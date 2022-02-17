10 фактов о венецианках, которые пользовались средневековым Cosmopolitan и шли на жертвы ради красоты
Итальянская Венеция издавна славится не только средиземноморским климатом и античными памятниками, но и своими женщинами. Даже на рядовой экскурсии по этому городу вам обязательно расскажут как о самой Венеции, так и о свободолюбивой поэтессе Веронике Франко, о жизни которой даже сняли голливудский фильм.
Мы в AdMe.ru решили разобраться в особенностях жизни венецианских красавиц. Оказалось, что за секретами неотразимого внешнего вида современных итальянок кроется целая история, которая своими корнями уходит в глубину веков.
Венецианки пользовались руководствами по красоте
- Идеал красоты средневековых венецианок несколько отличается от современного: модницы позднего Средневековья ценили бледный цвет лица, крошечный нос и светлые волосы. Чтобы добиться максимального соответствия модным тенденциям того времени, девушки, подобно нам, пользовались разнообразными руководствами по красоте.
- Современный Cosmopolitan средневековым красавицам заменяли труды Авиценны и женщины-врача Тротулы, чьи работы о поддержании молодости и здоровья невероятно ценились в эпоху Возрождения.
Одним из главных трендов в Венеции было осветление волос
Раньше венецианки чудачили с косметикой, как могли. Чтобы шевелюра стала светлее, дамы смешивали человеческое грудное молоко, которым кормили младенца мужского пола, с шафраном, и наносили это необычное средство на голову. Помогала ли средневековым красавицам такая «краска», сказать сложно, однако мода на осветление волос еще долго царствовала в те времена.
Девушки всячески пытались осветлить кожу
Иногда желание добиться идеальной красоты лица и тела приводило к появлению странных, а порой и вовсе опасных рецептов. Так, чтобы «сделать глаза черными», модницам предлагалось смешать сок сладкого граната с цветком и соком белены и протереть этой смесью глаза. Для осветления же кожи красавицам предлагали умываться ослиным молоком, протирать лицо лососем и даже свиным салом.
Венецианки носили чопины
- Чтобы подчеркнуть не только красоту, но и свой общественный статус, венецианки носили особую обувь — чопины. Чопины славились размером своей платформы и помогали знатным женщинам не пачкать одежду грязью.
- Иногда высота венецианских туфель доходила до 50 см. И порой средневековой красавице, дабы она могла безопасно передвигаться, приходилось опираться на слуг. Считается, что женщины, носившие чопины, имели крайне неустойчивую походку и ходили буквально как на ходулях.
Девушки носили прически с рожками и платья с декольте
- Экстравагантность венецианской моды не ограничивалась чопинами: примерно в то же время модницы начали дополнять свои образы заостренными бюстье и прическами с рожками.
- Когда во всей Италии женщины были обязаны носить скромные платья без намека на декольте, в Венеции экстравагантные наряды только начинали набирать бешеную популярность. Здесь моднейшие платья разрешалось носить даже вдовам, и такое поведение для Средневековья было настоящей сенсацией.
Длина юбки венецианки говорила о ее статусе
Длина юбки модницы тоже имела значение и указывала на ее положение в обществе. Из-за дороговизны тканей длинные одежды могли носить лишь знатные особы, в то время как девушкам со скромным достатком приходилось довольствоваться минимальной длиной платья. Популярные сегодня мини-юбки в средневековой Венеции считались бы признаком глубокой нищеты их обладательниц.
Девушки в Венеции любили веера и маски
Веер для венецианской модницы — это не только полезный аксессуар, но и средство подчеркивания своего общественного статуса. Изящный белый веер сообщал окружающим о том, что его владелица недавно вышла замуж. Богато же расписанное опахало символизировало опытность и состоятельность женщины.
Еще один вид аксессуаров — венецианские маски — стал особенно популярным во время проведения в Италии ее знаменитых карнавалов. Говорят, что надевали маски даже монахини в монастырях: в них дамы имели право устраивать танцевальные вечера с мужчинами.
Венецианки должны были уметь шить и ткать
Уважавшие полноту женского тела дамы эпохи Ренессанса, вероятно, пришли бы в ужас от современной моды на стройную фигуру. Набору лишнего веса наверняка способствовал малоподвижный образ жизни средневековых красавиц: девушка того времени обязана была посвящать большую часть своего времени шитью и ткачеству.
Девушки из Венеции были самыми свободными в средневековой Европе
Несмотря на патриархальные нравы, царившие в венецианском обществе, местные женщины обладали куда большим количеством прав по сравнению с жительницами других стран. Так, венецианки могли свободно распоряжаться своим имуществом, без помощи мужа назначали своим детям учителей и прямо высказывали свое мнение присутствующим.
В Венеции уважали труд женщин
Елена Лукреция Корнаро-Пископия — первая в истории женщина, ставшая доктором философских наук.
- Свобода венецианок поражает: уже в Средние века женщины имели право основывать монастыри и больницы, работать на мануфактурах, становиться медсестрами и певицами.
- Едва ли не самой почитаемой женщиной Венеции считается Елена Лукреция Корнаро-Пископия, которая стала первой в истории человечества женщиной, получившей степень доктора философских наук.
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