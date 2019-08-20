10 фактов о женском теле, которые звучат как вымысел, но на самом деле это чистая правда

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Деторождение — способность женского организма, от которой просто захватывает дух. Однако не только эта особенность делает женское тело достойным восхищения. Если внимательно изучить этот вопрос, найдется множество других любопытных феноменов, о которых могут не подозревать и сами дамы.

AdMe.ru обнаружил 10 фактов, доказывающих, что женский организм воистину способен удивлять.

10. Женщины действительно лучше различают цвета

Женщины лучше мужчин способны определять цвета, так как восприятие оттенков напрямую связано с Х-хромосомой. У женщин таких хромосом две, а у мужчин — только одна.

9. Одна грудь всегда больше другой

Ни одна женщина не обладает абсолютно симметричной грудью. Разница в размере обычно совершенно незаметна, но при этом может обуславливаться целым рядом причин — к примеру, разницей в объеме тканей молочной железы или даже в эластичности кожи каждой груди. Однако беспокоиться не о чем: это совершенно естественное явление.

8. С родами женское тело колоссально трансформируется

Рождение ребенка — по-настоящему сложный процесс; это подтвердит любая женщина. Помимо переживания ужасной боли, женское тело претерпевает множество изменений. Одним из них является расширение шейки матки. Во время родов шейка матки меняется от плотно закрытого входа к полностью открытому выходу для ребенка. Чтобы суметь вытолкнуть младенца, она должна полностью раскрыться до 10 см, то есть, условно говоря, до размеров среднего пончика. Но эти 10 см — только необходимый размер раскрытия: шейка матки может продолжать расширяться, чтобы вместить голову ребенка.

7. Женщины легче переносят боль

За свою жизнь женщины чаще мужчин испытывают боль — это общеизвестный факт. Но дело не в том, насколько они выносливы, а в том, как работает их мозг. Некоторые исследования показывают, что женщины и мужчины по-разному вспоминают свою прошлую боль. В то время как мужчины больше подвержены стрессу и гиперчувствительности, когда думают о боли, которую испытывали раньше, женщины склонны забывать о ней быстрее. И вообще, болевой порог у женщин в 9 раз выше, чем у мужчин.

6. Женщины действительно хорошо умеют подбирать слова

Когда дело доходит до самовыражения, никто не может сравниться с женщинами. Оказывается, этому феномену есть даже анатомическое объяснение: лобные и височные области коры мозга у женщин больше. Считается, что именно эта часть мозга влияет на языковые навыки. Женщины также имеют более высокий уровень белка FOXP2, который известен как «языковой ген». Высокое содержание этого белка помогает средней женщине говорить около 20 тыс. слов в день, что на 13 тыс. слов больше, чем говорит средний мужчина.

5. Мышцы женщин более выносливы

Некоторые исследования доказывают, что женщины могут выполнять упражнения на выносливость примерно на 75 % дольше, чем мужчины. Причина кроется в их гормонах: считается, что эстроген у женщин делает их мышцы более устойчивыми к усталости.

4. Женская кожа очень чувствительна

В среднем женская кожа на 25 % тоньше мужской, что делает ее более чувствительной к прикосновениям и другим видам стимуляции. К сожалению, эта особенность имеет и отрицательную сторону. Сверхчувствительная кожа женщин больше склонна к появлению морщин, поскольку с возрастом кожа теряет коллаген.

3. Настроение женщины зависит от ее гормонов

Большинство женщин знают все о симптомах ПМС. Тем не менее не каждая женщина замечает, что ее цикл влияет на каждый день жизни тела. Поскольку уровни гормонов в мозге и теле постоянно изменяются, они также изменяют мировоззрение, уровень энергии и чувствительность женщины. К примеру, женщины часто чувствуют себя более раскрепощенными примерно через 10 дней после начала цикла и непосредственно перед овуляцией. В эти дни они стараются одеваться сексуальнее, чтобы выглядеть привлекательнее для потенциальных партнеров. Неделю спустя, когда уровень прогестерона повышается, женщины, как правило, больше склонны оставаться дома с чашкой горячего чая и обниматься в постели со своим любимым. На следующей неделе они обычно чувствуют себя склонными к слезам и раздражительности. И конечно, их настроение опускается до минимума за 12–24 часа до начала нового цикла.

2. Женщины дважды переживают подростковый возраст

Второй период женского подросткового возраста, или перименопауза, наступает в 40 лет. Это обычно характеризуется нерегулярным циклом, выделением пота по ночам и другими не слишком приятными вещами, вызванными изменением уровня гормонов. Гормональные перепады во время этого периода могут быть настолько резкими, что женщина может капризничать совсем как подросток.

1. Женщины — эксперты в чтении по лицу

С момента рождения женщины имеют способность «считывать» лица людей, прекрасно расшифровывая их эмоции и чувства. Это помогает им быть более чуткими к другим и лучше общаться с ними. Кроме того, некоторые исследования показывают, что женщины обладают превосходной памятью на лица.

Находили ли вы подтверждение каким-то из этих женских особенностей в своей жизни? Какая из них впечатляет вас сильнее всего?