10+ фактов о Средних веках, узнав которые хочется бросить унылый офис и пойти в историки
Средневековье принято называть темным временем. Считается, что в тот период истории люди не мылись, не чистили зубы и в туалет ходили куда попало. И все эти утверждения абсолютно несправедливы.
Мы в AdMe.ru не раз вставали на защиту Средних веков. Сегодня мы разжились новыми неожиданными фактами про них, и только вам судить, спасут они репутацию этого времени или похоронят окончательно.
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Женщины, как правило, не носили нижнее белье. Точнее, в качестве такового они использовали сорочку, которую надевали под платье. Тем не менее первые лифчики появились в Средние века, и они очень напоминали современные. Носить их считалось очень неприличным, потому что бюст, поддерживаемый чашечками, становился заметнее. «Некоторые женщины <...> вставляют в свои платья 2 мешочка по размеру и форме грудей. Каждое утро они вставляют их в эти мешочки, которые при возможности закрепляют подходящей по цвету лентой», — писал врач французского короля Филиппа Красивого.
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Панталоны в качестве нижнего белья были прерогативой мужчин. Есть предположение, что женщины могли надевать что-то вроде трусов во время менструации, чтобы удерживать на месте прокладку. Кстати, для улучшения впитывания внутрь прокладки помещали мох. А чтобы замаскировать запах, носили с собой букеты цветов и мускатный орех.
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Средневековье обидно называют «немытым», но это совершенно несправедливо. Во многих городах еще долгое время работали термы, оставшиеся со времен Римской империи. В XII веке в Британии на месте таких терм на деньги церкви были построены общественные бани. Публичные комплексы для мытья появлялись по всей Европе вместе с ростом городов. Рассчитаны были эти купальные заведения на все классы, так что их облагали пошлинами наподобие мельниц и кузниц.
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Существовали и общественные туалеты. В средневековом Лондоне их было не менее дюжины, причем один из них размещался на Лондонском мосту — главной транспортной артерии, соединявшей две половины города.
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Средневековых людей часто изображают с ужасными почерневшими зубами, и это ошибка. На самом деле в то время кариес был очень редок, потому что в рационе людей было мало сладкого. Однако была другая существенная проблема — износ зубов. И виноват в этом хлеб. Из-за каменных мельничных жерновов в муке оказывался песок, который затем попадал в хлеб и буквально стирал зубную эмаль и дентин.
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Люди заботились о гигиене полости рта. Они чистили зубы и десны с помощью грубой льняной ткани, использовали пасты и порошки, например из шалфея и кристаллов соли. От неприятного запаха жевали семена фенхеля, петрушку или гвоздику.
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Одна из самых ярких «модных тенденций» Средневековья — обувь с очень длинным носком. Такие башмаки назывались пуленами, их носили как мужчины, так и женщины, и они часто становились эпицентром скандала и поводом для недовольства. Некоторые считали, что такая обувь «больше похожа на когти демона, чем на украшение для мужчины», а король Эдуард IV издал закон о роскоши, запрещающий носить пулены с носком длиннее 2 дюймов.
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Эта обувь была настолько популярна, что стала даже частью доспехов. Предполагалось, что в таких латных ботинках будут сражаться всадники. Однажды после битвы на поле было найдено множество подобных башмаков с отрубленными носами. Рыцарям пришлось сделать это, чтобы продолжить сражение после того, как они вынуждены были спешиться.
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Одной из валют в средневековой Европе были... угри. В «Книге Судного дня» говорилось о том, что англичане задолжали налогов на сумму 500 тыс. угрей. Доктор наук Джон Уайет Гринли использовал конвертер средневековых валют Британского архива, чтобы «вычислить» угря в долларах. В какой-то момент он подсчитал, что, например, членство в Amazon Prime будет стоить от 150 до 300 угрей.
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Размер сельскохозяйственных животных в Средние века существенно отличался от современного. Например, взрослый бык был размером с сегодняшнего теленка. По данным зооархеолога Идойи Грау-Сологестоа, между VIII и XIX веками н. э. размер домашнего скота упал до минимума. Исследователь связывает это с тем, что животным фактически самостоятельно приходилось добывать себе пропитание.
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Гаргульи на готических соборах появились не для красоты. В первую очередь они выполняли функцию водосточного желоба. На это намекает уже само французское слово gargouille. Первая его часть garg- родственна позднелатинскому глаголу gargarizare — «полоскать». Второй корень представляет собой вариацию слова gueule (ст.-фр. goule, от лат. gula) — «глотка».
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Одним из самых популярных видов досуга в средневековой Европе был футбол. В нем участвовало неограниченное количество игроков и было очень мало правил, поэтому любимая многими игра часто причиняла вред как людям, так и имуществу. Жалобы лондонских торговцев привели к тому, что король Англии Эдуард II в 1314 году запретил футбол в британской столице. Причина запрета звучала так: «...В городе большой шум, вызванный мельтешением больших мячей, из-за которых может возникнуть много бедствий». Нарушение указа грозило тюрьмой.
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Перед судом мог предстать не только человек, но и животное. В 1474 году петуха признали виновным в «неестественном преступлении» — несении яйца, крысы часто получали строгое письмо с просьбой покинуть помещение, а в 1596 году в Марселе шел судебный процесс над дельфинами.
А как вы относитесь к Средневековью?