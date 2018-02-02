10 фактов о жизни наших предков, которые историки узнали из старинных документов

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Когда ученым удается найти или расшифровать очередной письменный памятник, пробелов в истории становится меньше. Благодаря им мы точно знаем, что наши предки, как и мы, любили и ненавидели, составляли списки покупок и носили трусы. Ну а то, что они писали друг другу СМС на берестяных грамотах, и вовсе делает их 1018-й неотличимым от нашего 2018-го.

AdMe.ru знакомит вас с несколькими интересными открытиями, которые ученые сделали благодаря древним письменным источникам.

Римские солдаты носили трусы и ходили в отпуск

Таблички из Виндоланды, созданные в I–II вв. н. э., — древнейшие письменные памятники Британии. Таблички являются важным свидетельством уровня грамотности в римской армии, источником по истории латинского языка и палеографии. Подобно древнерусским берестяным грамотам, они знакомят нас с деталями древнего быта, сведения о которых не сохранились в книжных памятниках. Например, мы узнаем, что римские солдаты носили трусы, писали прошения, чтобы уйти в отпуск, а жены офицеров приглашали друг друга на дни рождения.

Брачный контракт и суррогатное материнство 4 000 лет назад

Около 4 000 лет назад ассирийская пара, Лакипум и Хатала, составила брачный контракт и запечатлела его в глине. Эту табличку нашли в 2017 г. на раскопках в Турции, и вскоре стало ясно, что большая часть написанного касается детей. Молодожены договаривались попытаться в течение 2 лет произвести на свет собственное потомство. В случае несоблюдения этого условия договор предписывал жене найти суррогатную мать (купить женщину-рабыню для мужа). Контракт стал самым старым документом, в котором упоминаются суррогатное материнство и бесплодие, хотя и в несколько ином виде, чем сегодня.

Шпаргалка по математике из Месопотамии

Табличку, известную как Plimpton 322, обнаружили в начале ХХ в. на территории современного Ирака. Более 100 лет ее назначение оставалось загадкой. Недавно ученые заявили, что им удалось идентифицировать знаки на табличке. По мнению исследователей, это не что иное, как тригонометрическая таблица-шпаргалка. Список чисел, записанных на табличке, позволял вычислять неизвестные расстояния на основе имеющихся данных. Его могли использовать при межевании и строительстве.

Любовная драма тысячелетней давности

Берестяные грамоты, первая из которых была найдена в Новгороде в 1951 г., подарили ученым незаменимый источник информации о жизни и быте Древней Руси. История знати уступила место истории обычных людей, ведь основной массив грамот — повседневная переписка. Главным открытием для ученых стало то, что многие жители Древней Руси были грамотными. Еще большее удивление вызывает грамотность женщин. Чего стоит только грамота № 752, написанная в XI в.: «Я посылала к тебе трижды. Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю ты ко мне не приходил? А я к тебе относилась как к брату! Неужели я тебя задела тем, что посылала к тебе? А тебе, я вижу, не любо. Если бы тебе было любо, то ты бы вырвался из-под людских глаз и примчался...»

«Игра престолов» в реальности

Не секрет, что, описывая борьбу за власть в Вестеросе, писатель Дж. Мартин вдохновлялся историей противостояния английских домов Ланкастеров и Йорков. И те и другие хотели оставить о себе добрую память у потомков и писали свою историю самостоятельно. Так появился «Кентерберийский свиток». 5-метровый документ повествует о происхождении и истории Англии до начала Войны роз. Он был составлен Ланкастерами в 1420-х гг. Во время конфликта свиток приобрели Йорки и внесли в него свои правки. С помощью инфракрасного излучения ученые обнаружили на свитке множество изображений и надписей, которые уже давно не видны невооруженным глазом.

Самая древняя любовная баллада

Шумеры были и остаются одной из самых древних и загадочных культур на Земле. Их сложный язык, обычаи и традиции до сих пор будоражат умы ученых. Из таблички, найденной в 1880-х гг. на территории Ирака, историки узнали о свадебном обряде шумеров. Свадебный ритуал послужил источником вдохновения для принимавших в нем участие жриц, которые создали первые в истории культуры любовные песни. Автором этой песни-посвящения царю Шу-Суэну была, скорее всего, высокопоставленная жрица лукур.

Самая загадочная рукопись Средневековья — медицинский справочник?

Рукопись Войнича (по имени антиквара У. Войнича) — это книга на 240 страницах, созданная в 1-й трети XV в. на территории Италии неизвестным автором. Загадка рукописи заключается в том, что она написана на неизвестном языке с использованием неизвестного алфавита. Канадские лингвисты применили алгоритм искусственного интеллекта для расшифровки рукописи Войнича. Ученые утверждают, что им удалось прочесть первое предложение и определить язык манускрипта — им оказался иврит. Публикации в рецензируемом журнале об этом пока нет, поэтому ученый мир относится к данному заявлению с осторожностью. Среди первых 72 слов книги встречаются слова «крестьянин», «свет», «воздух» и «огонь». Это говорит в пользу теории, предполагающей, что манускрипт мог служить сводом правил, которыми следовало руководствоваться при изготовлении, хранении и назначении лекарственных препаратов.

Китайская мудрость ценой в $ 64 млн

Образцы китайской каллиграфии считаются не только источниками уникальных сведений о культуре и философии Востока, но и предметами высокого искусства. Так, в 2010 г. китайский манускрипт был продан за рекордные $ 63,8 млн. Свиток необычайно важен для исследователей китайской истории и литературы, поскольку его текст представляет собой рассуждения о правосудии и морали легендарного государственного деятеля эпохи Тан Вэй Чжэна (618–907 гг.). Манускрипт создал Хуан Тинцзянь — поэт и ученый эпохи правления династии Сун (960–1279 гг.). Изначально свиток достигал в длину 8,24 м, но в течение 800 лет увеличился до 15 м, поскольку китайские писатели и чиновники по мере необходимости его дописывали.

Строители уничтожили ступени, ведущие к надписи, чтобы никто не внес в нее правки

Бехистунская надпись — это не просто образец ранней письменности времен Дария I, но еще и уникальный памятник архитектуры. Фигуры и надписи высечены в скале на высоте 105 м от дороги. Клинописный текст выбит по приказу Дария I в память о событиях 523–521 гг. до н. э. Это славная автобиография персидского царя, а история, изложенная на скале, значительно расходится с известной ранее версией о событиях тех лет в описании Геродота. Надпись сделана на трех языках — древнеперсидском, эламском и ассиро-вавилонском. По окончании работ строители уничтожили каменные ступени, ведущие к скале, чтобы никто не смог исправить написанное. Надписи дали толчок к пониманию клинописного письма, а историки после расшифровки текста получили много информации о шумерской цивилизации, Месопотамии, Персии и Ассирии.

Выбор имени для самурая в сборнике песен

Какое имя выбрать для будущего самурая? Какую еду брать с собой в поход? Что является главным достоянием самураев? Недавно переведенная 450-летняя книга, предположительно написанная известным самураем, дает ответы на эти и многие другие вопросы о японских «рыцарях». «Сто правил войны» — это серия песен (стихов), которые могли исполнять самураи. Предполагают, что она была создана в 1571 г. известным самураем по имени Цукахара Бокудэн, который жил с 1489 по 1571 гг. Легенды приписывают Бокудэну полумифические достижения: утверждается, что он сражался в более чем 100 битвах и убил сотни противников.