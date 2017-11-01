10 фактов о жизни древних греков, которые заставят вас краснеть

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Древняя Греция ассоциируется в первую очередь с образами философов и ученых, со старинными зданиями и яркой мифологией. Однако люди Эллады жили не только мыслями о высших материях, но и вытворяли странные, порой безумные вещи, способные смутить современного человека. AdMe.ru собрал 10 обескураживающих фактов о древних греках, которые вам вряд ли рассказывали в школе.

1. Чтобы поставить диагноз больному, доктора пробовали его ушную серу

Конечно, врач мог поставить диагноз и по симптомам, но довольно распространенной практикой было пробовать физиологические жидкости больного на вкус. Лекари считали, что у всех выделений человека есть специфический вкус, изменение которого говорит о болезни пациента. Так что если бы вы пошли на прием к врачу в Древней Греции, то он, скорее всего, засунул бы палец вам в ухо и попробовал серу на вкус. Об остальных тестах на здоровье мы тактично умолчим.

2. Для уменьшения мышечной боли использовался пот атлетов

Перед началом тренировок атлеты покрывали тело маслом, а после при помощи специально обученных рабов соскребали с себя грязь, пот и омертвевшую кожу. Потом все это «великолепие» помещалось в бутылки и продавалось в качестве лекарства от боли в мышцах. Расходилось средство как горячие пирожки.

3. Грязь и нечистоты для женского здоровья

Греки верили, что у женщин есть уникальная восприимчивость к грязи, особенно к нечистотам. Поэтому представительниц прекрасного пола заставляли лечиться весьма отвратительными средствами. Например, в случае выкидыша женщину поили коктейлем из вина и жареных экскрементов мула. Примечательно, что магического действия нечистот на мужчин обнаружено не было.

4. Чихание как вид контрацепции

Существовало мнение, что для избежания беременности после полового акта женщине необходимо... чихнуть. Как можно догадаться, метод оказался бесполезным. Тогда несчастным любовникам предлагалось втирать в гениталии мед или смолу кедра. Увы, но и это не помогало, разве что в том смысле, что после упомянутых процедур занятие любовью могло и не состояться.

5. Камни и губки вместо туалетной бумаги

О туалетной бумаге в те времена, конечно, никто не знал, ведь ее попросту еще не было. Но как-то справляться с бытовыми трудностями было нужно, поэтому обычные греки использовали для личной гигиены камни или черепки от разбитой посуды. Кстати, греки были очень бережливыми и говорили: «Трех камней достаточно для одного похода в туалет». А вот богатым грекам повезло чуть больше — в их распоряжении была губка, прикрепленная к палке.

6. На голову, ноги и руки усопших клали камни, чтобы они не восстали из могил

В некоторых могилах древних греков археологи обнаружили камни или крупные осколки кувшинов, лежащие на руках, ногах и головах покойных. Несмотря на то, что именно эллины стояли у истоков логики и рационального мышления, им тоже не были чужды предрассудки. Так, например, на странный обряд погребения с камнями их толкал страх зомби: они боялись, что мертвые могут восстать из могил.

7. Мужчины с маленькими гениталиями считались особенно привлекательными

В Древней Греции были свои стандарты мужской красоты. На дошедших до нас скульптурах, фресках и вазах прекрасные атлеты, герои и боги изображены молодыми, худыми, без растительности на теле и с маленькими гениталиями, в то время как сатиры, варвары и уродливые старики изображались с более внушительными достоинствами. Большой половой член считался вульгарным и малопривлекательным.

8. В «спортзалах» мужчины занимались обнаженными

В древнегреческих «спортзалах» не было специальной формы для занятий, кроме костюма, который выдается каждому из нас при рождении. Короче говоря, тренировались греки голышом. Стеснение наготы порицалось и ассоциировалось с варварством.

9. Кинуть в девушку яблоком = признаться ей в любви

Если современному мужчине нравится девушка, то обычно он проявляет симпатию, подарив цветы или шоколад. Древние греки в этом плане были более прямолинейны: они просто бросали яблоко в понравившуюся девушку. Также это могло означать предложение руки и сердца.

10. Сросшиеся брови как символ женской привлекательности

Чтобы девушке прилетело заветное яблоко, ей приходилось соответствовать модным стандартам красоты, одним из которых были сросшиеся брови. В Древней Греции эта особенность считалась привлекательной, а ее обладательницам завидовали остальные женщины. Тем, кого боги не одарили монобровью, приходилось ее дорисовывать или изготавливать искусственные брови из шерсти животных.