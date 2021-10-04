10 фактов о спартанцах, специфические устои которых не понять современным людям

Спарта славилась жесткой дисциплиной и суровыми законами, распространявшимися даже на быт людей. Государство регулировало все стороны жизни, вплоть до приема пищи. В то же время у спартанцев существовали особые привычки, которым современному обществу можно поучиться. Например, отказ от роскоши.

Мы в AdMe.ru основательно подошли к изучению быта спартанцев и теперь рассказываем про особенности жизни этой легендарной нации.

Не имели права вступать в брак, когда сами того пожелают

Мужчины могли жениться, лишь когда были в отличной физической форме. Считалось, что так они смогут получить здоровое потомство. Постаревший муж должен был представить своей супруге какого-нибудь мужчину в расцвете сил, чьими физическими и умственными качествами он восхищался, чтобы жена могла родить от него детей. Женщине спартанский закон не разрешал вступать в брак вплоть до позднего подросткового возраста, то есть примерно до 20 лет. Это также делалось для того, чтобы она могла родить здоровых детей.

Не могли зарабатывать на производстве или торговле

Спартанцам было запрещено торговать или производить что-либо. По некоторым теориям, капитал человека складывался только из земельной собственности и годового дохода с илотов — земледельцев, занимавших положение между вольноотпущенниками и пленными. Они были собственностью государства и прикреплялись к земельным участкам семей правящего класса — спартиатов. Илоты отдавали своим хозяевам фиксированную часть урожая, больше которой спартиаты не имели права забрать. В свою очередь, спартиаты окружали илотов большим количеством правил. К примеру, приказывали им исполнять непристойные песни и запрещали развлечения, подо­баю­щие сво­бод­но­му чело­ве­ку.

Силовой подготовкой занимались с утробы и до старости

Пока малыш еще не родился, он уже тренировался: беременная женщина могла выполнять физические упражнения. С 7 лет ребенок начинал готовиться к военной службе, которая длилась до 60 лет. Образование спартанцев концентрировалось на физических упражнениях и занятиях боевыми искусствами. Спартанская образовательная программа включала в себя привычные нам предметы, но они не изучались так подробно.

Не знали роскоши и веселья

Спартанцы одевались в одежду из грубых тканей. Мальчики ходили босиком. Мужчины всегда носили с собой оружие и ели вместе, за одним столом. Спартанцам не разрешалось владеть серебром или золотом. Роль денег в Спарте выполняли железные прутья. Позже в обиход вошли монеты из неблагородных металлов. Музыка состояла в основном из военных песен, под которые мужчины танцевали, одетые в доспехи: считалось, что так их сила возрастала. Беседы между собой сводились к минимуму. Главный принцип спартанского общества: меньше слов — больше дела. Слово «лаконичный», кстати, происходит от названия региона Лакония, где и находилась Спарта.

Приемы пищи были незамысловатыми

Рацион спартанцев был скромным и ограничивался местными продуктами. Еду они воспринимали исключительно как источник сил и здоровья, а не удовольствия. Обычной пищей были рыба, свежие фрукты, мед, молочные продукты. Спартанцы также ели мясо, но в основном его можно было отведать в знаменитой черной похлебке, которая готовилась из вареной свинины, приправленной солью и уксусом. Кстати, вместо салфеток спартанцы использовали куски хлеба, называемые апомагдалиями. Тесто нарезали на маленькие кусочки, которыми во время трапезы вытирали жирные пальцы. В конце застолья тесто бросали собакам.

Спарта была открытым городом, а ее архитектура — простой и функциональной

Спарта изначально не была обнесена стенами, в отличие от других городов-государств. Спартанцы могли себе такое позволить, так как окружающий ландшафт создавал естественную защиту. Спартанский образ жизни отразился и в устройстве города. Типичный дом спартанской семьи строился из высушенного на солнце глиняного кирпича. Крышу покрывали красной черепицей — тоже из глины. Стены красили в белый цвет, чтобы внутри сохранялась прохлада. Дома, как правило, были одноэтажными, иногда двухэтажными и часто имели внутренний двор. Похожий городской пейзаж сохраняется в Спарте до сих пор.

Жизнь мужчин была упорядочена с самых первых дней

Мальчики воспитывались по особой системе — агогэ. До 7 лет они получали домашнее образование, после чего их переселяли в казармы. С 7 до 20 лет их образованием занимались специальные педагоги — пайдономосы. С 20 лет спартанцы уже становились военнообязанными. В них воспитывался дух братства. С этой целью каждый спартанец должен был стать членом одного из так называемых обеденных клубов, в каждом из которых состояло около 15 человек. Здесь мужчины жили до 30 лет, даже если женились. В 30 лет спартанцы приобретали полноценные гражданские права и обязанности. Но для этого человек должен был соблюсти 3 условия: иметь спартанское происхождение, получать образование, предписанное законом, и быть членом обеденного клуба. Если какое-то из условий не выполнялось, за человеком оставалось только право на гражданство.

Мужчины стремились выглядеть красиво

Несмотря на простой образ жизни и постоянную боевую подготовку, спартанские мужчины уделяли внимание своей внешности. Сохранившиеся до наших дней произведения искусства изображают спартанских мужчин с подстриженной бородой и аккуратными волосами. Древнегреческий историк Плутарх утверждал, что спартанцы особенно заботились о своих прическах. Есть предположения, что мужчины отращивали длинные волосы и, чтобы было удобно тренироваться, заплетали их в косички. Так спартанцы еще и украшали себя, демонстрируя свою индивидуальность в условиях строгих запретов на использование украшений в одежде.

Женщины имели немыслимые для тех времен права и возможности

Спартанская женщина и греческая богиня Афина.

Спартанские женщины обладали большей свободой, чем другие жительницы Греции. Так как их главной миссией было родить крепких детей — будущих воинов, — женщин хорошо кормили. В детстве они занимались бегом, борьбой и, как ни странно, танцами и музыкой. Если афинские женщины одевались в тяжелую, закрывающую тело одежду и вообще редко бывали вне дома, то спартанки носили платья с разрезом по бокам (пеплос) и свободно передвигались по городу пешком или даже верхом на колеснице.

В отличие от мальчиков, спартанские девочки воспитывались дома. Они также могли получить государственное образование. Женщины допускались до участия в спортивных соревнованиях. Правда, лишь до той поры, когда выйдут замуж. Брак в Спарте был матрилокальным: семья жила на территории родителей жены. Как пишет древнегреческий историк Плутарх, «женщины управляли мужчинами». Спартанки также имели право владеть частной собственностью.

Во внешности женщин не было никаких излишеств

Внешность спартанок отличалась от внешности других греческих женщин. Они должны были коротко стричь волосы, как только выходили замуж, и не имели права отращивать их до конца своей жизни. Однако такой стандарт красоты, по предположениям, появился не сразу. Также спартанки не делали макияж и, подобно мужчинам, не носили золото. Такая разница во внешнем виде была связана с тем, что спартанские дамы принимали гораздо более активное участие в жизни общества, чем гречанки из других районов страны.