Одним из них был поход в театр, которым увлекались аристократы обоих полов. В конце XVI века элитные театры считались местами, куда модные люди приходили, чтобы не только увидеть представление, но и посмотреть друг на друга. Кроме того, аристократы с удовольствием занимались верховой ездой и играли в теннис и боулз — традиционную английскую игру, в которой руками катают специальные шары по полю.

На балах нельзя было отказывать в танце



Действительно, в Викторианскую эпоху, если девушку приглашали на бал в чужой дом, отказывать кавалеру было невежливо и весьма унизительно для приглашающего. Однако ответить отказом все же было можно, хотя причины должны были быть весомые. Например, дама могла уже пообещать этот танец другому кавалеру. А так как просить о танце можно было заранее, такая ситуация была обыкновенной. Также дама была вправе объяснить свой отказ тем, что она не хочет участвовать именно в этом танце. Другой хорошей отговоркой был тот факт, что девушка помолвлена. Наконец, если молодой человек не представился должным образом, то он также мог уйти от понравившейся дамы ни с чем.

Вели исключительно праздный образ жизни

У замужних женщин были особые права. Отсюда вытекали и некие обязанности. Знатные женщины в Средневековье занимались образованием девочек из высшего сословия, которых направляли к ним в семью для обучения. Также жена должна была всегда быть способна занять место мужа, если потребуется. Она умела управлять финансами поместья, главенствовала над сельским хозяйством и разрешала все споры. А вот более юные аристократки, которых как раз и привозили на обучение, присматривали за одеждой и помогали дамам с их одеванием и прической. Также маленьких леди обучали некоторым вещам, таким как хранение фруктов и ведение домашнего хозяйства, чтобы подготовить их к обязанностям замужней женщины.