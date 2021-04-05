10+ фактов о Средних веках, узнав которые хочется бросить унылый офис и пойти в историки

Женщины, как правило, не носили нижнее белье. Точнее, в качестве такового они использовали сорочку, которую надевали под платье. Тем не менее первые лифчики появились в Средние века, и они очень напоминали современные. Носить их считалось очень неприличным, потому что бюст, поддерживаемый чашечками, становился заметнее. «Некоторые женщины <...> вставляют в свои платья 2 мешочка по размеру и форме грудей. Каждое утро они вставляют их в эти мешочки, которые при возможности закрепляют подходящей по цвету лентой», — писал врач французского короля Филиппа Красивого.